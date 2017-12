Gabriel Heinze ya asumió en Vélez: "Antes que refuerzos, me interesa formar un grupo"

El DT que logró el ascenso con Argentinos Juniors está urgido por el bajo promedio del descenso del Fortín, que además figura en el 19° puesto de la Superliga

Gabriel Heinze posa con el presidente de Vélez, Sergio Rapisarda. Foto: Télam

En la alocada ruleta de entrenadores de la Superliga, la ficha de Gabriel Heinze cayó en Vélez. El Gringo fue presentado esta tarde en Liniers por el nuevo presidente de la entidad, Sergio Rapisarda, quien aclaró que el contrato del DT "no tiene ninguna cláusula de salida".

Heinze, cuyo último antecedente fue el ascenso con Argentinos, aseguró que empezará a trabajar este mismo mes: "Comenzaremos a trabajar el 27 de diciembre. No achico las vacaciones, considero que está bien porque Vélez terminó antes el torneo. Quiero conocer al plantel", mencionó. Y a propósito de la integración, señaló: "Antes que refuerzos, me interesa formar un grupo. Darle las herramientas para que ellos crezcan".

Estas fueron otras de las frases de Heinze, que tendrá el desafío de levantar a un equipo que figura en el puesto 19° y que siente la presión en la tabla de los promedio ya que está apenas un lugar por encima de la zona de descenso, con 1,181:

"Elegí Vélez porque me atrajo el nivel de los jugadores del plantel profesional".

"Para sacar resultados positivos, hay que ir a buscar el partido. Robar el balón e ir a buscar el arco rival. Jugar el partido, no dividirlo".

"Muchos periodistas hablaron de mis condiciones económicas. Sé muy bien a qué club llego y lo hago con mucha pasión. Todo lo que han dicho es absolutamente mentira".

"No estoy al tanto de la vuelta de Mauro Zárate. Es un grandísimo futbolista, un ídolo de la institución. Y como tal, debe dar un plus para pensar en su retorno"

"Estamos haciendo todo el trabajo necesario para realizar la pretemporada en la Villa Olímpica".

"Con todo respeto, me comunicaré por ruedas de prensa. No soy una persona que se comunique a través de entrevistas a través de distintos medios. No tengo nada para esconder, es mi forma de trabajar".

"Si estoy acá, es por un análisis previo de muchos días, horas. Y eso quiere decir que puedo ayudar a esta institución y a estos jugadores".

"Soy yo el que tome las decisiones sobre quién sigue o no en el plantel. Me gusta hablar con los jugadores cara a cara".

"Me gustaría hablar con Marcelo Gómez. Es un hombre de la casa y conoce muy bien al Plantel".