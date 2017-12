Judd Apatow regresa al stand up de la mano de Netflix

La plataforma estrenó el especial con el que volvió al ruedo tras 25 años

Todo comienza como suelen empezar casi todos los especiales de comedia. El artista se prepara en su camarín para salir a escena mientras el público se acomoda en la sala. Y algún gesto por más mínimo que sea delata un detalle de lo que vendrá. En el caso del especial de NetflixJudd Apatow: The Return es una frase que pinta de cuerpo entero al director de películas como Virgen a los cuarenta, Ligeramente embarazada, Funny People y Esta chica es un desastre, y productor de Damas en guerra, Girls, Supercool y muchas cosas. "Este es el arte de no estar aterrorizado", afirma, se acomoda el traje que le queda un poco torcido y se dirige al escenario.

Apatow no es un dotado para el stand up y lo sabe. De hecho, es el primero en admitir que ni siquiera es tan famoso, pero lo que le falta de carisma lo suple con una despiadada habilidad para la autocrítica.

Por todas las razones que él mismo enumera que lo alejaron del sueño de ser comediante, Apatow confiesa sin vergüenza que es su sueño desde que tenía diez años. Y así, no importan los reconocimientos como director ni que se lo considere una especie de mecenas de la comedia americana actual, sino el logro de volver al escenario veinticinco años después de haberse bajado. "Al principio de mi carrera, de los 17 a los 24 años, hice stand up. Y todo ese tiempo me sentía intimidado por lo buenos que eran mis contemporáneos. Que resultaron ser gigantes de la comedia", explica Apatow. Cuando nombra a su amigo Adam Sandler y a Jim Carrey, su prolongado pánico escénico cobra sentido.

De aquel fracaso, de la resignación de saber que no era lo suficientemente talentoso como para cumplir con los sueños de la infancia, nació una carrera tan exitosa que, paradoja de paradojas, finalmente le permitió cumplir su objetivo inicial.

El especial nunca se aleja demasiado de la autorreferencia aun cuando roza temas políticos (Obama, Trump y los republicanos), sociales (los abusos en Hollywood, el antisemitismo) o se pone el sombrero de Jerry Seinfeld para reflexionar sobre lo absurdo de las selfies y la compulsión por compartirlas en Instagram.

Apatow es un nostálgico con conocimiento casi enciclopédico de la comedia, confeso acumulador que a través del pánico escénico y la autoestima baja llegó a ser el hombre más influyente de la comedia actual. Aunque para él todas las películas, las series, los millones de taquilla global y el toque de Midas sólo hayan sido un medio para conseguir ser el tipo gracioso que se para frente a un micrófono.