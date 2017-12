De Katy Perry al hijo de Donald Trump: el apoyo en las redes a Keaton, el niño de 11 años víctima de bullying

Su madre grabó un video en que el niño cuenta sus padecimientos y en pocos días se volvió viral en las redes

Keaton Jones, el niño de 11 años que es víctima del bullying

WASHINGTON.- "¿Por qué me acosan? ¿De qué sirve? "Se ríen de mi nariz, dicen que soy feo, que no tengo amigos. Me tiran leche y ponen jamón dentro de mi ropa, me lanzan trozos de pan. ¿Por qué les da alegría meterse con personas inocentes y encontrar la manera de ser malo con ellas? No me gusta que me hagan esto y sin duda no me gusta que se lo hagan a otras personas porque no está bien. Las personas que son diferentes no necesitan ser criticadas por ello, no es su culpa. Si se ríen de ti, no dejes que te moleste. Sé fuerte. Las cosas irán mejor un día".

El relato es demoledor. Keaton Jones, de 11 años, oriundo de Maynardville, Tenneessee, y con cicatrices en la cara a causa de un tumor con el que nació, cuenta ante la cámara del celular de su madre el martirio que vive a diario en su escuela, donde sus compañeros lo maltratan, le hacen bullying .

Además de angustia, el video generó conciencia entre el público y provocó una impresionante ola de solidaridad de celebridades del mundo, que pusieron en el centro de la atención un drama que sufren millones de estudiantes en todos los países.

Actores de Hollywood , raperos y deportistas elogiaron al pequeño por denunciar el maltrato. Su madre aseguró que decidió filmarlo y compartirlo porque él tenía miedo de almorzar con sus compañeros e ir a la escuela. Por ello, publicó el video en Facebook , que ya fue visto por más de 22 millones de veces y compartido en más de 440.000 ocasiones. En Twitter , la etiqueta #Keaton fue tendencia ayer.

Las repercusiones

Las voces de aliento no se hicieron esperar. Desde Katy Perry , Ricky Martin y Victoria Beckham hasta Mónica Lewinsky y Donald Trump Jr., el hijo mayor del presidente, todos le ofrecieron su apoyo, emocionados.

"¡Mantén la cabeza en alto amigo y sigue adelante! Eres el mejor", le dijo la estrella de la NBA LeBron James .

El cantante Justin Bieber elogió el coraje de Keaton y recomendó su video a sus 94,6 millones de seguidores en Instagram.

"Mientras estos vándalos en tu escuela están decidiendo qué tipo de personas quieren ser en este mundo, ¿te gustaría venir con tu madre al estreno de 'Vengadores' en Los Ángeles el año que viene?", le dijo Chris Evans, el actor que interpreta a Capitán América.

Mark Hamill , el legendario Luke Skywalker de "Star Wars", también se pronunció: "Keaton, no pierdas el tiempo preguntándote por qué hacen esto. Son personas tristes que piensan que hacer daño a los demás les hará sentirse bien porque no se quieren a sí mismos".

"El amor es el único medio para combatir el odio", le recordó el rapero Snoop Dogg, al decirle que contara de por vida con su amistad.

"Tienes un amigo en Hulk", le aseguró también Mark Ruffalo, que interpreta al superhéroe verde, al confesarle que él también sufrió acoso en la escuela.

Keaton, will you've my guest at the Premiere of #InfinityWar too? I think you are about one of the coolest kids I have ever seen! Can't wait to meet you in person, pal. Forget those ignorant kids. One day, very soon, they are going to feel pretty stupid for this. https://t.co/BqJLxu25GN&- Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) 11 de diciembre de 2017

