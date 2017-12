Se dilata el cierre del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

En el Gobierno destacan los avances durante estos días y no pierden las esperanzas de hacer un anuncio en el país, pero afirman que faltan cerrar "temas técnicos muy complejos" y anticipan que el acuerdo político recién podría llegar en enero o febrero

Mauricio Macri.

Ni en Buenos Aires ni en Brasilia. El acuerdo político entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur recién podría llegar a firmarse en enero o febrero. Ante las dificultades de arribar a consensos en varios temas "técnicos y complejos", el Gobierno rescata los "avances" en la negociación y, aunque mantiene la esperanza de lograr un pacto durante la conferencia ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC), comenzó a abrir el paraguas ante las dificultades de lograr finalizar una negociación que lleva cerca de dos décadas sin un final feliz.

Por lo menos dos fuentes oficiales que participan de la discusión estimaron a LA NACION que aún faltan temas "de mucha complejidad técnica a resolver" y que es difícil que se logre un acuerdo político en Buenos Aires, uno de los anhelos del gobierno de Mauricio Macri. "¿Está trabado?", preguntó este medio. "No. No está trabado. Faltan temas que tienen mucha complejidad técnica. El clima de ambos lados es que estamos avanzados y vamos a cerrar el acuerdo. Es la primera vez que tengo la sensación de que todos ven el final. No habría acuerdo político antes de fin de año", dijo un importante funcionario, que sugirió que podría haber mañana una conferencia de prensa para anunciar "avances".

Tanto en Cancillería como en Producción, dos de las puntas involucradas en la negociación, fueron más políticos. "Siguen negociando y eventualmente si no llegan ahora ni en Brasil, si, seguirá hasta enero o lo que necesitemos para hacer un buen acuerdo", repitieron a coro.

"Somos muy optimistas. Estamos llevando adelante la negociación", había afirmado el ministro de Producción, Francisco Cabrera, esta mañana en una improvisada conferencia de prensa en la sala 102 del Centro Cultural Kirchner (CCK), que sirve de escenario al Foro de Negocios del MC11. "Estamos entrando en los detalles finales", había adelantado Cabrera, que además haía dicho que no hay "reticencias" en la UE. Las diferencias están en los cupos y plazos, entre otros detalles. "Queremos terminar el acuerdo los más rápido posible. Si fuera ahora, mucho mejor", había estimado el ministro, que se esperanzó con que el cierre en estos dos días.

De la reunión de los ministros del bloque regional que se realizó esta mañana en el Palacio San Martín salió una nueva oferta que los negociadores técnicos llevaron también hoy a los comisarios de la UE de Comercio, Cecilia Malström, y de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan. Esta tarde habrá más reuniones entre los especialistas técnicos y probablemente por la tarde noche, como sucedió ayer hasta la madrugada, de las primeras planas interbloques para volver a pulir las diferencias y encontrar consensos.

Los temas que dilatan un acuerdo son los mismos que hace una semana: el tamaño de la oferta de productos, las canastas con plazos de desgravación (la UE quiere que para la mayoría de los productos sean anteriores a los 10 años, mientras que el Mercosur pretende una camino más gradual de 15 años), temas de propiedad intelectual que afectan a varios sectores (fundamentalmente laboratorios y agroquímicos, donde se piden años de exclusividad), las indicaciones geográficas de los productos y las compras públicas, entre otros.