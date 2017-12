Promesas para dar impulso al Acuerdo de París

PARÍS (AP).- Líderes mundiales, banqueros, magnates de la energía y otras personalidades prometieron ayer dedicar más fondos y tecnología para frenar el calentamiento global en una cumbre que el presidente francés, Emmanuel Macron, espera que dé nuevo impulso al acuerdo climático de París, rechazado por Donald Trump.

Aunque no fue invitado al evento, el nombre del presidente norteamericano estaba ayer en todas partes. Diplomáticos influyentes, el ex gobernador de California Arnold Schwarzenegger, empresarios, líderes como Michael Bloomberg y hasta el ex secretario de Estado norteamericano John Kerry insistieron en que el mundo adoptará combustibles más limpios y reducirá las emisiones con o sin la participación del gobierno de Trump.

"Al excluir a Estados Unidos del acuerdo de París, Trump descartó a Trump del acuerdo [sobre el clima], pero no a Estados Unidos", afirmó Schwarzenegger.

Un objetivo central es contrarrestar el argumento principal del presidente republicano de que el Acuerdo de París de 2015 sobre la reducción de las emisiones globales perjudica a los empresarios estadounidenses.

Macron sostiene que las grandes empresas y las economías florecientes del futuro fabricarán y usarán esta energía renovable en lugar de extraer petróleo.

"Estamos perdiendo la batalla" contra el cambio climático, advirtió ayer Macron. "No avanzamos lo suficientemente rápido y esa es la tragedia", recalcó.

La cumbre se lleva a cabo en el segundo aniversario del Acuerdo de París, ratificado por 170 países. Más de 50 jefes de Estado o gobierno asistieron al evento. También estuvieron Bill Gates y Elon Musk, un ex asesor de Trump en temas ambientales y reconocido empresario.

Los activistas ambientales se concentraron cerca del Panteón parisiense para exigir el fin de las inversiones en petróleo, gas y recursos mineros. Esto coincidió con el mensaje de apertura de la cumbre: altos funcionarios sostuvieron que el sistema financiero global no se aleja con suficiente rapidez de las emisiones de carbono para abrazar proyectos energéticos e industriales que no agraven el cambio climático.

Ayer más de 200 inversores institucionales que administran 26 billones de dólares en activos se comprometieron a aumentar la presión sobre los emisores corporativos de gases de efecto invernadero para que combatan el cambio climático.