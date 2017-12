iSex, la app que desactivaron por justificar el acoso sexual

Un acosador confeso Gza The Boston Globe.

El mundo de la alta gastronomía asiste conmovido a la caída de un ídolo. Semanas atrás, el inmenso (en todo sentido) Mario Batali, cuya trayectoria quedó plasmada en el libro de Bill Buford (Calor, Editorial Anagrama) que recorre las aventuras de este cocinero nacido en Seattle, admitió semanas atrás haber acosado sistemáticamente a sus empleadas. Unas cuatro mujeres presentaron sus denuncias y, para sorpresa de todos, Batali admitió enseguida su culpabilidad. Peor, reconoció que ése fue su patrón de conducta durante muchos años. Esa confesión repentina podría ser una ironía, tratándose del personaje.

Sin embargo las víctimas, cuya identidad no fue revelada, dijeron que las "manoseaba" y que ese proceder duró al menos dos décadas, algo que Batali confirmó. "Me disculpo con las personas que he maltratado y herido. Aunque las identidades de la mayoría de las personas mencionadas en estas historias no me han sido reveladas, gran parte del comportamiento descrito coincide, de hecho, con las formas que he tenido. Ese comportamiento fue incorrecto y no hay excusas. Asumo toda la responsabilidad y lamento profundamente cualquier dolor, humillación o incomodidad que haya causado" dijo en un comunicado.

Batali entró a la profesión en 1997 y hoy es uno de los personajes más convocantes del ambiente, en especial en Estados Unidos donde además de haber publicado libros y conducir exitosos programas de televisión, regenteaba junto con sus socios una cadena de 24 restaurantes, entre ellos Eataly,en la planta baja del Flatiron Building en Nueva York, un paraíso de comida italiana en Union Square. Lo insólito es que en su empresa se dictaron cursos y capacitaciones para prevenir, entre otros, acosos de tipo sexual. "Hemos tenido políticas y capacitación sistemáticas de acoso sexual durante más de 10 años, incluido un procedimiento detallado para que los empleados denuncien a los altos directivos", dijo B & B Hospitality Group a través de otro comunicado. "Todos los miembros de la gerencia han participado en estas capacitaciones, incluido el Sr. Batali, con quien hemos acordado que abandonará las operaciones de la compañía, incluidos los restaurantes" concluye el texto.

En el marco de esta situación que va tomando dimensiones inesperadas encuentro que un abogado español experto en familias inventó una aplicación destinada a prevenir falsas denuncias de acoso sexual, lo que le ha costado el desprecio de miles de mujeres en las redes sociales. iSex permitía guardar documentos de consentimiento mutuo que la pareja puede firmar antes de tener relaciones sexuales, lo que se supone exculparía a las partes de una denuncia posterior. Felizmente fue desaprobada, ya que al revés, legitimaba el abuso."El sistema también registra el teléfono y te permite, si sufrís una agresión por parte de esa persona que firmó el acuerdo, denunciarlo rápidamente y saber dónde encontrarlo", comentó José Luis Saraniego, el autor, al momento del lanzamiento. "Vivimos un momento en el que el sexo se ha convertido en un objeto de consumo y tiene que volver a ser algo privado y responsable. iSex ayuda a que la gente se lo piense dos veces antes de irse con alguien a la cama."