El nuevo rol del Estado: seis maneras de innovar en políticas públicas

Con sólo 1,3 millones de habitantes, Estonia está protagonizando una transformación que en los últimos 15 años la llevó a ganarse la etiqueta del país más digital del mundo. Con casi el 100% de las interacciones entre el Estado y sus habitantes digitalizadas, se enseña a programar desde primer grado y se declaró el acceso a Internet un derecho básico universal. Todos estos y muchos hitos digitales más, la transforman en un escenario privilegiado para pensar la innovación global.

Así, en Tallinn, capital de este país a la cabeza de Europa en despliegue de Internet y de telefonía móvil, se llevó a cabo la sexta edición del Startup Nations Summit (SNS), una cumbre que reúne a funcionarios y legisladores de todo el mundo para discutir y compartir modos de innovar en desarrollo de políticas públicas. Con presencia de ministros desde Arabia Saudita hasta Perú, de Sudáfrica a Finlandia el intercambio de experiencias y desafíos se presentó bajo la organización de la Red Global de Emprendedores (GEN, por sus siglas en inglés). El foco estuvo puesto en las pymes y en los emprendedores. Lo más interesante de la cumbre es el contraste. Mientras que en Finlandia se piensa en dotar de fondos semilla para emprender a todo el que así lo requiera, en Sudáfrica se trabaja con familias hijas de generaciones esclavizadas.

De la delegación de más de 250 funcionarios de todo el mundo, se premió a cuatro de ellos, incluyendo dos argentinos. Mariano Mayer, secretario de pymes y emprendedores de la Nación fue reconocido en la categoría Innovación en políticas nacionales. "Después de haber probado con éxito políticas innovadoras en la ciudad de Buenos Aires, Mayer lo ha escalado a nivel nacional de un modo multifacético y audaz como fue la ley de emprendedores y los beneficios y simplificaciones que esta aporta a las pymes", le dijo a LA NACION Jonathan Ortmans, presidente del GEN.

También Jorge Lawson, director del Banco Nación ganó un reconocimiento por su trabajo en la provincia de Córdoba como gestor de la primera secretaría de emprendedores e impulsar un ecosistema con más de 35 organizaciones con foco en pymes que hicieron de Córdoba un polo innovador pionero.

Lindiwe Zulu

Ministra de desarrollo de emprendedores y pymes de Sudáfrica

"El gran desafío en Sudáfrica es que todavía estamos lidiando con un cambio con el pasado reciente, cuando la gente era segregada y esclavizada, completamente fuera de las oportunidades. Tenemos que hacerlo dándoles mejor educación, infraestructura en ciudades y zonas rurales, pero también asegurándoles que las pymes tengan acceso a financiación y desarrollo de habilidades, muchos pueden empezar, pero los mercados están bloqueados para ellos. La única manera de hacerlo es escuchando sus necesidades"

"Un desafío es que entiendan la economía del lugar donde viven. La mayoría de los emprendedores en Sudáfrica sufren de no saber cómo hacerlo, gastan plata en lo que no corresponde, asistirlos con educación financiera es muy importante para los que desarrollamos una agencia especial para ese público. Ser emprendedor es encontrar soluciones a retos y eso los más pobres saben hacerlo, y cualquiera que crea que ellos no pueden, si tienen un ecosistema que los impulse, es porque no los conocen".

Mariano Mayer

Secretario de emprendores y pymes de la Argentina

"En Argentina hay más de dos millones de personas dentro de la economía social, micro emprendedores en muchos casos, nuestro compromiso es ayudarlos a que puedan tener proyectos productivos sustentables y seguir avanzando en la agenda de simplificar las normas para que la formalización pueda suceder y puedan crecer. Trabajamos junto al Ministerio de Desarrollo Social en capacitación, comercialización y logística, porque muchos de estos proyectos les cuesta escalar, incluso parte importante es ayudarlos a trabajar en conjunto y que así puedan lograr mejores precios y volumen".

"Por eso decimos que el emprendedorismo es para todos, apuntamos sí a los proyectos de base tecnológica por su gran capacidad de empleo e innovación, pero también trabajamos con otras industrias. Este año ya vamos por casi 1000 proyectos productivos de otras economías que hemos acompañado para que logren ser sostenibles en el tiempo, por ejemplo, proyectos textiles, gastronómicos y de reciclado, entre otros".

Pichet Durongkaveroj

Ministro de economía digital de Tailandia y ex ministro de Ciencia y Tecnología

"Mi cambio de rol tiene mucho que ver con la economía de la velocidad, se precisan soluciones cada vez más rápidas para que tengan impacto. No podemos testear los planes por años para luego ejecutarlos, debe hacerse por prueba, medición y avance continuo".

"En todo Tailandia, aun donde falta educación se está accediendo a teléfonos móviles, las políticas públicas deben tener una matriz digital que sea rápida y bien esparcida".

