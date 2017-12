De los lectores: cartas & mails

Prisión preventiva

El instituto de la prisión preventiva pendió como espada de Damocles sobre la cabeza de los argentinos de a pie, según la legislación vigente. Parece que ahora, que el sayo está cayendo sobre los políticos, hay que salir corriendo a acotarlo o suprimirlo. Evidentemente, una casta de privilegiados estos señores.

Juan Carlos Sorondo

Navidad sin Jesús

Noches atrás vi con tristeza por TV el anuncio, por parte de las autoridades de la ciudad de Buenos Aires, del desfile de Navidad que organizan en las calles de Palermo. Duendes y más duendes, otros personajes, Papá Noel, que ha establecido sus reales en nuestra cultura, cada año con más fuerza, haciendo desaparecer por completo lo que debería ser la verdadera razón de estos festejos: el nacimiento de Jesús en el portal de Belén. En la Argentina son respetadas -y es bueno que así sea- las fechas importantes de otras religiones, pero las cristianas han sido borradas de un plumazo, al menos en la CABA. El viejito de barba blanca goza de todos los honores, trasplantado a nuestras tierras, tras haber colonizado el mundo entero. Antes de Cristo y después de Cristo?, ¿nos dice algo? Parece que ya no, al menos por lo que se ve en las celebraciones callejeras de la ciudad. Estamos olvidando que Jesús compartió su nacimiento, su vida y su muerte con nosotros, veleidosos seres humanos.

María Antonia Sackmann

"Gastomanía"

Con relación al artículo de Scibona del domingo pasado, sobre la "gastomanía" del Congreso, cabe recordar que, siendo Macri presidente de Boca, estableció una norma estatutaria ejemplar: la responsabilidad solidaria de los dirigentes por las obligaciones que asumiera el club como consecuencia de sus decisiones. Gracias a esa reforma, Boca Juniors mantiene desde entonces una situación económico-patrimonial sana y estable, que lo diferencia de casi todos los clubes de la AFA, y de esta misma. ¿Sería posible que, ahora como presidente de la Nación, impulse algo similar respecto de los legisladores -y legisladoras, para respetar la paridad-, siempre generosos con el dinero ajeno (es decir, el de todos nosotros) y rápidos para aumentar sus dietas, pero remisos a dejar cualquiera de sus privilegios? ¿O seguirán siendo destinatarios de aquella advertencia evangélica: "¡Ay de vosotros, doctores de la ley! que abrumáis a los hombres con cargas pesadas de llevar, mas vosotros ni aun con un dedo las tocáis (Lucas 11:46, ídem, Mt 23)"?

Enrique Pablo Mayochi

El Botánico, un orgullo

Esta carta es para felicitar a quien corresponda por el estado en que se encuentra el Jardín Botánico y por las actividades que allí se realizan. Visitas guiadas muy bien explicadas, exposiciones y La Noche de los Jardines, en la que hubo una banda de música y todo lo que se efectuó fue muy bien organizado. Se indicó a los visitantes el recorrido a seguir, las explicaciones fueron muy interesantes, tanto en el invernadero como delante de las gigantografías de las aves. Fue un placer escuchar a esos jóvenes explicar su trabajo con tanta pasión. Desde 1968, año en que regresé a la Argentina, concurro todos los fines de semana al Jardín Botánico, y en las tres licencias por maternidad, casi todos los días. El lugar donde iba siempre es el que ahora se llama El Jardín de las Mariposas. Si mis hijos me querían decir algo (en esa época no había celulares) siempre me encontraban allí. El Jardín Botánico era y es mi casa de fin de semana, mi casaquinta. Es un orgullo argentino tener un "paraíso terrenal" en pleno centro de la ciudad. Cuidémoslo.

María Carolina Dalbagni Scornavachi

Semáforo que ayuda

Los cruces de calles y avenidas son habitualmente los lugares más peligrosos para el tránsito en zonas urbanas y donde ocurren la mayoría de los accidentes. Desde hace unos años y con probada eficacia, en algunos municipios de nuestro país se adicionan segunderos regresivos a los semáforos, para información de los conductores. Esto alerta sobre los segundos faltantes para que se produzca el cambio de la señal lumínica, permitiendo estimar con precisión el tiempo que se tiene para efectuar o no la acción de cruce del vehículo. Por otro lado contribuyen a disminuir ansiedades, ya que indican cuánto falta para que el semáforo "corte" a rojo o cambie a verde. En la ciudad de Buenos Aires existen segunderos regresivos en algunas intersecciones, pero sólo para peatones. Seguramente, la instalación del mismo sistema orientado a los vehículos no debería demandar una gran complejidad técnica, quizá comenzando por las avenidas "rápidas" para luego ir adoptándolo en otras arterias. Esta herramienta beneficiará al tránsito porteño, tornándolo más seguro, fluido y ordenado.

Gastón Javier García Loperena

Los Pumas Seven

La Serie Mundial de Rugby Seven se juega en un ramillete de ciudades dispersas por el mundo casi todo el año, donde los Pumas Seven dejan en la cancha el resultado de un sublime trabajo en equipo, esfuerzo, disciplina y humildad. El equipo acaba de llegar a la final en Dubai/Ciudad del Cabo contra Nueva Zelanda. Este seleccionado, que es además equipo olímpico, participará en julio en el Mundial de Seven en San Francisco. Para ver los partidos hay que tener Wi-Fi y computadora e ingresar al link de la World Rugby Organization. Resulta asombroso que no hayan tenido cobertura periodística en diarios o revistas, y fue escasa en TV. Me pregunto qué más hace falta para que los Pumas Seven ocupen espacios en los medios. Tal vez algún periodista los acompañe en su próximo encuentro (Sydney), para que la gente que aún no conoce a este equipo de guerreros que nos representan con mayúsculas los disfrute y se acerque a este deporte maravilloso.

Inés Vergara del Carril

