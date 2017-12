Eduardo Costantini compró por US$ 50,1 millones un nuevo terreno en Catalinas Norte

El empresario se impuso en un la subasta de un predio estatal de 3200 m2 organizado por la AABE; en octubre había invertido US$ 40,2 millones por otra parcela; AABE también concretó ventas en Palermo y San Nicolás

Costantini. Foto: Archivo

Eduardo Costantini se quedó con otro de los terrenos estatales que estaban a la venta en Catalinas Norte. A través de su firma Consultatio, el empresario adquirió por US$ 50,1 millones un predio de 3200 m2 sobre la avenida Madero, en el barrio de Retiro, en una nueva subasta organizada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

Se trata de la parcela 6 de un predio total de 91.337 m2, delimitado por las avenidas Madero, Córdoba, Antártida Argentina y San Martín. De acuerdo con el pliego oficial, allí se deberá construir un desarrollo edilicio de al menos 20.000 m2 cubiertos.

El remate se concretó esta mañana en las oficinas del organismo en Retiro, y tuvo a la entidad Fideicomiso BAP como segundo postulante. El piso inicial establecido en el pliego oficial había sido de US$ 45 millones.

Subasta de terrenos en Catalinas Norte 2 - 12 de diciembre

cerrar

Este no es el primer desembolso de Costantini en el marco de la subasta de terrenos de Catalinas Norte 2. A fines de octubre, el empresario había adquirido por US$ 40,2 millones una parcela de 3200 m2. Allí proyecta construir un nuevo edificio de oficinas de 30.000 m2 cubiertos y 139 metros de altura, que demandaría un plazo de cuatro años hasta su finalización.

En aquella jornada, la primera de un esquema de subastas sucesivas de los terrenos estatales ubicados frente a la dársena Norte de puerto, la AABE vendió a la desarrolladora TGLT, encabezada por Federico Weil, otra parcela de 3200 m2 por US$ 40,5 millones.

El espacio Catalinas Norte 2, con espacios desocupados, vías ferroviarias y estacionamientos privados, había sido dispuesto para su enajenación por parte de la AABE luego de que la Legislatura porteña, en diciembre de 2016, aprobara su rezonificación.

Por el conjunto de subastas de todas las parcelas en las que se subdividió el predio, la AABE proyecta recaudar un piso de US$ 165 millones, que que se destinarán a la construcción del Paseo del Bajo.

Más subastas

A su vez, la AABE concretó hoy la primera etapa de la venta del predio denominado Palermo Green, un espacio de terrenos ferroviarios con una superficie total de 113.000 m2 linderos a las vías del ferrocarril San Martín, por el que recaudó un total de U$S 8,6 millones.

Subasta Palermo Green - 12 de diciembre

cerrar

El pliego oficial de la subasta comprendía la venta de tres parcelas de 813 m2, 707 m2 y 727 m2 de superficie, tasadas en US$ 4 milones, US$ 4,5 millones y US$ 4,3 millones, respectivamente, montos que fueron apenas superados en el proceso de venta.

El primero de los terrenos fue adjudicado a la firma Dumet Propiedades, que pagó un total de US$ 4.050.000, mientras que el segundo del listado fue adquirido por la firma Grupo inversa, por un total de US$ 4.550.000, ambos casos apenas US$ 50.000 por encima del precio inicial. La tercera parcela, en tanto, no tuvo postulantes y su venta no se concretó.

El miércoles 20 de diciembre, en tanto, la AABE avanzará con la segunda etapa de la enajenación de estos terrenos, con las parcelas más caras. Dicho remate incluye dos parcelas de 1187 m2 y 1586 m2, cuyos precios mínimos se establecieron en US$ 13,6 millones y US$ 7,2 millones, respectivamente.

En la jornada, a su vez, la AABE selló la venta de un predio en San Nicolás, en el centro porteño. Se trata de un terreno de 370 m2, ubicado sobre las calles San Martín entre Sarmiento y Perón, que había sido tasado en US$ 2 millones. Finalmente, la firma Evemet adquirió dicho espacio, actualmente desocupado y sin construcciones, por un total de US$ 2,2 millones.