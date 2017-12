Nicolás Brussino ya es agente libre y busca nuevos desafíos

Tras el corte de Atlanta Hawks tenía 48 horas para ser tomado por otro equipo, pero no recibió llamados en ese período; su futuro apunta hacia el básquetbol de Europa

Nico Brussino ya es agente libre.

Cuando se conoció la noticia que Atlanta Hawks había tomado la determinación de cortar a Nicolás Brussino de su roster, todo quedó concentrado en esperar que alguna de las otras 29 franquicias, que tienen un plazo de 48 horas para tomar el contrato del jugador e incorporarlo, levanten el teléfono por el santafecino. Y no parecía un imposible, ya que el jugador había pasado por el mismo proceso cuando lo cortó Dallas y lo tomaron los Hawks. Pero en esta oportunidad, ese llamando no llegó.

Uno de los principales objetivos que tenía Brussino para el comienzo de la temporada era consolidarse en la NBA sumando muchos minutos en Atlanta, ya que en su puesto no había tanto recambio. Sin embargo, nunca pudo encontrar esa continuidad dentro la rotación de Mike Budenholzer.

Luego de cumplirse el plazo estipulado por la NBA para que alguna franquicia tome su contrato, Brussino se convirtió en agente libre y ahora puede negociar con alguna otra franquicia de la liga estadounidense o con equipos de Europa. Si bien no hay nada confirmado, todo parece indicar que el futuro del santafecino estaría en el básquetbol de España.

Otro panorama se abre ahora para Brussino, porque debe calcular bien sus pasos para no volver a caer en un equipo que le quite protagonismo. En su experiencia en los Hawks jugó cuatro partidos y no anotó puntos (apenas acumuló 10 minutos dentro de la cancha). Su paso por el básquetbol de los Estados Unidos, se diluyó entre partidos en Erie BayHawks, el equipo de G-League, donde sumó más ritmo y tuvo buenos desempeños.

Sólo hace falta recordar que en su primera temporada como novato, en los Mavericks, jugó 54 partidos y despertó la atención de varias franquicias; quizá de allí se pueda tomar Brussino para creer que todavía puede tener otra chance en la NBA. De todas maneras, su salto al Viejo Continente puede ser otro gran paso para su carrera.