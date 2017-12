Comprar local es más caro de lo que parece y no está comprobado que estimule la innovación

Las políticas proteccionistas impiden aprovechar las ventajas de las cadenas de valor globales y producen una reducción de US$ 93.000 millones en el comercio cada año

Randy Kull, un empresario con base en Illinois, vende señales de tránsito. Sus productos tienen variedad internacional, con señales para anglófonos (STOP), hispanohablantes (ALTO) y caballos (WHOA). Pero para algunos clientes debe mantenerse local. Cuando está involucrado el Departamento de Transporte de Estados Unidos, debe usar ménsulas para montaje de señales hechas en el país y llenar un formulario que confirme la fuente. El proveedor de Kull en Arkansas está contento, pero él mismo se muestra dudoso. "Vivimos en una economía global", dice en tono despectivo. El peso de los hechos respalda su escepticismo instintivo.

Para muchos, comprar local parece razonable, incluso sano. Se supone que el dinero que queda cerca de casa promueve comunidades prósperas y genera empleo. Para la administración de Donald Trump es una fuente de fortaleza nacional. En todo el mundo estos sentimientos ganan terreno. Global Trade Alert, un ente dedicado a la vigilancia de los mercados mundiales, recogió 343 ejemplos de nuevos requerimientos de contenido local impuestos desde noviembre de 2008. En Estados Unidos estima que la proporción de importaciones potencialmente frenadas por restricciones locales aumentó cinco veces desde 2009. En el escritorio de Trump había propuestas para ajustar las restricciones existentes en materia de compras del Estado.

Eso puede ser porque una actitud blanda -alentar pero no imponer la compra local- no funciona. Ofrecer más información, por ejemplo, puede volverse en contra. En Gran Bretaña, en 1887, un nuevo requisito de que los productos "hechos en Alemania" llevaran una etiqueta que lo indicara buscaba proteger a productores locales. Pero se convirtió en un emblema de calidad. Las etiquetas podrán hacer cambiar de opinión a algunos patriotas. Pero para los entes oficiales, los inversores duros y los consumidores faltos de dinero, no basta con la información. "Todos gravitan hacia los precios", dice Kull.

Los gobiernos justifican la intervención de distintos modos. En la Argentina, donde el 30% de la música difundida por las radios debe ser local, esto se ve como una defensa de la propia cultura. En China las leyes de localización de datos se justifican por motivos de seguridad nacional. A veces se defiende como protección ambiental a la imposición de reglas sobre la producción local de energía limpia que van unidas a subsidios.

Más a menudo, las medidas de localización son un intento directo de quedarse con empleos y negocios. En teoría, los requerimientos de contenido local podrían solucionar fallas del mercado. Las compañías pueden no tomar en cuenta los beneficios de ser parte de un conglomerado y, por tanto, pueden estar demasiado dispuestas a tercerizar o usar sus cadenas de producción distantes. Al superar la falta de coordinación, la normativa de contenido podría forzar el aprendizaje al producir localmente y promover la innovación.

En la práctica estas políticas son proteccionistas y están prohibidas por la Organización Mundial de Comercio. Impiden el ingreso de productos extranjeros, protegen a los proveedores locales de la competencia y les impide aprovechar la ventaja de cadenas de valor globales. Un estudio de 2013 de Gary Hufbauer, Jeffrey Schott, Cathleen Cimino, Martin Vieiro y Erika Wada para el Peterson Institute for International Economics (PIIE) estimó que estas políticas reducen el comercio global en US$ 93.000 millones anuales. En vez de sostener a los fuertes, parecen consentir a los débiles. Estudios del PIIE, la OCDE y la ONU no encontraron evidencias de que estimulen la innovación. En supuestas historias de éxito, como la industria de las celdas solares de China, no está claro si los requerimientos de contenido local impulsaron el éxito o si la innovación se vio trabada por la huida de firmas extranjeras. En el sector de la salud de Brasil, el análisis del PIIE sugiere que esos requisitos hacen que sea lento para adoptar nuevos dispositivos y medicamentos. El proteccionismo ha hecho que decaiga la que fue en un tiempo una floreciente industria de astilleros de EE.UU.

Las restricciones de contenido local generan problemas. Los entes oficiales de EE.UU. pueden apelar una lista de excepciones de ítems que son imposibles de obtener localmente (que incluye alcaparras, cuero de cabra y chivo, veneno de cobra y quinina). Las compañías estadounidenses que quieran vender vehículos al Estado deben leer el libro de reglas de 83 páginas. Pero los mayores costos son en efectivo. Los autores del estudio del PIIE estiman que entre 2009 y 2011 los requerimientos de la administración Obama de compra local de acero costaron al Estado unos US$ 5700 millones. Las restricciones canadienses a las turbinas de viento significaron que Ontario y Quebec gastaron US$ 500 millones más que si hubiesen comprado productos de EE.UU.

Los defensores de las políticas de "compra local" tienden a pensar en forma demasiado estrecha. Los insumos locales más caros significan que hay menos dinero para gastar en otras cosas. Un nuevo trabajo de Peter Dixon, Maureen Rimmer y Robert Waschik, de la Universidad de Victoria, sostiene que en el corto plazo la economía de EE.UU. obtendría el beneficio de crear 300.000 puestos de trabajo más si eliminara los requerimientos de contenido local. Consideran que el sector del acero no perdería demasiado: el Estado representa una fracción diminuta de la demanda total. Pero el ahorro por los insumos más baratos permitiría al gobierno reducir los impuestos.

Las medidas de localización a menudo se consideran aisladas. Pero si generan represalias todos pierden. Incluso dentro de una economía los requerimientos de contenido local crean víctimas ocultas. Favorecen a sectores particulares, con efectos que se extienden al resto de la economía. Un estudio de la OCDE sobre restricciones concluye que reducen las exportaciones en sectores que no son blanco directo de las reglas por un poco más del 0,5% en Estados Unidos y aún más en Brasil y la India.

Las consignas pegadizas de "compre local" no significan una política económica razonable. Al dirigir dinero hacia un grupo, otro se ve excluido. Al escoger un ganador en un lugar, hay un perdedor en otra parte y quizá más cerca de casa de lo que se podría creer. Además, los llamados a comprar local inevitablemente llevan a la exclusión de los foráneos, promoviendo la idea de "ellos" y "nosotros". Lo que parece sano tiene un lado más oscuro.

Los costos del proteccionismo

93.000

Millones de dólares

Es lo que se reduce el comercio global cada año debido a las políticas proteccionistas

5700

Millones de dólares

Es lo que le costó a Estados Unidos los requerimientos del gobierno de Obama de compra local de acero entre 2009 y 2011

500

Millones de dólares

Es lo que gastaron de más Ontario y Quebec por no comprar turbinas eólicas estadounidenses