Héctor Timerman cruzó al canciller iraní por su carta sobre las alertas rojas de Interpol: "Está equivocado"

Desde su prisión domiciliaria, el ex canciller Héctor Timerman volvió a negar que el objetivo del memorándum de entendimiento firmado con la Argentina por la causa AMIA haya sido levantar los pedidos de captura que pesan sobre los acusados iraníes por el atentado. El ex titular del Palacio San Martín utilizó su cuenta de la red social Twitter para salir al cruce de las expresiones del canciller iraní Mohammad Javad Zarif, quien sostuvo en una carta dirigida a la administración de Mauricio Macri que el pacto pondría "fin" a las circulares rojas de Interpol.

"Interpol aclaró en reiteradas oportunidades que «ni la Argentina ni Timerman» solicitaron el fin de las alertas rojas. Si el actual canciller iraní piensa otra cosa, está equivocado. La verdad es la única realidad. Para Interpol, las órdenes de arresto siguen vigentes", señaló el ex ministro kirchnerista, quien está detenido en su casa por orden del juez federal Claudio Bonadio, a cargo de la investigación por la denuncia de Alberto Nisman.

El 4 de noviembre pasado, el canciller Jorge Faurie recibió una carta de su par iraní en la que el gobierno de Irán sostiene que el acuerdo sellado en 2013 por el gobierno de Cristina Kirchner y el de Mahmoud Ahmadinejad pondría "fin" a las alertas rojas que pesan sobre los acusados iraníes por el ataque a la AMIA.

Timerman remarcó que el contenido de la misiva representaba la "postura" de Teherán sobre el memorándum de entendimiento. También reiteró que el ex secretario general de Interpol Ronald Noble dijo que la Argentina jamás pidió que se levantaran las circulares rojas y que no se vieron afectadas por el acuerdo.

Luego, el ex funcionario apuntó contra las autoridades de la AMIA y la DAIA, quienes indicaron que el contenido de la carta enviada por el gobierno de Teherán representaba un respaldo a la denuncia hecha por Nisman. "Los presidentes de AMIA y DAIA respaldan la postura de Irán. Aun preso, prefiero seguir creyendo en Interpol", aseveró Timerman.

El juez Bonadio procesó la semana pasada con prisión preventiva por traición a la patria a la ex presidenta, Timerman, Carlos Zannini ; Luis D'Elía y Fernando Esteche , entre otros. Los acusa de haber negociado el pacto con Teherán en secreto con el objetivo de exculpar a los acusados iraníes por el atentado a la AMIA y restablecer relaciones comerciales entre ambos países.

Graciana Peñafort, una de las abogadas de Timerman, recordó que el ex canciller le envió una carta a Noble el 15 de febrero de 2013 para informarle sobre la firma del pacto con Teherán. En ese texto, Timerman resaltó que las circulares rojas no se veían afectadas por el memorándum. El ex titular de Interpol respondió que el acuerdo no implicaba "ningún tipo de cambio en el estatus" de las alertas rojas.