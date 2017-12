Vidal quiere extender la edad jubilatoria de los empleados del Banco Provincia, a los 65 años

Se prevé una reforma gradual; la idea es sumar un año de trabajo, a partir de 2020, para terminar de sumar 5 años de aportes en 2027; tiene que conseguir aval de la Legislatura

La provincia prevé una reforma gradual. Foto: Archivo

LA PLATA.- Acorde a la propuesta de Mauricio Macri de modificar el régimen previsional, María Eugenia Vidal giró a la Legislatura un proyecto de ley para elevar la edad jubilatoria de los empleados del Banco Provincia.

De acuerdo al texto para reformar la caja previsional del Banco, los empleados de esa entidad deberán esperar cinco años para jubilarse: accederán a los 65 años con 35 de servicios.

La caja del Banco Provincia tiene un déficit de 5 mil millones de pesos anuales, que año tras año es cubierto por la Provincia a través de la toma de deuda.

El sistema previsional del Bapro tiene unos 16 mil pasivos que cobran haberes entre 40 mil y 150 mil pesos. Y se financia con los aportes de unos 8 mil trabajadores.

El paquete de leyes que Vidal va a mandar a la Legislatura provincial

cerrar

El proyecto plantea un aumento en la edad para acceder a la jubilación, que hoy va los 57 a los 60 años y que pasará a los 65. "Tendrá derecho a la jubilación ordinaria el afiliado que compute treinta y cinco (35) años de servicios como mínimo y que hubiera cumplido sesenta y cinco (65) años de edad. La aplicación de la nueva edad mínima se realizará gradualmente con la siguiente escala: sesenta y un (61) años de edad en los años 2020 y 2021, sesenta y dos (62) años de edad en los años 2022 y 2023, sesenta y tres (63) años de edad en los años 2024 y 2025, sesenta y cuatro (64) años de edad en los años 2026 y 2027, sesenta y cinco (65) años de edad a partir del año 2028", dice la iniciativa que lleva la firma de la gobernadora Vidal.

Además incluiría la "revisión" de las jubilaciones que están en la cima de la pirámide.

En tanto, el ministro de Economía, Hernán Lacunza informó que "no está en agenda" reformar el régimen jubilatorio del Instituto de Previsión Social (IPS).

Ayer varios representantes de los gremios estatales se reunieron con funcionarios del gabinete provincial para despejar dudas. Estuvieron Carlos Quintana (UPCN); Jorge Baldovino (AERI); Pedro Fernández (APOC), y Miguel Zubieta (Salud Pública), entre otros.

Tras la reunión los sectores más opositores a Vidal convocaron para mañana una concentración en la sede del IPS "en defensa de las cajas jubilatorias de los bonaerenses", explicaron desde ATE y la CTA Autónoma de la Provincia.

Junto al régimen previsional del Banco Provincia Vidal buscará modificar las jubilaciones de privilegio de los ex gobernadores, ex ministro de la Corte y ex legisladores, con un proyecto de ley que enviará hoy al Senado.