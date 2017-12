Después de siete años, el país volvería al top ten de exportadores de carne

Con un volumen estimado en más de 300.000 toneladas, finalizaría 2017 en el noveno puesto; todavía sigue detrás de Uruguay y Paraguay, que ganaron mercados

Después de siete años, la Argentina está por entrar en el top ten de los exportadores mundiales de carne bovina.

Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), el año pasado el país exportó 216.000 toneladas. Con ese volumen, en 2016 se ubicó décimo en el ranking de exportadores que sigue este organismo. Un poco mejor que el país, en el noveno lugar, estuvo México, que colocó carne por 258.000 toneladas.

En el informe de octubre, el USDA había colocado a la Argentina y a México cerrando 2017 con 280.000 toneladas. Sin embargo, los datos que manejan en el sector, considerando ventas de noviembre y diciembre, prevén que la Argentina finalizaría el año con un nivel superior a las 300.000 toneladas. De esta manera, dejaría atrás a México, que cerraría con 280.000 toneladas exportadas.

Más notas para entender este tema La Mesa de las Carnes planteará eximir de Ganancias el engorde de novillos para aumentar la exportación

"Es un hecho que vamos a estar en el noveno puesto", contó un industrial. De las más de 300.000 toneladas que totalizaría la Argentina en 2017, un 46% terminaría vendiéndose a China, el mayor comprador del mundo; un 14% a Chile, y un 11% a Alemania, entre otros mercados.

Es veterinario y controla la carne que exportamos

cerrar

Este año, el ranking del USDA lo encabeza la India, con 1,82 millones de toneladas; luego le sigue Brasil, con 1,76 millones de toneladas, y en tercer lugar aparece Australia, con 1,45 millones de toneladas. En el Cono Sur, exceptuando Brasil, Uruguay y Paraguay le ganan a la Argentina, a pesar del crecimiento experimentado. Mientras Uruguay finalizaría el año con 432.000 toneladas, Paraguay lo haría con 380.000, siempre según el reporte de ese organismo.

El informe del USDA difiere no obstante de datos de FAO-OCDE, que no le dan todavía un lugar en el top ten al país. Según el consultor Víctor Tonelli, ajustando al país a un nivel de exportación de 310.000 toneladas, terminaría en el puesto once, por debajo de Paraguay.

La diferencia entre los números del USDA y FAO-OCDE podría venir por el lado de que esta última estimación incluiría para algunos países, además de la exportación de carne, ventas de ganado en pie. Según fuentes del sector, esto último haría subir el volumen de algunos países, como México.

Para la Argentina, avanzar al ranking de los diez primeros significa también ir recuperando el terreno perdido. La última vez que había estado en ese espacio, en ese caso en el puesto 10, fue en 2010. En 2005, antes de las intervenciones en el mercado de carnes del anterior gobierno, el país era el tercer exportador del mundo, con 770.000 toneladas.

El lugar que fue dejando la Argentina lo fueron ocupando con mayores porciones tanto Uruguay como Paraguay. Por su parte, Brasil consolidó mercados.

En la actualidad, la Argentina está esperando que se efectivice la apertura del mercado de los Estados Unidos. Esa plaza se abrió en 2015, pero EE.UU. vino trabando, ya sin ninguna razón sanitaria, la llegada de la carne argentina. Mañana, en un nuevo encuentro con el presidente Mauricio Macri, la Mesa de las Carnes, conformada por más de una veintena de entidades, volverá a insistir en que reclame ante EE.UU. por la operatividad de ese mercado.

Entrevista a David Lacroze, coordinador de la mesa de las carnes

cerrar

Por el lado de la producción, en el país se destaca en lo que va del año un fuerte aumento de la faena bovina. Según un informe difundido ayer por la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes (Ciccra), entre enero y noviembre se faenaron 11,57 millones de cabezas de hacienda vacuna, un crecimiento de 8,6% anual.

"Fue el nivel de actividad más elevado de los últimos ocho años", precisó Ciccra en su reporte mensual.

Un negocio en crecimiento

350.000 toneladas de carne

exportaría la Argentina en 2018, según proyecciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). Proyecciones privadas esperan un nivel mayor

46 por ciento

de las ventas totales de 2017, que cerraría en un rango de 300.000 a 310.000 toneladas, tendrían como destino China, convertido en el principal comprador. China importará de todo el mundo 925.000 toneladas en 2017 y lo hará por 1,025 millones en 2018.

8,6 por ciento

creció de manera anual la faena vacuna en la Argentina entre enero y noviembre pasados, alcanzando 11,57 millones de cabezas.