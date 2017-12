Se retiró Matt Barnes: punto final para la carrera del "último Bad Boy" de la NBA

Campeón con Golden State Warriors de la temporada 2017 y tras 14 temporadas en la liga más importante del universo, a los 37 años anunció su retiro un personaje que creció en un entorno hostil y protagonizó más de un escándalo

Matt Barnes se retiró a los 37 años.

"A veces me castigan por ser real. Nunca voy a mostrarme como una mentira. No sé lo que son las cosas falsas. He visto de cerca a más del 90 por ciento de los cabrones que hay en el mundo. He visto disparar a gente. He visto drogas. He visto abusos. Pero yo soy real. Y no me importa que por mi aspecto puedan llamarme niño bonito, tipo duro o falso. Soy el tipo más real que puedas imaginar". Así se definió hace un tiempo Matt Barnes, un auténtico Bad Boy en el universo de la NBA.

A los 37 años, este muchacho que creció en Santa Clara, en California, le dijo adiós al universo de la NBA . El anillo de campeón que acaba de ganar con Golden State Warriors brilla en sus manos, pero él no se deja encandilar. No tiene lugar ya en ese mundo de estrellas y por eso dijo basta. Es un tipo duro, de esos que parece no temerle a nadie. Construyó su imagen a pura fibra. Sin regalar nada, con bravuconadas, pero con la capacidad de saber qué debía hacer para ganarse el pan cada noche.

Barnes en Golden State campeón

Ahora, Barnes pasará una buena cantidad de su tiempo en una Fundación que preside y que se encarga de recaudar dinero para ayudar a chicos que luchan contra el cáncer. Este alero de 2 metros que promedió 8.2 puntos, 4.6 rebotes y 1.8 asistencias por partido en su carrera, se hizo a los golpes. Su papá, Henry, marcó su vida para siempre: diariamente ejercía violencia física sobre Matt, la pequeña Danielle y sobre su esposa Ann. "Mi padre viene de un entorno agresivo. Lo que hacía con nosotros no se podía considerar como abuso infantil en aquella época, pero hoy en día no podrías ignorarlo. Nunca perdía la oportunidad de darnos un correctivo", confesó Barnes. Su padre fue militar y se ganaba la vida como carnicero.

Sus días de High School pasaron en el equipo de fútbol americano de Del Campo, en Sacramento. "En el colegio los niños me llamaban 'nigger' (una forma despectiva para referirse a la gente de tez morena). Así que me peleaba siempre. Llevo peleando desde que tengo cinco años", recordó Barnes. Su desembarco en el básquetbol se dio en la universidad cuando llegó a UCLA. No fue fácil esa etapa porque las tentaciones eran intensas para él. Su padre tampoco ayudaba porque andaba a los golpes por los barrios y no ocultaba su consumo de drogas. "He visto de cerca al 90% de cabrones que hay en el mundo", aseguró el hombre que pasó por nueve franquicias de la NBA.

Clippers , Kings, Lakers , Magic, Sixers, Suns, Knicks , Grizzlies, Warriors... Una carrera cambiante que encontró su corona en Golden State. Pero antes, no sólo se robó las cámaras por su temperamento o por jugar siempre al límite, sino que fue protagonista de uno de los escándalos más importantes de los últimos años del mundo de la NBA: se peleó con Dereck Fisher (fueron compañeros en Lakers) porque tener un affaire con su ex mujer Gloria Govan. Ese asunto le costó más de 100 mil dólares, ya que la NBA lo suspendió por justificar públicamente la violencia. Antes, había recibido denuncias por peleas en las calles.

Barnes ante Kobe Bryant

"Me podés amar u odiar, pero yo he hecho mi camino", dijo Barnes en el tuit en el que publicó su retiro. Este hombre que creció en un ambiente hostil fuera del campo y vio una NBA de los 80 en la que Pistons, Celtics, Knicks, dominaban la escena y Charles Oakley y Anthony Mason eran estandartes. "No se trataba de un básquetbol sucio, sino simplemente de básquetbol. Para alguien como yo, que con cinco años jugaba al fútbol americano en la calle, se trata de un asunto de hombres". Matt Barnes, el último Bad Boy le dijo adiós a la competencia.

El Instagram de Barnes