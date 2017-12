Vacaciones en Miami: conocé las fechas con descuentos y los mejores lugares de compras

Miami suele ser un destino elegido por los argentinos, y si bien cualquier época del año se pueden encontrar buenos precios, no está de más un repaso de las fechas con descuentos especiales y los mejores lugares para comprar.

Feriados con descuentos

Año Nuevo: 1 de enero.

Día de Martin Luther King Jr: 3er lunes de enero.

Día de los Presidentes: 3er lunes de febrero.

Conmemoración de los Caídos en la Guerra: último lunes de mayo.

Día de la Independencia: 4 de julio.

Día del Trabajador: 1er lunes de septiembre.

Día del Descubrimiento de América: 2do lunes de octubre.

Día de los Veteranos: 11 de noviembre.

Día de Acción de Gracias: 4to jueves de noviembre.

Navidad: 25 de diciembre (entre Navidad y Año Nuevo suele haber liquidaciones importantes).

Los mejores lugares para comprar

Cada uno con su característica, y en diferentes lugares, Miami ofrece espacios para encontrar lo que se está buscando. Outlets, shoppings en las afueras con jardines y buenas opciones en la ciudad. Datos para ir de compras bien preparados.

Aventura

Ubicado en el norte de Miami, este mall está abierto de lunes a sábado, de 10 a 21.30, y los domingos, de 12 a 20. Para llegar, podés pedir el traslado desde el hotel, o Uber o taxi, aunque también podés tomarte el colectivo línea Miami-Dade & Broward. No vamos a nombrar las marcas porque están todas. Para parar y comer: The Cheesecake Factory, Sushi Siam y Five Guys, entre otras opciones. 19501 Biscayne Boulevard. aventuramall.com

Foto: María Paula Langer

Merrick Park

Está en Coral Gables y abre de 10 a 21. Es un mall muy lindo para pasear por sus jardines o parar por un café y unos crêpes en C'est Bon o en el italiano Villagio. Además tiene cines, gimnasios y hasta un Farmers' Market algunos domingos. Nordstrom, Pottery Barn Kids, Liapela, J.Crew y Anthropologie son algunos de los negocios más interesantes. 358 San Lorenzo Ave. shopsatmerrickpark.com

Brickell City Centre

Excelente opción para comprar en la ciudad. Además de dar cabida a las mejores marcas, tiene un cine premium y variadas opciones de cocina. Te sugerimos entrar en la sección Itineraries de su página para diseñar un recorrido a tu medida: solo tenés que elegir el tiempo que planees pasar en el mall ¡y dejarte sorprender con lo que sale! 701 S Miami Ave. brickellcitycentre.com

Foto: María Paula Langer

Bal Harbour

Es un mall espectacular de dos pisos que parece un oasis lleno de vegetación, abierto, con galerías con ventiladores de techo que bordean estanques con increíbles peces koi y palmeras. Para pasear y detenerse a disfrutar del arte de sus vidrieras y diseños de marcas como Chanel, Chloé, Céline, Alexander McQueen, y de la comida del restaurante francés Le Zoo, o The Grill y Carpaccio, un preferido de Susana Giménez. Más que un shopping, es una experiencia. 9700 Collins Ave. balharbourshops.com

Dadeland Mall

Es un shopping enorme en la Gran Miami (Dade County) con más de 185 negocios y restaurantes. La diferencia con todos los otros es que es la sede de Macy's en Miami. Para comer, nos encanta Bobby's Burger Palace, platos firmados por el mítico chef americano Bobby Flay. Abre de 10 a 21.30. 7535 N Kendall Dr. simon.com/mall/dadeland-mall

Outlets

Los outlets venden la ropa directo de la marca al comprador, y por eso sus precios son más bajos. Los mejores outlets de Miami son el Dolphin (11401 NW 12th Street) y Sawgrass Mills (en Sunrise, a 40 min del centro de Miami, tiene una sección llamada The Colonnades donde encontrás marcas caras a precios reducidos). ¡Muy cerca de Dolphin hay un Ikea con muy buenos precios!

Foto: María Paula Langer

Baby shopping

Las parejas van a París a encargar su bebé, ¡y después van a Miami a comprarle el ajuar! :)

¿Por qué? Porque hay variedad de marcas y porque, a pesar del precio del pasaje en avión, sigue siendo más barato. Target, Babies "R" Us, Toys "R" Us, Carter's, Osh Kosh, Baby GAP, H&M, son las clásicas para comprar ropa y juguetes.

En otro nivel están las marcas de diseño, que tienen toda la originalidad que no se encuentra en lo masivo: Genius Jones (Wynwood), Nini & Loli (Coral Gables), Liapela y Pottery Barn Kids (en Merrick Park), por ejemplo.

Para comprar cochecitos y huevitos, recomendamos hacerlo online porque hay más variedad de modelos y colores. Si comprás un cochecito en el extranjero, te conviene comprar también todos los accesorios, que acá no se consiguen.