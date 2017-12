Un mundo sin Facebook: los secretos para seducir a los millennials chinos

Son el fetiche de las marcas globales; todo pasa por el smartphone y sus propias redes sociales, como Sina Weibo y WeChat; las oportunidades para las empresas argentinas pasan por el fútbol, el vino y los viajes

Balinghou o "post-80". Jiulinghou o "post-90". ¿La traducción inexacta y "occidental" de estos dos términos en chino? Millennials, los jóvenes que llegaron al mundo entre 1980 y 1995. Nacidos bajo la política de un solo hijo en el país asiático, hiperconectados al smartphone, beneficiados por la apertura gradual de China y globalizados: así es, a rasgos generales, una población de 400 millones de personas que, si fuera un país, sería el tercero más grande del mundo.

La Argentina busca conquistar los corazones de los balinghou y los jiulinghou con tres principales banderas: el vino, el fútbol y el turismo receptivo. El conocimiento del país por parte de los jóvenes chinos no es detallado e incluye más las palabras Lionel Messi y Don't Cry for me Argentina que malbec y la Bombonera, pero algunas marcas ya intentan ingresar en ese mercado en el que la palabra "nicho" no se asocia con una porción pequeña, sino con miles y hasta millones de consumidores.

Se trata de una generación que conoce los gustos occidentales, se interesa por los consumos en el resto del mundo, pero que también mira precio: el ingreso medio anual de un millennial chino nacido en los 80 es de US$ 8700, y de otro nacido en los 90, de US$ 6800, de acuerdo con los datos de la consultora china Daxue. El m-commerce, las compras realizadas con el smartphone, son populares en la nación asiática porque las diversas plataformas permiten informarse antes de tomar la decisión, explica Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market. "El principio aspiracional de las grandes marcas está entre los millennials chinos a pesar de que viven en una economía mixta -añade Di Pace-. Pese a que en su país está el mercado de falsificación más grande del mundo, a ellos les interesa el original como símbolo de poder adquisitivo".

Jugada premium

Si sus abuelos miraban a través del vaso vacío de licor baijiu, un destilado de sorgo y arroz, los millennials chinos comienzan a sostener las copas de vino. La organizadora de exposiciones internacionales Vinexpo calcula que, hacia 2020, las ventas de este producto en China superarán las de Francia y moverán US$ 21.700 millones. La Argentina quiere aprovechar esa oportunidad y ya dio sus primeros pasos en la plataforma TMall del gigante del e-commerce Alibaba.

"De a poco están incorporando el vino en salidas a restaurantes, todavía el consumo en los hogares es bajo", explica Magdalena Pesce, directora de Marketing y Comunicaciones de Wines of Argentina (WOFA), la entidad encargada de promocionar el vino local en el mundo, que presentó la tienda en TMall junto a la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y el Ministerio de Agroindustria.

Foto: Ana Monti

Hace cinco años, WOFA definió una estrategia de inserción en China y abrió oficinas en Pekín. Ante el desconocimiento de la "marca argentina", la entidad apostó por comunicaciones que resaltaron la pasión y el disfrute de la vida. "Los millennials son la primera generación a la que le dieron todo por ser hijos únicos. Destinan gran parte de su ingreso a bienes de lujo, algo que no sucedía con las generaciones anteriores", los describe Pesce.

El 50% del vino que se vende en China se comercializa por canales electrónicos, dice la ejecutiva, y añade información sobre las ocasiones de compra: el Año Nuevo chino, el Día del Vino -celebrado el 9 de septiembre e impulsado por el creador de Alibaba, Jack Ma- y el Día del Soltero, el 11 de noviembre. Esta última fecha es el evento de e-commerce más grande del planeta: este año movió US$ 25.000 millones.

Para llegar a los balinghou y los jiulinghou, WOFA recurrió a Aroma Republic, una compañía que organiza eventos vitivinícolas en China, cuyo fundador, Terry Xu, tiene más de 250.000 seguidores en WeChat, la red social china por excelencia. Con respecto a los desafíos para una mayor penetración en el mercado millennial del país asiático, Pesce señala la necesidad de concretar más acuerdos comerciales y la posibilidad de crear una "marca paraguas" que se instale en China con prestigio para presentar varios productos.

Las aspiraciones de Xi Jinping, el presidente chino, de convertir a su país en una potencia futbolera global abren una ventana de oportunidad para las marcas locales. El torneo Evergrande, un campeonato Sub 19 que se celebrará en Cantón, organizado por el equipo homónimo, ya reclutó a algunos equipos argentinos para que participen y puedan mostrarse ante los fanáticos asiáticos.

Entre los convocados está Boca, que además busca conquistar a los jóvenes fanáticos del fútbol de China con su Campus Xeneize, un programa destinado a mayores de 10 años en el que pasan por entrenamientos y viven en el complejo habitacional al lado de la Bombonera.

Otro sector que está atento a los gustos de los millennials chinos es el del turismo. ¿La oportunidad? Combinar un viaje a la Argentina con una visita a la Antártida, sostiene Federico Di Stéfano, director de Puerta China, una agencia de gestión de visas. Afirma que un paquete de ese tipo de 12 días de viaje se vende en Shanghai a unos US$ 30.000. "Trabajan en un mercado muy competitivo que hace que tengan que trabajar mucho y en condiciones de competencia muy fuertes, por lo que buscan el turismo a modo de escape", resalta.

De los 120 millones de chinos que, se calcula, salen anualmente del país, el 60% son millennials, dice Di Stéfano, y subraya que el entusiasmo de los jóvenes por viajar se relaciona con la apertura de la nación al turismo: "Antes existían los destinos aprobados que se iban liberando de a poco. A lo largo de los 90, estos chicos se desarrollan con la liberación de la actividad y cuando son mayores ya se encuentran en medio del boom", explica.

La diferencia con sus padres, dice el director de Puerta China, es que no les interesa el típico turismo en grupos grandes, sino que prefieren armar sus viajes ellos mismos e inspirarse en experiencias de amigos y conocidos que vieron en las redes sociales. WeChat y Sina Weibo son los lugares donde se encuentran los millennials chinos desde la prohibición o el alejamiento de Facebook, Instagram o YouTube. Los destinos que deseen encantar a esta generación deberán prestar atención a los wanghong, las celebridades de Internet que pueden llegar a ganar hasta US$ 46 millones al año.

Para Di Stéfano, la estrategia es clara: mayor presencia en redes sociales, trabajo con los wanghong o influencers y facilitación de visas. "Es cuestión de buscarlos a través de lo digital y conocer sus gustos. No hay que olvidar que, finalmente, un millennial chino se identifica más con un coetáneo de Occidente que con la generación de sus padres", concluye.

400

Potencial

Son los millones de chinos que integran la generación millennial, lo que da cuenta del potencial que ofrece este mercadoItem