Procesan a Aníbal Fernández por supuesta administración fraudulenta en Fútbol para Todos

Es en el marco de una causa que está a cargo de la la jueza María Romilda Servini; lo embargaron por 10 millones de pesos

Foto: Archivo

El ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández fue procesado hoy por la jueza María Romilda Servini por supuesta "administración fraudulenta" en la causa en la que investiga la instrumentación del programa Fútbol para Todos, informaron fuentes judiciales a la agencia Télam. Además, se conoció que se amplió el embargo por 10 millones de pesos.

En el mismo fallo, Servini le dictó la falta de mérito al ex presidente de la AFA Luis Segura y al ex secretario general Miguel Silva, en el tramo del expediente en el que se investigan las irregularidades en el contrato suscrito por el programa Fútbol para Todos con la firma Iveco. En el expediente se investiga una maniobra defraudatoria, dado que un informe de la Auditoría General de la Nación determinó que el contrato que se le hizo a Iveco por minutos de publicidad resultó una maniobra desfavorable para el Estado nacional.

El ex ministro había asegurado en el expediente que el acercamiento de Iveco al Fútbol para Todos había sido a través de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), pero semanas atrás el ex CEO de la firma de camiones Natale Rigano aseguró que nunca negoció con la AFA y que los contratos le fueron enviados desde la jefatura de Gabinete.

En su fallo de hoy, Servini también procesó sin prisión preventiva a Rigano por considerarlo "partícipe necesario del delito de administración fraudulenta", según pudo saber Télam de fuentes judiciales. Entre 2010 y 2015, Iveco firmó acuerdos millonarios que pagó con camiones que fueron entregados como "canje", pero para la Justicia parte de esos convenios debieron haber sido cancelados con pagos de dinero que no se llevaron adelante.

En este expediente, Aníbal Fernández y el también ex jefe de Gabinete Jorge Capitanich se encuentran procesados por los delitos de "violación de los deberes de funcionarios públicos", ya que se los acusa de no haber controlado el destino de los fondos aplicados al Fútbol Para Todos. En el mismo expediente se encuentra procesado por "peculado" el ex vicegobernador bonaerense y primer coordinador del Programa FPT, Gabriel Mariotto, confirmaron fuentes judiciales.

El desvío de fondos del Fútbol para Todos, la economía de los clubes y el incumplimiento de las normas de seguridad en espectáculos deportivos, junto con el retraso en la implementación del sistema AFA Plus, la forma y el monto de comercialización de los derechos de TV del fútbol argentino al exterior, a cargo de Torneos y el contrato de Iveco como único sponsor son algunas de las observaciones de la investigación.

La jueza había establecido en marzo que los fondos aportados por el Estado dejaban de ser "públicos" cuando ingresaban a la órbita de la AFA, y que desde ese momento los directivos del fútbol encargados de la distribución hacia los clubes cometieron la defraudación, en múltiples casos mediante el descuento de cheques en "cuevas" y financieras. El ex juez federal Alberto Piotti, impuesto como veedor judicial por Servini en la AFA, dijo en los primeros días de marzo que la AFA manejó 8 mil millones de pesos entre agosto de 2009 y diciembre de 2015, el período afectado a la veeduría.