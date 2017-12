Juan Manuel Urtubey: "Hay mucha gente que está detenida o investigada por chorros, no por persecución política"

El gobernador de Salta se metió en la polémica y habló de los funcionarios K detenidos

Juan Manuel Urtubey: "Hay mucha gente que está detenida o investigada en la Justicia por chorros, no por persecución política. Foto: Archivo / Santiago Filipuzzi / LA NACION

La serie de detenciones a ex funcionarios del gobierno kirchnerista dejó mucha polémica. Desde la oposición han denunciado "persecución política" y han puesto en tela de juicio las medidas judiciales. El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, se metió en la polémica y, bien lejos de la postura del kirchnerismo, disparó: "Hay mucha gente que está detenida o investigada en la Justicia por chorros, no por persecución política".

"Que puede ser discutible una prisión preventiva en un proceso donde todavía no hay procesamiento, no hay indagatoria, no hay nada, aparece como demasiado audaz en términos procesales. Pero que eso permita decir que está todo mal y somos todos perseguidos, no", manifestó Urtubey en declaraciones a Radio la Red.

¿Quiénes son los detenidos por el juez Bonadio?

cerrar

Consultado sobre si incluía a Cristina Kirchner entre los "chorros", el gobernador de Salta no dudó: "Claramente; si la Justicia avanza en ese sentido, cómo vamos a hablar de que uno está perseguido políticamente porque no puede explicar su patrimonio o porque se enriqueció... Es muy difícil plantear eso como persecución política"

Reformas del Gobierno

Ayer el gobierno mantuvo un debate intenso con la oposición por la reforma jubilatoria que terminó con incidentes. Urtubey consideró que la formula debía modificarse por el nuevo sistema de la ley de financiamiento del Anses: "Nosotros en el pacto fiscal hicimos referencia a la reforma jubilatoria. El Gobierno nacional compensa esto girando lo recaudado por el impuesto al cheque al sistema previsional y a las provincias les establece un fondo de compensación actualizado por IPC."

"Respecto a los jubilados planteamos que la fórmula no debía actualizarse por IPC y que el piso debía ser el 82 por ciento del salario mínimo vital y móvil y encontrar en el Congreso algo por arriba del IPC. El Ejecutivo mandó un proyecto, el Senado lo modificó", añadió el gobernador de Salta.

Incidentes en Diputados por la reforma previsional

cerrar

"Me parece razonable que en la Argentina tengamos parámetros objetivos, pretender que nosotros vamos a mejorar el poder adquisitivo de los jubilados o el salario de los trabajadores por actualización no es posible", opinó Urtubey.