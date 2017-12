San Antonio de Areco, frente a una inédita crisis política

San Antonio de Areco perdió su tranquilidad.

LA PLATA.- San Antonio de Areco, un pacífico pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires, atraviesa una crisis política inédita: el Concejo Deliberante quedó acéfalo y sin quorum para sesionar por un "golpe de vaciamiento institucional", según se denunció ante la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires.

La tensión es extrema. La mitad de los concejales no pudieron jurar en su cargo. Y no hay autoridades electas. En medio de una dura pelea política, se cayó la sesión preparatoria donde debían jurar los nuevos ediles y renovar autoridades.

De este modo, este bucólico pueblo de 30.000 habitantes gobernado por el kirchnerista Francisco Durañona amaneció ayer sin un cuerpo deliberante.

Durañona tenía mayoría en el Concejo, pero la perdió en las elecciones de octubre. "Así como Cristina se negó a entregar la banda presidencial, acá Unidad Ciudadana se negó a entregar la presidencia del Concejo Deliberante", afirmó el edil Francisco Ratto (Cambiemos).

Para Durañona, "no hay vaciamiento institucional, no hay impugnación de democrática, Unidad Ciudadana no dio quorum en una sesión y esto es una herramienta legal vigente". El conflicto sigue abierto. Y la resolución está en manos de la Junta Electoral bonaerense.