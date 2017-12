Cómo es la economía de los rivales de la Argentina en la primera ronda del Mundial

CASOS. Islandia, Croacia y Nigeria tienen distintas realidades, con un PBI conjunto de US$ 471.435 millones; los europeosse destacan por el turismo, y el gigante africano, por el petróleo

Islandia: 32° es el puesto que ocupa en libertad de comercio. 23° es el lugar que ocupa en derechos de propiedad. 7° tecnología es uno de sus fuertes en el ranking.

Una atractiva isla en el Atlántico Norte, una "perla" a orillas del mar Adriático y una potencia dentro del continente africano. Esta variopinta descripción hace referencia a los países que se enfrentarán con la selección argentina de fútbol en la primera ronda del Mundial de Rusia 2018: se trata de Islandia, Croacia y Nigeria, respectivamente. Sus economías encierran más de un dato curioso y juntas suman un producto bruto interno (PBI) de US$ 471.435 millones.

Debutante en la máxima cita del fútbol mundial (enfrentará a la Argentina el 16 de junio de 2018 en el Otkrytie Arena, de Moscú), Islandia tiene mucho más para mostrar fuera del campo de juego que dentro de él. En el ranking mundial de países de la revista Forbes es el primer país del mundo en libertad individual y el séptimo en evolución tecnológica. Pero, además, luego de una dura crisis económica que la golpeó en 2008, se ha convertido en un verdadero boom turístico: con una población de 255.000 habitantes, recibió 1,7 millones de turistas en 2016, según la BBC. Con un PBI de sólo US$ 16.000 millones, es el destino de moda.

Marcelo Elizondo, director de la consultora DNI (Desarrollo de Negocios Internacionales), cuenta que las exportaciones de bienes y servicios de Islandia equivalen al 52% del PBI. "Es una economía muy abierta, eficiente y basada en un fuerte sector privado. Su arancel promedio a las importaciones es de sólo 1%".

Croacia. 35° es su puesto en lo relativo a libertad de comercio. 27° posición aceptable en protección a la inversión. 102° mala performance en innovación.

Según datos del Banco Mundial, en tanto, exhibe un respetable crecimiento económico de 5% anual; una reducida inflación, de 1,7% en 2017, y un muy bajo nivel de desempleo, de 2,8%. El Fondo Monetario Internacional también aporta indicadores de esta isla que tiene su capital en Reikiavik y un PBI per cápita de US$ 59.278: su deuda pública es moderada (68%), su gasto público es bajo (22% del PBI) y su tasa de inversión es moderada (20%).

Según señala Elizondo, en 2016 Islandia exportó por un valor de US$ 4450 millones. "Exporta pescados (38% del total), aluminio (37%) y algo de petróleo. Sus principales socios comerciales son Holanda, Reino Unido, España y EE.UU. Importa autos, electrónicos y petróleo", detalla el especialista.

Si se pone la lupa en los sectores económicos, se puede ver que los servicios son el principal componente (74% del producto bruto), lo que muestra la modernidad de su economía. Mientras, la industria representa 20,5% del PBI y a la agricultura, el 6%.

Ostentando como su mejor logro en mundiales un tercer puesto en Francia 1998, Croacia se medirá con la Argentina el 21 de junio de 2018, en el estadio Nizhni Nóvgorod, en la ciudad del mismo nombre. También con el turismo como gran bastión (cuenta con unas de las playas más bellas del Adriático), su economía trata de hacer pie en medio de un alto desempleo (11,6%, según informa DNI).

Nigeria. 123° un país con escasa libertad de comercio. 125° el nivel de corrupción, su punto flojo. 103° una mala nota en lo que hace a tecnología.

Croacia es un país pequeño. Tiene 4,2 millones de habitantes y su PBI es, según el Banco Mundial, de US$ 50.435 millones. En 2016 creció sólo un 1,9% y tiene un producto bruto per cápita de US$ 22.400. "El consumo representa el 60% de la economía del país, el gasto público es bajo y equivale al 19% del PBI y la inversión es moderada (19% del PBI). Las exportaciones de bienes y servicios representan 50% del PBI", explica Elizondo.

También en este caso, el FMI aporta información: una elevada deuda pública (84% del PBI), un alto gasto estatal (48% del PBI) y casi un quinto de la población bajo la línea de pobreza (19%) son datos que preocupan a un país que hace poco más de 20 años se desangró en lo que se conoce como Guerra de la Independencia (1991-1995).

Con su capital en Zagreb, Croacia exhibe una economía pequeña, ubicada en el puesto 58 en el ranking mundial. En su comercio exterior. sufre un déficit en su balanza comercial, ya que exporta por un valor de US$ 13.000 millones al año e importa por US$ 21.000 millones. "Exporta petróleo, medicamentos y electricidad, e importa autos, petróleo y energía. Sus principales destinos de exportaciones son Italia, Eslovenia y Alemania", especifica Elizondo.

Según el Banco Mundial, el consumo representa el 60% de la economía del país y la inversión es moderada (19% del producto). Además, las exportaciones de bienes y servicios representan 50% del PBI. Por sectores, los servicios son por lejos el principal componente de la economía (60% del PBI), mientras la industria genera el 26,5% y la agricultura, el 4,5% del producto.

En el ranking mundial de países de la revista Forbes no tiene grandes calificaciones y la mejor ubicación se da en la performance de su mercado (22° del mundo), siendo un país muy poco innovador (102° del mundo).

En tanto, las "superáguilas africanas", tal como se conoce a la selección de Nigeria, se cuelgan con orgullo el logro de ser el único seleccionado africano en llegar tres veces a los octavos de final de un Mundial (Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Brasil 2014). Jugarán contra la Argentina el 26 de junio de 2018, en el estadio Krestovski, de San Petersburgo.

En términos económicos, en tanto, Nigeria muestra otros números: según el Banco Mundial, es la 49» economía mundial (una de las dos mayores de África), su población es de 178 millones de personas, su PBI es de US$ 405.000 millones y su PBI per cápita asciende a US$ 2177 (creció 2,7% el año pasado).

Dos índices preocupan hoy a sus autoridades: tienen una tasa de desocupación de 14,2% y una inflación de 15,9% (muy elevada para el promedio mundial). Algo que no desvela, en tanto, es su deuda pública, que es de sólo 14,5% en relación con el PBI. Por otra parte, su balanza comercial es positiva: según DNI, exporta por un valor de US$ 47.000 millones e importa por US$ 39.000 millones al año.

"Su exportación estrella es (por lejos) el petróleo (93% de todas las ventas al exterior). Sus principales destinos de exportaciones son la India, España y Sudáfrica. Importa productos electrónicos, medicamentos e indumentaria", indica Elizondo. "El PBI se divide entre el alto consumo (80%) y un bajo gasto público (7,2%). Y las exportaciones de bienes y servicios apenas equivalen al 10% del PBI. Mientras, por sector, los servicios representan 60% del PBI,; la industria 19% y la agricultura, 21%", agrega.

En el ranking mundial de países de Forbes, Nigeria no tiene grandes calificaciones (el aspecto en el que aparece mejor posicionada es el de protección de inversiones externas, por un análisis basado en la situación de las empresas petroleras en el país). Además, tiene mala performance en libertad comercial, en corrupción y en derechos de propiedad.

Faltan poco más de seis meses para que la pelota empiece a rodar en Rusia, pero una conclusión sobre los rivales de la Argentina ya se puede sacar desde ahora: las diferencias que mostrarán en su juego también están presentes en sus economías.