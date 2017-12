Teatrix: el streaming les abre sus puertas a las artes escénicas

La plataforma creada por Mirta Romay ofrece un amplio catálogo por 150 pesos mensuales y creció considerablemente en dos años, al sumar 5000 suscriptores y despertar la curiosidad del BID

Adolfo Bioy Casares escribía en 1940 una novela que exploraba los alcances de una tecnología que crecía, por entonces, a pasos agigantados. Un tal Morel diseñaba un dispositivo que convertía a algunos seres en inmortales. El rito profano, aquel comportamiento reiterado y dueño de un valor simbólico, se atesoraba en una máquina habitada por almas que enamoraban a quienes contemplaban su proyección. Algo similar ocurre cuando Alfredo Alcón interpreta -en tiempo presente- al rey Lear, o Pepe Soriano, a una abuela italiana omnívora. Teatrix (teatrix.com), la plataforma digital que permite llevar las representaciones porteñas de las salas a los hogares, es un tesoro de la cultura argentina, además de un negocio que crece con cada temporada. Siempre a la vanguardia, el teatro argentino, embajador de nuestra cultura, dueño de una voz nítida y de una imagen contundente, escribe un nuevo hito en su historia y se desplaza de la butaca al sillón.

Mirta Romay, hija de Alejando Romay, el mítico zar de la TV y también un exitoso productor teatral, lanzó en 2015 este servicio de streaming, una experiencia que fue compartida este mes ante expertos en tecnología en un evento organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en la República Dominicana. A través de una suscripción mensual de 150 pesos, los usuarios de esta plataforma pueden acceder a 70 representaciones teatrales que fueron grabadas en una función en vivo, en una sala con público. Teatrix acaricia los 5000 usuarios, espectadores que eligen esta opción porque se encuentran lejos de Buenos Aires, donde se representan la mayoría de estas obras, o bien porque pueden disfrutar de buen teatro a un precio más económico que la entrada (incluso varias personas en simultáneo y ver una obra varias veces). Claro está que al teatro lo define su esencia en vivo y su naturaleza tribal, la reunión de un grupo de personas, donde algunos interpretan y otros contemplan una obra de carácter efímero y singular.

Pero Teatrix no busca competir con el arte escénico, sino que su rival -en materia de entretenimiento- es la oferta audiovisual. Romay invierte entre 70.000 y 100.000 pesos para filmar una función con varias cámaras, hasta 6, en algunos casos. Esta no es la única inversión, ya que además del factor técnico, Teatrix se ocupa de otro punto crucial: los derechos globales de cada pieza. "Estamos cercanos a un break even en el negocio y esto es posible gracias a que los productores de las obras que se encuentran en la plataforma, con quienes nos asociamos, nos apoyaron siempre", explica la empresaria y productora.

"Fue un gran desafío crear una ingeniería legal, donde los productores, autores e intérpretes pudieran estar reconocidos económicamente y estuvieran protegidos legalmente", agrega Romay, quien calcula un promedio de entre 7 y 8 mil dólares de inversión total por cada obra que integra Teatrix, en un proceso meticuloso que puede demorar hasta 6 meses desde la filmación hasta que el suscriptor pueda ver la pieza en su hogar. Entre el amplio catálogo se encuentran títulos como Rey Lear, El principio de Arquímedes, Días contados, La omisión de la familia Coleman, Vivitos y coleando 2, La denuncia, Antihéroe off, Ella en mi cabeza, Filosofía de vida, Yiya, el musical, Pieza plástica, Campi, Mujeres de ceniza, Nada del amor me produce envidia, Drácula, Nativo, Tanguera, El jorobado de París, Juana, la Loca, Marica y muchos otros.

Natalia Lobo, Julio Chávez y Juan Leyrado,en Ella en mi cabeza.

