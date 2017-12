Lula sabrá el 24 de enero si puede volver a ser candidato

Ese día un tribunal se pronunciará sobre su apelación

RÍO DE JANEIRO (De nuestro corresponsal).- Condenado a nueve años y medio de prisión por corrupción en una causa de la operación Lava Jato, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva sabrá el próximo mes si la justicia le permitirá ser candidato en las elecciones de octubre próximo.

Foto: Archivo

El Tribunal Regional Federal de la 4» Región, en Porto Alegre, informó que el 24 de enero dará su veredicto sobre la apelación que había realizado el máximo líder del Partido de los Trabajadores.

El ex mandatario, de 72 años, había sido sentenciado por el juez federal Sérgio Moro el 12 de julio pasado en el caso sobre un tríplex en el balneario de Guarujá, que Lula habría recibido como soborno en especie de la constructora OAS a cambio de garantizar a la compañía la firma de jugosos contratos con Petrobras. La defensa del ex presidente siempre alegó que el inmueble no era de Lula y que de hecho no estaba a su nombre, por lo que de inmediato apeló el fallo. Si la corte de apelaciones confirma la condena, Lula quedaría inhabilitado para competir.

El destino del candidato favorito para los comicios de 2018 (tiene el 35% de las intenciones de voto) está en manos de tres magistrados que tienen fama de severos y han agilizado al máximo el análisis del caso que podría cambiar completamente el escenario electoral del próximo año.