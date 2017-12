Flamengo-Independiente: lo que pone en la cancha una final prometedora

Sin un claro favorito, el Rojo pasa por el mejor momento del año; Amorebieta y Diego, dos históricos; Vizeu y Barco, savia joven

En Avellaneda, los dos equipos dieron un espectáculo lo suficientemente entretenido y emotivo para desmontar ese prejuicio oscurantista que dice que las "finales no se juegan, se ganan". La ambición fue mayor a la especulación. Dejaron el escenario preparado para una revancha que puede ser igual de intensa e incierta. Si falta algo más, ahí está el mítico Maracaná como inspirador de gestas. Cinco puntos para palpitar la final.

1. ¿Hay un favorito? No, ni el nivel de ambos ni el resultado de la ida proyecta a uno muy por encima del otro. Independiente no solo tiene de su lado el triunfo, por más que haya sido por una diferencia exigua, sino también la certeza de que la definición lo encuentra en uno de los mejores momentos del año. Con la confianza alta y una idea de juego asimilada, siente que está en la hora señalada. Flamengo llega con 82 partidos sobre las espaldas en el año. Nadie jugó más que Mengao en Brasil, y quizá tampoco en el resto del mundo. Acusa desgaste y no está tan ensamblado como Independiente, pero es rápido y peligroso cuando encuentra espacios para desplegarse en el ataque. Por la Sudamericana, en el Maracaná convirtió 14 goles en cuatro partidos (3,5 de promedio).

2. El misterio. Holan esconde la formación hasta último momento, pero se presume que sumará un zaguero (Amorebieta) para armar una línea de tres, con Bustos y Tagliafico en las bandas. Sánchez Miño al lado de Torito Rodríguez para ser salida, aportar pase y pausa. Barco, o quizá Meza, aparecerán por la derecha para explotar las espaldas del lateral peruano Trauco, cuya tendencia a proyectarse se incrementará por la necesidad de victoria. El probable 5-3-2 del Rojo buscará mayor poderío aéreo defensivo, tapar los costados y no permitir una libre circulación rival por el medio campo. En el último entrenamiento, Rueda probó en la ofensiva por las bandas con Everton (veloz y vertical) y Paquetá (sacrificio, juego áreo en ataque y defensa). Quedaría al margen Everton Ribeiro, de flojos rendimientos.

3. Los arqueros y los N° 9. En los dos extremos de las formaciones, las zonas del campo en las que se definen los partidos, Independiente saca una ventaja. El uruguayo Campaña, por sus reflejos y ubicación, transmite seguridad. Flamengo tuvo algunos sobresaltos en el puesto. Trajo de Valencia al muy buen arquero Diego Alves, que se lesionó en la ida ante Junior. Lo reemplazó Muralha, muy resistido por los hinchas; cometió errores ante Santos por el Brasileirao y el técnico colombiano Rueda lo reemplazó por César (jugó en Avellaneda), que hacía dos años que no disputaba un partido oficial. Atajó un penal en Barranquilla, conformó y hoy le ratificarán el respaldo. En cuanto a los centradelanteros, Flamengo extraña al peruano Guerrero (suspendido por doping), si bien el juvenil Vizeu (20 años) es uno de los goleadores de la copa, con cinco. A Gigliotti se le abrió el arco en instancias decisivas; suma cuatro tantos en el torneo y se siente importante y con la autoestima en alza.

4. Diego ante Amorebieta. No sobran individualidades con robustos antecedentes en finales, figuras curtidas. Surgen un par de nombres. Diego (32 años), un clásico enganche, especialidad en vías se extinción, se enfrentó con Atlético de Madrid a Amorebieta -32- (Athletic Bilbao) en la final de Liga Europa 2012. Fue 3-0 para el equipo de Simeone, con un golazo de Diego, que también jugó para Santos ante Boca en la definición de la Libertadores 2003.

5. Talento juvenil. Independiente lo pone de arranque, con Barco (18 años), hábil gambeteador en velocidad. Quizá juegue su último partido si Independiente acepta la oferta de Atlanta United. Flamengo lo tiene en el banco, con Vinicius (17 años), ya adquirido por Real Madrid en 45 millones de euros. Escurridizo y de tranco largo, los torcedores piden que sea titular. ß