Recetas y experiencias de los países que ven en los emprendedores y las pymes el motor del crecimiento económico. Foto: Shutterstock

"Esto se logra con acción y no sermones, ya escucharon demasiado. Dándoles acceso, banda ancha no sólo en cada ciudad sino en cada aldea, lo hicimos en sólo dos años, cuando tengan acceso podrán crear valor en su aldea. Ellos quieren progresar, es el instinto humano, no estamos trabajando en la base académica, estamos dándole las redes y no el pescado, que es el único modo de generar un cambio a largo plazo. Esto se puede ver en las facultades. Hoy más de la mitad de los estudiantes de carreras con base científico tecnológica son mujeres".

Ganesh Rasagam

Director ejecutivo de innovación y emprendedores del banco mundial

"Los emprendedores necesitan ver las oportunidades y, además de financiamiento, tratamos de conectarlos entre ellos para trabajar en red. Hay mucho potencial que debe acceder a poder desarrollarse con capacitación. Por ejemplo, muchas mujeres desplegando nuevos productos de energía limpia y reciclado en Kenia. Con ellas trabajamos en equiparar el acceso que tienen los hombres emprendedores, a derribar trabas culturales y legales por eso es importante diseñar programas especiales para ellas".

"Nuestro foco está en ayudar a los gobiernos a construir ecosistemas en sus países. Los teléfonos móviles ya son parte de la vida de las personas y creo que deberíamos aprovecharlos más. Fortalecer los nodos en las ciudades y que sean centros desde donde se llegue a cada rincón de cada pueblo. Por ejemplo, conectar las escuelas con los teléfonos de las personas para darles soporte y capacitación. Esto en muchos países de África está siendo una revolución".

Markus Kanerva

Especialista senior en políticas públicas de las oficinas del primer ministro de Finlandia

"Estamos haciendo una prueba piloto que busca dotar de un capital inicial a toda persona que quiera montar un emprendimiento. La propuesta tiene una base en el concepto de ingreso básico universal que ya se está discutiendo en muchos países del mundo como respuesta al avance de la automatización de tareas a través de tecnologías, pero nuestra aproximación es hacia quienes quieren emprender. Sería un fondo semilla universal emprendedor que busca impulsar la innovación"

"La prueba se está llevando a cabo con 2000 personas desempleadas quienes, además de recibir el fondeo de sus proyectos, tienen un mentoreo durante todo el ciclo de vida de la creación de sus servicios y productos. Creemos que esto los libera de invertir su energía en la búsqueda de capital inicial y los pone directamente a trabajar en sus áreas de especialidad, que luego retribuirán de distintas maneras al Estado a medida que los proyectos crezcan".

Siim Sikkut

Director de tecnología de Estonia

"La seguridad de la información de los ciudadanos de Estonia es lo más importante para nosotros, como también la de los residentes digitales. Estos ya son 30.000 en todo el mundo y esperamos alcanzar los 10 millones para 2025 que gozan de beneficios monetarios, impositivos y de apertura de empresas, entre otros. Es un escenario fértil para emprendedores y pequeñas empresas y buscamos simplificar las transacciones de negocios entre países, y que todo esto redunde finalmente en más proyectos innovadores".

"Estonia es el país europeo, y diría del mundo, número uno en ciberseguridad. Todo está protegido por el sistema Blockchain, una red descentralizada muy difícil de hackear y fácilmente verificable y una arquitectura descentralizada para las comunicaciones llamada X-road, que evita que se realicen robos masivos de datos. De esta manera, los criminales como máximo pueden llegar a bloquear el acceso a determinados servicios, pero esto se descubre y arregla. Es verdad que son tiempos donde todo es hackeable, pero tenemos la ciberseguridad más transparente y efectiva del mundo".

Jorge Lawson

Director Banco Nación de Argentina y Presidente Fundación Empretec

"El emprendorismo debe ser sinónimo de dignidad y no de informalidad, como Estado debemos crear los marcos para que el que comienza pueda crecer, quizás desde la informalidad primero, pero avanzando en pequeños pasos para que vayan siendo legales y formales, pero primero hay que trabajar en la cultura del trabajo, que se animen a hacer algo que amen y darles la infraestructura para que puedan hacerlo"

"Hace 20 años cuando comenzamos a trabajar en Córdoba no se conocía la palabra emprendedor. Empezamos con una ONG, creando políticas de a poco, hoy tenemos un país donde desde el presidente hacia abajo todos la entienden, pero aún no llegamos a donde tenemos que llegar. Argentina ya tiene un lugar en la agenda emprendedora global, pero hay aún muchos sectores marginales que necesitan que los vayamos a buscar, que tienen talento pero que necesitan que lleguemos a donde están ellos. Esta es la mejor manera de eliminar la pobreza, que sientan que tienen dignidad a través de trabajo genuino"