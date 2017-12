Reforma tributaria: cuáles son los cambios que se incorporaron al proyecto

Se mantiene el tope de $ 82.000 para los aportes patronales; se vuelve a subir el impuesto a las cervezas y se grava los intereses de las Lebac para no residentes, entre otras cosas

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

No hay nada cerrado hasta que no termine de votarse en el recinto. Sin embargo, el último borrador del proyecto de reforma tributaria que hoy podría votarse en la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados tiene varios cambios importantes planteados por la oposición, que van desde la restitución del impuesto a las cervezas, que se había eliminado de la propuesta original del Gobierno, o la decisión de mantener el tope de $ 82.000 para el cálculo de los aportes patronales, que también se había puesto en discusión en la propuesta planteada por el oficialismo.

De acuerdo con el último borrador que se delineó a partir de los cambios propuestos por los diputados Diego Bossio (PJ) y Marco Lavagna (Massismo), y al que tuvo acceso LA NACION, las modificaciones más relevantes que podrían tener dictamen hoy son:

Quedarán alcanzados por el impuesto a las Ganancias los rendimientos de las Lebac cuando sean adquiridos por compradores que no tengan residencia en el país.

El impuesto a las cervezas, que el Gobierno había contemplado en su proyecto original pero luego bajado al 8,7% efectivo (sin cambios con respecto al régimen actual) a pedido de las empresas del sector, sube a un 17% nominal (21% efectivo).

Se equipara impositivamente en IVA a la carne de pollo y de cerdo.

Para las bebidas azucaradas, el impuesto interno será de $ 0,034 por gramo de azúcar, con un mínimo de 40 gramos, o de 50 gramos, en el caso de las bebidas elaboradas con un 20% como mínimo de juego de frutas.

Se mantiene en el nuevo borrador el tope de $ 82.000 de salario bruto para cargas patronales.

Se considerará evasión agravada a partir de los $ 15 millones, cuando en el proyecto anterior era de $10 millones (hoy es de $ 4 millones). "Es más cercano a la realidad, porque esos cuatro millones de pesos quedaron desactualizados y con los $ 10 millones no se llegan a al índice de actualización. La idea con esto es que no se distraiga a los juzgados de cosas que no son relevantes", explicó el tributarista César Litvin.

Las mutuales tendrán una deducción especial de $ 1 millón en gastos culturales. El proyecto anterior eliminaba toda exención de mutuales y cooperativas que hacían actividades de seguro o financieras.

El Precio mínimo para el cálculo de impuesto al tabaco será de $ 25.

Se establece que sólo abogados podrán litigar en el tribunal fiscal. "En el tribunal fiscal -explica Litvin-, hay dos competencias: impositiva y aduanera. En la impositiva desde hace muchos años hay dos vocales abogados y uno contador público. En el proyecto se extiende la competencia de los contadores en las áreas aduaneras, lo que permitía a los contadores litigar en áreas aduaneras. . Ahora, el nuevo borrador lo elimina".

De aprobarse tal cual el nuevo borrador en comisión, no obstante, en la Cámara baja no descartan que el proyecto vuelva a sufrir modificaciones previo su tratamiento en el recinto, previsto para el próximo miércoles 20. Se descontaba hasta recién, por caso, que el bloque del Frente para la Victoria y el que encabeza Martín Lousteau tienen previsto preentar dictámenes en minoría. "No hay nada cerrado hasta que se vota", destacó el asesor de un Diputado a LA NACION, que sigue de cerca el detalle de las negociaciones.