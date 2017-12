En una carta, Irán asegura que el pacto con Cristina Kirchner buscaba "poner fin" a las alertas rojas de Interpol

El canciller Jorge Faurie recibió el 4 de noviembre una misiva de su par iraní, Mohammad Javad Zarif

El gobierno de Irán sostuvo que el pacto con Cristina haría caer las alertas rojas. Foto: Archivo

El gobierno de Irán sostuvo que el memorándum de entendimiento firmado con la Argentina para investigar el atentado a la AMIA pondría "fin" a las alertas rojas que pesan sobre los acusados iraníes por el ataque. El canciller Jorge Faurie recibió el 4 de noviembre pasado una carta de su par iraní, Mohammad Javad Zarif, en la que revela que el pacto fue aprobado por el parlamento iraní.

La carta que recibió Jorge Faurie del gobierno de Irán.

Con su misiva, a la que accedió LA NACION, Javad Zarif respondió a una consulta que había realizado la ex canciller Susana Malcorra respecto del pacto firmado en 2013 por el gobierno de Cristina Kirchner y el de Mahmoud Ahmadinejad. "El gobierno de la República Islámica de Irán con la buena voluntad y con el objetivo de ayudar a esclarecer las verdades sobre el atentado en la sede de la AMIA firmó con el gobierno de la República Argentina, el memorándum de entendimiento fechado el 27 de enero de 2013, tras lo cual y siguiendo la voluntad política de ambos gobiernos las instituciones legislativas y competentes de ambos países lo corroboraron y confirmaron", apuntó el funcionario iraní.

Luego, afirmó que "cumpliendo con el artículo 7" del memorándum de entendimiento los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países "solicitaron a Interpol poner fin a las obligaciones de esa institución con respecto a la causa AMIA". Según pudo saber este medio, Faurie le entregó la carta a la Justicia.

Cristina Kirchner y Héctor Timerman niegan que el pacto con Irán haya tenido como objetivo final la caída de las alertas rojas, como denunció Alberto Nisman. El ex secretario general de Interpol Ronald Noble dijo anteayer que los pedidos de captura contra los acusados iraníes siempre estuvieron vigentes, que la Argentina jamás pidió que se levantaran y que no se vieron afectadas por la firma del memorándum de 2013.

La carta que recibió Jorge Faurie del gobierno de Irán. Foto: LA NACION

El juez federal Claudio Bonadio procesó la semana pasada con prisión preventiva por traición a la patria a la ex presidenta, Timerman, Carlos Zannini ; D'Elía y Fernando Esteche , entre otros. Los acusa de haber negociado el pacto con Teherán en secreto con el objetivo de exculpar a los acusados iraníes por el atentado a la AMIA y restablecer relaciones comerciales entre ambos países.

En el último párrafo de su carta, el canciller iraní resaltó: "El ministro de Exteriores de la Argentina en su encuentro del 30 de mayo de 2013 con el entonces Secretario General de Interpol aseguró el cumplimiento de los requisitos contenidos en el memorándum por el gobierno de la Argentina".

3 Si Iran en forma UNILATERAL decidio que la firma del memorandum podia hacer caer las alertas rojas, se llevo una sorpresa. Porque la Argentina manifesto con toda claridad que el acuerdo no afectaba las alertas rojas pic.twitter.com/zDqPaJ0ngB&- Graciana Peñafort (@gracepenafort) 13 de diciembre de 2017

Graciana Peñafort, una de las abogadas de Timerman, dijo que la misiva que recibió Faurie refleja "la postura de Irán". "No es la postura de la Argentina y mucho menos la posición de Interpol", señaló.

En su cuenta de Twitter, Peñafort recordó que el ex canciller le envió una carta a Noble el 15 de febrero de 2013 para informarle sobre la firma del pacto con Teherán. En ese texto, Timerman resaltó que las circulares rojas no se veían afectadas por el memorándum. El ex titular de Interpol respondió que el acuerdo no implicaba "ningún tipo de cambio en el estatus" de las alertas rojas.

Noble también negó que haya habido gestiones para bajar los pedidos de captura. "Si el juez [Claudio] Bonadio se hubiera puesto en contacto conmigo directamente, habría entendido la verdad: que las notificaciones rojas de la AMIA no habían cambiado", sostuvo Noble. A través de Twitter, respondió una serie de preguntas del periodista Iván Schargrodsky.