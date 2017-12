Massot al kirchnerismo: "¡Ustedes prendieron fuego la casa y hoy se quejan del olor a humo!"

El debate por la reforma previsional se llevó a cabo en medio de gritos e insultos; en medio del tumulto, se aprobó el dictamen

Si hacía falta una chispa para encender la mecha en el caldeado ambiente que se vivió en la Comisión de Previsión de la Cámara de Diputados, donde se aprobó el dictamen para tratar la reforma previsional , la encendió Nicolás Massot , jefe de bloque de Pro.

"Tengo un respeto extremo por todos mis colegas y especial por muchos con una gran trayectoria del PJ -arrancó- Yo no soy para nada amigo de la grieta, la desprecio, pero la grieta arranca por la irresponsabilidad de lo que gobernaron. ¡Prendieron fuego la casa y hoy se quejan del olor a humo!", dijo.

En ese momento estalló un coro de abucheos e insultos. En la reunión estaban presentes, además de agrupaciones de jubilados, los dirigentes kirchneristas Sergio Palazzo y Roberto Baradel .

Durante el debate de la reforma previsional hubo gritos e insultos. Foto: LA NACION / Fabián Marelli

"Me parece muy bien que discutamos sobre derechos adquiridos, pero tienen que ser realidades posibles, no enunciados abstractos -insistió-. No hay derecho adquirido cuando las jubilaciones se han pagado con una máquina de imprimir billetes. No les tembló el pulso para pagarle al FMI, ¿dónde estaba la plata de los jubilados entonces? ¿Dónde estaban los carteles, (Sergio) Palazzo, (Roberto) Baradel?".

"¡Háganse cargo, (José Luis) Gioja , usted es presidente del PJ! ¡No miren para otro lado! Sean corajudos, tengan huevos para debatir! Ahora nos van a escuchar a nosotros! ¿Ustedes piden por la guita? ¡Vamos a pedir la guita, vamos a pedirla a Marcos Paz y a Ezeiza! ¡Soy el primero en ir con ustedes! ¡Háganse cargo!"

El discurso de Victoria Donda en contra de la reforma previsional

"Las jubilaciones no se pagan ni con la máquina de hacer dinero ni con la deuda externa, se pagan con los dineros de los trabajadores, que y ustedes condenaron a la informalidad", exclamó. "Esto no es una provocación, es un grito desesperado para que se hagan cargo de algo. Porque este proyecto incluye el 82% móvil para los que cobran la mínima, que ustedes vetaron!"

Dujovne: "Con esta fórmula, habría una mejora de seis puntos en las jubilaciones el año próximo"

Gritos e insultos

En medio de gritos e insultos de grupos de jubilados y militantes políticos , el ministro de Trabajo, Jorge Triaca , y su par de Hacienda, Nicolás Dujovne , intentaban defender esta tarde la reforma previsional en el plenario de comisiones de Previsión y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.

Incidentes en la Cámara de Diputados por la Ley Previsional

El presidente de la Comisión de Previsión, Eduardo Amadeo (Cambiemos) pidió pasar a un cuarto intermedio ante el fuerte tumulto.

"¡No lo van a lograr, con consignas apelando a la violencia no lo van a lograr! Pueden gritar todo lo que quieran, nosotros seguiremos por la senda de la democracia!", exclamó Amadeo.

Incidentes en Diputados por la reforma previsional

Un grupo de jubilados intentaba infructuosamente ingresar al sala de la comisión, mientras otro grupo bloqueaba la avenida Rivadavia. El momento más tenso se vivió cuando intentó ingresar en la comisión el diputado Pablo Tonelli, quien días atrás aseveró que los jubilados "podrían perder plata pero no poder adquisitivo" con la reforma previsional. Lo recibió una lluvia de insultos.

"Hijo de puta!", gritaban los manifestantes.

La palabra de Triaca en Diputados por la reforma previsional