Las obras son seleccionadas a través de una curaduría que busca dos criterios: por un lado, el favor popular, las que lograron un éxito de taquilla, y por el otro, los nuevos talentos que fueron reconocidos por sus pares. Así, por ejemplo, las obras de autores ganadores del concurso Contar, a través del cual dramaturgos noveles son llevadas a escena con elencos y directores prestigiosos, se encuentran en Teatrix. Todas las rayuelas (de Carlos La Casa), con Hugo Arana, Esteban Meloni y elenco, dirigidos por Andrés Bazzalo, es la última ganadora del concurso, y Bajo terapia (de Matías del Federico), dirigida por Daniel Veronese y elegida en la primera edición de este evento, reúne los dos criterios ya que, además, es la obra más vista de la plataforma, llevan la dramaturgia argentina a una nueva escala y a un público amplio. "Teatrix es herramienta de promoción de nuestra cultura. Somos una sociedad sofisticada, muy compleja, y el teatro es un buen lugar para vernos reflejados a nosotros mismos, y también nos permite dar a conocer nuestra cultura al mundo entero", opina Romay. Ella es también la impulsora de un acuerdo recíproco entre Teatrix y su colega Broadway HD. De este modo, los suscriptores de la plataforma de origen argentino pueden disfrutar algunos espectáculos -subtitulados al castellano- de la famosa plaza teatral neoyorquina, mientras que los abonados al servicio de la plataforma estadounidense (quienes abonan 100 dólares anuales por obtener este streaming) pueden disfrutar de muchos de los espectáculos argentinos que ofrece Teatrix, subtitulados al inglés. Entre las obras que se ofrecen figuran Buried Child (con Ed Harris), Romeo y Julieta (con Orlando Bloom y Condola Rashad), Cyrano (con Kevin Line y Jennifer Garner), Incident at Vichy y She Loves Me. Broadway HD es una plataforma incluso más joven que la argentina, lanzada a fines de 2015, que ofrece más de 100 espectáculos, algunos en cartel y otros clásicos, donde puede verse a una joven Helen Mirren en Como les guste, o a Judy Dench en Absolute Hell; así como musicales de la talla de Billy Elliot, Cats, Memphis, Los miserables o Gypsy. Otra plataforma de streaming teatral es la británica Digital Theatre Plus, con un catálogo de más de 300 obras (sus suscriptores abonan 8 libras mensuales).

Romay, psicóloga y profesional del mundo audiovisual, confía también en el rol didáctico que algunas obras pueden desempeñar y eligió a Saltimbanquis (de Bacalov y Bardotti) dirigida, por Pablo Gorlero, como la representante de un evento que reunió en República Dominicana a más de 9 mil espectadores que disfrutaron en familia de esa comedia musical. "Saltimbanquis, que se estrenará en Teatrix el Día de Reyes, abre un camino. El modelo de acuerdo salió bastante rápido con el teatro oficial", asegura Romay, puesto que fue representada en el Teatro General San Martín, del Complejo Teatral Buenos Aires.

El principio de Arquímides, con Esteban Meloni, Martín Slipak (foto), Beatriz Spelzini y Nelson Rueda, dirigidos por Corina Fiorillo. Foto: Fabián Pol

Más de 20 personas integran Teatrix, muchos de ellos técnicos audiovisuales que evitan condensar en un soporte digital una representación en vivo. Dicho en otras palabras, esta propuesta elude filmar teatro y busca crear un nuevo concepto, donde nace una nueva especialización profesional: "Vi algunas obras extranjeras filmadas que no me gustaron porque el director quería aparecer. La cámara tiene que estar al servicio del actor y de la dramaturgia. El director tiene que ser un conocedor del lenguaje del teatro, de lo contrario, no se respeta el espíritu de lo que buscamos transmitir". Romay, quien lleva con orgullo su apellido, ha invertido recientemente 30 mil dólares en tecnología para que Teatrix pueda disfrutarse en aplicaciones para teléfonos celulares. "Me encantaba hablar con mi papá de proyectos y lo hacíamos con una gran complicidad. Los hijos incorporamos muchas cosas de nuestros padres de modo natural, porque aprendemos a su lado. En mi muro de Facebook dos personas que no conozco escribieron que mi papá estaría muy orgulloso de mí. Eso tiene mucho valor para mí", señala. Un dato no menor es que un bellísimo documental sobre don Alejandro puede verse en la plataforma, así como mucho material del archivo de Canal 9. Buenos Aires, una de las capitales teatrales más fértiles del mundo, cosecha nuevos espectadores gracias a esta tecnología, un cofre de almas y de artistas.

Las cifras de Teatrix

5.000 suscriptores

70 obras en catálogo

7.500 dólares de inversión promedio por cada obra

70.000 a 100.000 pesos cuesta filmar una obra

Imperdibles

Rey Lear

Alcón - Carnaghi - Furriel

El principio de Arquímedes

Spelzini - Meloni - Fiorillo

Ella en mi cabeza

Martínez - Chávez - Leyrado

Filosofía de vida

Alcón - Bebán - Lapacó

Como quien oye llover

Geretto - Ciurlanti

La omisión de la familia Coleman

Tolcachir - Odorico - Lavalle

La Nona

Cossa - Soriano - Arana

Bajo terapia

Veronese - Portaluppi - Scápola

Drácula

Cibrián - Mahler - Rodó