Cómo buscará Ariel Holan recuperar la gloria y la mística en el Maracaná

Con el mágico recuerdo de una antigua leyenda, el equipo de Avellaneda definirá esta noche contra Flamengo un torneo internacional, imprescindible para sus vitrinas; los secretos del DT, en un estilo inspirado en el pasado

Todo un símbolo, en pasado y presente: Bochini (no viajó), Bertoni, Santoro, Pavoni, el hijo del N°10, y Holan, pura ilusión.

RIO DE JANEIRO.- Los libros dicen que la mística de Independiente nació el 15 de julio de 1964, cuando el equipo comandado por Manuel Giúdice desató el mito fundacional. En el Maracaná, por las semifinales de la Copa Libertadores, en 90 minutos el Rojo revirtió un 2 a 0 y le ganó al Santos 3 a 2. Nadie podía creer lo que había pasado: un rival que parecía indestructible, con un plantel antológico, caía ante su gente, en un territorio que lucía invulnerable. Esta noche, 53 años después, el conjunto de Holan, un entrenador magnético, irá al mismo estadio donde nació todo para enfrentar a Flamengo. La tierra santa de Independiente puede ser el escenario para la refundación ideológica de una de las instituciones más grandes del continente. Será una jornada mágica.

"La mística, para mí, ya está recuperada. Nosotros queremos traer la copa. Este equipo ha sido fiel a su identidad y lo seguirá siendo. Ahora esperemos que la gloria acompañe a la mística", dice Holan, en su última entrevista individual antes de la final, sin perder la calma a pesar de la cercanía con el partido más importante de su vida. "Estoy tranquilo, lo vivo con mucha naturalidad. Obviamente que cuando se vaya acercando la hora, la adrenalina en el cuerpo se empezará a sentir. La ansiedad será grande. Pero más allá de todo lo que uno pueda sentir, trato de centrarme en la preparación del partido. Cada detalle cuenta y puede ser decisivo", sigue.

Flamengo es un monstruo en el Maracaná. Independiente tendrá que alcanzar su mejor versión para poder mantener la diferencia que consiguió la semana pasada en Avellaneda, cuando le ganó 2 a 1. Holan, a pesar de la estrecha diferencia, no quiere que su equipo salga a defenderse. No está en su estructura medular. "Van a ver -dice mientras mira por una ventana que da a un campo de juego- a un Independiente protagonista. Vamos a salir a jugar de visitante como lo hacemos de local. No será fácil, eso lo tenemos claro, pero el desafío es plantarnos en el Maracaná y manejar la pelota". Los antecedentes lo avalan: salvo durante algunos pasajes, el Rojo de Holan siempre buscó atacar. Está diseñado para pensar en el arco contrario. "Tenemos una identidad que respetar y no la vamos a cambiar por dos partidos. Este equipo llegó a una final jugando de una manera y hay que seguir así".

Holan tiene un plan para ganarle a Flamengo. "Si hacemos un buen partido en ataque, tendremos muchas posibilidades de quebrar la defensa. Seguramente va a haber momentos en los que ellos tratarán de llevarnos por delante: ahí deberá aparecer el andamiaje defensivo para sostener lo que venga. Va a ser una gran final", reconoce.

El entrenador de 57 años no piensa los partidos como algo global. Estudia a cada rival hasta convertirlo en piezas frágiles. De esa manera puede definir por dónde atacar, a quién buscar y de quién cuidarse. "Tratamos de ir dividiendo el juego en distintas fases, para ver dónde podemos hacernos fuertes y dónde no. En base a eso, buscaremos profundizar nuestras virtudes y minimizar las del rival. Flamengo, está claro, nos exige estar a un nivel muy alto".

Una de sus preocupaciones, justamente, pasa por el juego aéreo del equipo brasileño: "Hay que defender bien la pelota parada, una fase en la que ellos son protagonistas. Tienen gente alta y con buena pegada, algo que naturalmente implica peligro. La forma más eficaz de evitar eso es tratar de hacer pocas faltas cerca del área. Y en los tiros de esquina, defender con mucha agresividad e inteligencia para ganar de arriba". El antídoto para anular la embestida que prepara Flamengo, para Holan, pasa por la tenencia: "Si logramos manejar la pelota más que ellos, vamos a tener un partido más descansado desde lo defensivo y eso nos va a beneficiar. Después trataremos de ser verticales y agresivos para darle dinámica al juego".

Pocos escenarios imponen tanto respeto como el Maracaná. Pero para el entrenador de Independiente su remodelación, llevada a cabo para el Mundial de Brasil, le borró los rasgos. "El Maracaná ha cambiado mucho. Se redujo la capacidad y ya no es el mismo. No creo que vaya a incidir demasiado. La gente no juega, los de afuera son de palo. Lo que sí va a influir es que es una final y que nuestro rival es Flamengo, un equipo muy fuerte y con grandes individualidades". Obdulio Varela, el legendario futbolista uruguayo, usó las mismas palabras antes del Maracanazo. "Los de afuera son de palo".

Dentro del cuerpo de Holan conviven dos personas: el hincha y el profesional. "El Holan hincha siempre está -dice- porque es lo que yo siento. Pero esto se resuelve con cabeza, no con pasión".

El entrenador no necesita pensar demasiado para responder cuál es la característica de Independiente que más lo seduce. "Me emociona la voracidad que tenemos para ir a buscar el arco rival. Es nuestro sello. Es lo que nos trajo hasta acá y lo que, esperemos, nos lleve a lo más alto".

-¿Te imaginás campeón?

-Creo que tenemos una gran posibilidad. Vamos a jugar contra un gran rival, un partido muy difícil, de visitante, pero tenemos con qué ganar. No es un trámite. Diría que todo lo contrario: va a ser una gran batalla. Pero confío mucho en el equipo y en mis jugadores. Estamos ante una oportunidad indelegable: la copa sería la frutilla del postre, la coronación de una temporada de crecimiento.