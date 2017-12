San Antonio de Areco: la ciudad que hoy no tiene Concejo Deliberante

Por una disputa política no pudieron jurar los ediles ni asumir las nuevas autoridades

San Antonio de Areco, sin Concejo Deliberante. Foto: Google Street View

LA PLATA.- San Antonio de Areco, una pacífica ciudad en el interior de la provincia de Buenos Aires, atraviesa una crisis política inédita: el Concejo Deliberante quedó acéfalo y sin quórum para sesionar en medio de un "golpe de vaciamiento institucional", según se denunció ante la Junta electoral de la provincia de Buenos Aires.

La tensión es extrema. El cuerpo deliberante quedó ayer virtualmente en suspenso.

Hoy el concejo tiene siete concejales en ejercicio. Otros siete ediles electos en octubre no pudieron jurar en su cargo.

Es decir, el cuerpo hoy tiene la mitad de los catorce integrantes que componen el concejo.

Pero además, no tiene autoridades electas. Es que el mandato de las autoridades designadas tras la elección de 2015 venció ayer.

Y, en medio de una dura pelea política, se cayó la sesión preparatoria donde debían jurar los nuevos ediles y renovar autoridades.

De este modo, esta bucólica ciudad de 30.000 habitantes gobernado por el intendente Francisco Durañona (Unidad Ciudadana) hoy amaneció sin un cuerpo deliberante en actividad.

El alcalde, fiel aliado a la ex presidenta Cristina Kirchner, tuvo mayoría política en el Concejo hasta ayer.

Entonces, Unidad Ciudadana tenía siete ediles, Cambiemos seis y el Frente Renovador uno.

Pero esta ecuación cambió en virtud de los resultados de la elección de octubre último.

De acuerdo a estos comicios Cambiemos tendrá ahora siete ediles y Unidad Ciudadana siete. La presidencia del cuerpo desempata.

Las versiones

"La sesión preparatoria es presidida por el concejal más antiguo de la fuerza política que ganó la última elección. Es decir, Cambiemos. Este bloque, tendrá entonces fuerza suficiente para votar al presidente del cuerpo. Y las autoridades. Pero Unidad Ciudadana se negó a entregar el poder y vació la sesión", explicó a el edil Francisco Ratto (Cambiemos).

"Así como Cristina se negó a entregar la banda presidencial acá Unidad Ciudadana se negó a entregar la presidencia del Concejo Deliberante", afirmó el edil.

El intendente local Francisco Durañona dijo: "No hay vaciamiento institucional. No hay impugnación de democrática. Unidad Ciudadana no dio quórum en una sesión. Esto es una herramienta legal vigente".

"Tenemos un Concejo partido a la mitad. Estamos planteando la participación de nuestro espacio en los distintos cargos del Concejo, pese a que según la costumbre lo preside oficialismo. Pedimos la vicepresidencia que es simbólica. Y comisiones. Ante una negativa rotunda decidimos no dar quórum porque se plantan frente a un triunfo de manera preocupante", agregó el alcalde a LA NACION.

El jefe comunal negó que el Concejo esté en suspenso hasta que se expida la Junta Electoral. "Los concejales nuevos asumieron automáticamente el diez de diciembre, aunque no se hizo la jura- aseguró Durañona-. Sólo faltan las autoridades. Porque no hay consenso", admitió.

"Nosotros estamos dispuestos a ceder la presidencia. Pero ellos no tienen intención de ningún tipo de arreglo. Si Cambiemos no entiende que no tiene poder absoluto, sino que estamos empatados, el Concejo seguirá parado. No hay que escandalizarse tanto. La Cámara de Diputados de la provincia solo sesionó dos veces" dijo.

Nicolás Marinkovich, ex presidente del Concejo Deliberante por Unidad Ciudadana, expuso la posición de ese bloque mediante un comunicado oficial donde admitió que ese espacio no dio quórum a la sesión preparatoria porque Cambiemos "ganó las últimas elecciones locales de manera autoritaria, prepotente y anti democrática".

"No dar quórum es una herramienta que Cambiemos ha utilizado hace menos de una semana y no vimos a sus militantes escandalizados", agregó.

"Hacemos un llamado a nuestro pueblo para que este no dar quórum sea simplemente un alerta- dijo el edil de Unidad Ciudadana- Esta semana acompañaremos como fuerza democrática la asunción de nuestros compañeros", prometió para disminuir la tensión.

Por ahora el conflicto sigue abierto: "Cambiemos hizo un acta con escribano público y lo mandó a la Junta Electoral" dijo Aldo Menconi, ex concejal por Un Pais.

"Hoy el concejo está acéfalo porque Unidad Ciudadana no dio quórum para sesionar. Y en muchos casos- como el mío- el mandado de los concejales ya expiró", agregó el edil de Un País.

"La Junta Electoral debe tomar una resolución a la brevedad. Un pueblo entero no puede quedar sin Concejo Deliberante", concluyó.