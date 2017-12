La música se ve

Foto: LA NACION

El crescendo se indica en las partituras con la palabra misma. ¿Pero cuál sería su símbolo si lo tuviera? Seguramente un globo que se infla y crece. Esa es la idea de ese matiz dinámico. Del mismo modo, su contrario, el diminuendo, sería un globo que se desinfla. En Londres, piensan lo mismo. O por lo menos es lo que piensa este artista callejero. No podría decirse que sea necesariamente un músico porque, por lo que se ve, las burbujas no producen necesariamente sonido musical. Pero un artista... eso sí, no hay duda. Lo es no solamente por la pericia para formar las burbujas, para agigantarlas hasta el límite en que están a punto de estallar y su superficie abombada resiste todavía un poco más, y para formar enseguida otra nueva, distinta y a la vez la misma. No, todo esto, por modesto y difícil que sea, no es lo que hace artista. Al hombre de galera le debemos que la música dejara de ser puro tiempo y ganara existencia en el espacio.