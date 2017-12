Los nuevos handicaps de polo: hay otros dos 10 goles y una gran polémica que generó el sistema utilizado

Pablo Pieres y Guillermo Caset recuperaron la máxima valorización; controversia por cinco subas que dispuso el Consejo Directivo, modificando la lista original presentada por la Subcomisión de Handicaps

Polito Pieres.

Es un fin de año movido en el polo, como suele suceder con los movimientos en los equipos y las modificaciones de handicaps. Y muchas noticias. Como que hay dos jugadores que volverán a ostentar la máxima valorización: Pablo Pieres y Guillermo Caset. Con estas subas, para 2018 habrá dos formaciones con 40 goles de handicap: a La Dolfina, el pentacampeón consecutivo del Abierto de Palermo, se le suma Ellerstina, ganador en Hurlingham y finalista en Tortugas y en el Argentino Abierto.

"Hay dos jugadores que volverán a ostentar la máxima valorización: Pablo Pieres y Guillermo Caset. Con estas subas, para 2018 habrá dos formaciones con 40 goles de handicap.""

Asimismo, el polo argentino cuenta ahora con 10 jugadores con 10 goles: Pablo Pieres y Guillermo Caset se suman a Adolfo Cambiaso, David Stirling, Pablo Mac Donough, Juan Martín Nero, Gonzalo Pieres (h.), Facundo Pieres, Nicolás Pieres e Hilario Ulloa. ¿Es la máxima cantidad? No, en 2008 hubo 12 jugadores con 10 de handicap, récord histórico.

La resolución se tomó anoche, luego de la deliberación de la Subcomisión de Handicaps de la Asociación Argentina de Polo (AAP). Que luego de varias horas de debate elevó su informe con las sugerencias de las modificaciones al Consejo Directivo de la entidad. En esa lista, además de las subas de Pablo Pieres y de Caset, se solicitaban las de Valerio Zubiaurre, Alfredo Bigatti y Diego Cavanagh de 7 a 8, por ejemplo. No incluía ascensos a 9 goles.

Una hora más tarde, cuando se comunicaron oficialmente los cambios desde la AAP, la nómina tenía tres subas a 9 goles: las de Ignacio Novillo Astrada, Facundo Sola y Fred Mannix. Más las de Alejo Taranco de 7 a 8 y de Tomás Fernández Llorente (h.) de 6 a 7, que tampoco figuraban en la nómina original. Cabe recordar que el Consejo Directivo tiene la facultad de modificar lo que crea conveniente de la lista presentada por la Subcomisión de Handicaps. Pero históricamente, se avaló lo presentado. No fue así en esta oportunidad, lo que causó un profundo desagrado en varios de los integrantes de la Subcomisión. Algunos hasta renunciarían a sus cargos.

¿Qué sucedió? Eduardo Novillo Astrada (h.), presidente de la AAP en su primer año de ejercicio, le dijo a LA NACION: "Los integrantes de la Subcomisión fueron informados de que este año habría un nuevo sistema. Que a sus pedidos de cambios de handicaps se le sumaría lo que arrojara el nuevo ranking de los equipos, el voto secreto de los 40 jugadores que actuaron en Hurlingham y en Palermo sobre merecimientos de subas y/o bajas, y las recomendaciones de los clubes".

Los números del Polo

cerrar

"Es mentira, nunca nos informaron nada, ni que iban a realizar cambios en la lista. Fue una descortesía absoluta. No voy nunca más", dijo uno de los integrantes de esa Subcomisión, que cuenta con 15 integrantes, muchos de ellos ex campeones de Palermo, como Bartolomé Castagnola, Bautista Heguy, Ernesto Trotz, y otros ex alto handicaps, como Marcos Di Paola, Francisco De Narváez, Marcelo Frayssinet, Alejandro Díaz Alberdi y Tomás Fernández Llorente.

Dentro de los anuncios que se hicieron a lo largo del año, estas variables respecto del sistema tradicional de modificaciones de handicaps constituyeron una novedad que se conoció oficialmente recién anoche. El nuevo Consejo Directivo está probando, tal como lo evidenció en estos seis meses de gestión, con aciertos y errores. Pero que los propios jugadores sugieran qué handicaps deben tener ellos mismos es un cambio demasiado jugado: a nadie le escapa la realidad de que por primera vez los Jugadores Profesionales, con Novillo Astrada (h.) a la cabeza, conducen la AAP. Cuidar las formas debiera ser la premisa número 1 del decálogo.

Todas las modificaciones

Todos los cambios de handicaps de la AAP