Industria: la alta presión impositiva y los elevados costos de producción y logística atentan contra la eficiencia

No importa si el sector es el automotor, el del consumo masivo o el del petróleo y gas: la falta de competitividad los cruza a todos por igual; las soluciones de largo plazo

Distintos sectores, mismos desafíos: si bien el orden de importancia de los requisitos para la competitividad varía según el sector, lo cierto es que aquellas industrias que tienen actividad fabril en la Argentina sufren de obstáculos similares. Presión impositiva, altos costos logísticos y tipo de cambio atrasado son sólo algunos de ellos. Para debatirlos, el evento de Competitividad, organizado por LA NACION en la Redacción, convocó a Javier Martínez Álvarez, director general de Tenaris; Miguel Gutiérrez, presidente de YPF; Enrique Alemañy, presidente de Ford Grupo Sur; y Miguel Kozuszok, presidente de Unilever para Latinoamérica. El panel fue moderado por José Del Rio, secretario General de Redacción.

Comenzó Kozuszok: además de los costos de producción, el ejecutivo se refirió a otro desafío, más coyuntural. "Una cosa es trabajar en un mercado que se expande y otra distinta es hacerlo en uno que está estacionando o se está cayendo. En estos últimos, las compañías pierden competitividad por el impacto de los impuestos fijos", resaltó. Por otro lado, mencionó el rol de la innovación, que muchas veces salva a plantas que no son tan eficientes en costos. "Ese es el factor que nos ha mantenido competitivos en la Argentina, a pesar de que los costos vienen en contra", subrayó.

Sobre la reforma tributaria, destacó que considera bien que se haga de forma gradual, pero que le preocupa más el arranque del consumo interno para no depender del externo, donde se ven las diferencias de la Argentina con otros países. "Nosotros seguimos exportando desde aquí a 40 países, nuestra balanza comercial sigue siendo positiva, pero fuimos perdiendo mercados por falta de competitividad", dijo. Por otro lado, habló de una discusión que debe darse sobre el largo plazo: "Podemos ser muy competitivos robotizando todo, pero lo cierto es que hay que generar trabajo; a esa transición hay que hacerla con el debido cuidado".

Describió a 2017 como "marginalmente mejor" al año pasado en los números del consumo y explicó que esta variable está "desarticulada de la macroeconomía" por un cambio en el gasto de las personas. "Algunos compran autos, otros sacan créditos. el consumidor empieza a ser más racional. Sin embargo, si no nos eligen, la culpa es nuestra: tenemos que volver a enamorarlos", dijo.

Por su parte, Gutiérrez dijo que en la Argentina hay un "momento de transición que hay que administrar", ya que en realidad son varias cuestiones que ocurren al mismo tiempo. "Está la transición del impacto de la tecnología, las formas de operar, los cambios logísticos; y a eso se suma el tema impositivo. Los países que más progresaron en su sistema impositivo fueron los que lograron simplificarlo. ¿Podemos hacerlo hoy? No, porque son cambios que se expresaron en un plazo de cinco años", apuntó.

Además, resaltó la importancia de que los argentinos se pregunten "qué competitividad pueden adquirir". En su opinión, la Argentina puede apuntar a los niveles de Brasil y no a los de los países latinoamericanos de la costa del Pacífico. "Estos procesos llevan tiempo, pero igual hay que fijarse objetivos claros. Al empresariado nos falta ver qué objetivos queremos cumplir, dónde nos aprieta más el zapato en el corto plazo, tener ese diálogo con toda la sociedad y lograr objetivos", comentó, y añadió que eso les dará credibilidad a las compañías.

También se refirió al acuerdo sectorial por Vaca Muerta: "La industria, el gobierno nacional y los provinciales tomaron conciencia de que hay que ser más competitivos. Cuando arrancamos estaba el barril criollo de US$ 84 y hoy estamos a niveles internacionales. Esa convergencia implicó mirar puertas adentro: trabajamos con los gremios, Chubut y Santa Cruz poniendo sobre la mesa los conceptos, las nuevas modalidades de trabajo y la logística. Hay muchas cosas que no tienen que ver con el salario de los trabajadores, sino con la tecnología y el entrenamiento de la gente". Agregó: "Tenemos que ser competitivos a un petróleo de US$ 50 y esa es la realidad. Eso lo comprendió bien el gobierno nacional".

También habló sobre el sector petróleo Martínez Álvarez, quien dijo tener "una linda foto" de la competitividad relativa: explicó que el tren para mover los tubos de Tenaris a Vaca Muerta hace "los costos logísticos desproporcionalmente caros" porque, para ir y volver, ese viaje demanda un mes de tiempo, ya que los vagones van a 16 kilómetros por hora. "Hay maneras de trabajar que se fueron construyendo a lo largo de los años: hay temas impositivos, de competitividad, de tarifas. es una agenda compleja de largo plazo, en algunos aspectos vamos bien encaminados", diagnosticó.

Asimismo, se refirió a las reformas de Brasil: "Tenemos que tomar nota, pero la Argentina tiene que encontrar su propio camino. Nuestra solución no va a pasar por copiar lo que hace el país vecino". Además, opinó sobre la reforma tributaria: "Todos queremos una baja de impuestos instantánea, pero no se puede dar. Tenemos que mirar el largo plazo: antes, la estructura impositiva me decía «no contrates gente porque te voy a cobrar muchas cargas laborales» y ahora me empieza a decir «te voy a ir bajando gradualmente»".

Para terminar, Alemañy se refirió a su doble competencia: las demás marcas y otras plantas productivas en el continente. "Hay una pelea muy fuerte por las inversiones y los números son concretos para nuestro sector. Debemos tener un claro entendimiento de los costos que hay en la cadena y hacer una tarea muy fuerte, ajustando nuestro convenio para ser más competitivos", resaltó. Explicó que el sindicato tiene "un claro entendimiento" de las diferencias de costos que hay en la mano de obra en toda la cadena comparado con otras naciones de la región.

"Las reformas van en el camino correcto, después podemos hablar de los tiempos", dijo. A la situación de la competitividad argentina se sumó la recesión en Brasil, contó Alemañy: el país vecino pasó de 3,8 millones de unidades vendidas hace tres años a 2,3 millones este año. Eso golpeó a la filial local, ya que el 50% de su producción se exporta hacia ese destino. "Estamos exportando hacia Brasil, es un año mejor que el anterior pero el absoluto en sí no es bueno. La tendencia es positiva y lo alentador es que estamos empezando a resolver los problemas de largo plazo para tener una industria que se integre al mundo", destacó.

