El líder del régimen de Corea del Norte aseguró que será "la potencia nuclear más fuerte del mundo"

Kim Jong-un, de festejo: homenajeó a los científicos que construyen sus misiles y prometió más armas. Foto: AFP

WASHINGTON / SEÚL.- Kim Jong-un se ve contento. Luego del último lanzamiento del misil balístico, un arma lanzada el 28 de noviembre y que de acuerdo con especialistas podría llegar a cualquier punto de Estados Unidos , el líder de Corea del Norte decidió condecorar a los científicos que llevan adelante el programa nuclear que tanto preocupa a las potencias.

En el acto, en el que Kim entregó una medalla a cada uno de los responsables del último misil balístico intercontinental de Pyongyang, prometió seguir desarrollando su proyecto y continuar fabricando "más armas y equipos nuevos" para "reforzar la fuerza nuclear en calidad y cantidad", informó la agencia de noticias KCNA.

Así, el líder norcoreano prometió convertir a Corea del Norte en "la potencia nuclear más fuerte del mundo".

Pyongyang puso en alerta a la comunidad internacional con una ráfaga de lanzamientos de misiles y con el mayor ensayo nuclear realizado en los últimos meses, en un intento de desarrollar una ojiva capaz de golpear EE.UU.

En un discurso ante los trabajadores, Kim declaró ayer que su país "avanzará victoriosamente y se convertirá en la potencia nuclear y militar más fuerte del mundo", según KCNA.

Sus comentarios llegan cuando las potencias mundiales buscan una respuesta a la crisis, con Estados Unidos respaldando severas sanciones económicas y diplomáticas contra el régimen.

El lanzamiento del mes pasado fue el primer test de este tipo desde el 15 de septiembre y anuló las esperanzas de que Corea del Norte abra las puertas a una solución negociada a la crisis nuclear.

La postura de Estados Unidos

El secretario de Estado Rex Tillerson quiere iniciar conversaciones directas con Corea del Norte sin condiciones previas, alejándose de una demanda clave de Washington de que Pyongyang primero debe aceptar que renunciar a su arsenal nuclear sería parte de cualquier negociación.

El gesto diplomático de Tillerson se produce casi dos semanas después de que el gobierno de Kim dijera que probó con éxito un misil balístico intercontinental avanzado, que pone a todo el territorio continental de Estados Unidos al alcance de sus armas nucleares.

"Reunámonos", dijo Tillerson en un discurso el martes al centro de estudios Atlantic Council de Washington. "Como ya he dicho en muchas ocasiones, continuaré nuestros esfuerzos diplomáticos hasta que caiga la primera bomba", declaró.

Más tarde, la Casa Blanca emitió una declaración ambigua que no dejaba claro si el presidente Donald Trump -quien había dicho que Tillerson estaba perdiendo el tiempo al buscar un diálogo con Corea del Norte- había aprobado su discurso.

"Las opiniones del presidente no han cambiado", dijo la Casa Blanca. "Corea del Norte está actuando de una manera imprudente (...) Las acciones de Corea del Norte no son buenas para nadie y ciertamente no son buenas para Corea del Norte".

Agencias Reuters y AFP