El queso reina en las mesas argentinas

12 kilos

Consumo per cápita de quesos

Es bien sabido que la Argentina tiene una gran tradición como productor lácteo, con sus grandes cuencas lecheras en Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba. Pero menos sabido es que el país tiene el récord de mayor consumidor de quesos de América latina: su consumo per cápita es de 12 kilos anuales, algo que lo posiciona muy lejos de sus seguidores.

Chile y Venezuela alcanzan niveles de 4 kilos; Brasil y México sólo llegan a los 2 kilos, y Colombia está en casi 1 kilo. No obstante, no es menos cierto que aún falta mucho por recorrer frente a países más maduros, como Grecia, que consume 27 kilos per cápita; Francia y Dinamarca (25 kilos); Italia (23 kilos); Alemania (18 kilos), y los Estados Unidos (15 kilos).

La Argentina tiene autoridad para hablar de quesos porque, de acuerdo con un informe del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), es el séptimo productor mundial, en un mercado que es relativamente estable.

Según el análisis del INTI, la mitad de la leche del país es destinada a la elaboración quesera, que alcanza las 500.000 toneladas y se divide así: 50% para elaborar quesos blandos, 35% para los semiduros y 15% para duros. Entre el 70% y el 75% de la producción se comercializa en el mercado interno y hay toda una ingeniería detrás, ya que 13.000 tambos proveen a unas 870 queserías.

En el país, el sector industrial lechero está compuesto por algo más de 1100 empresas registradas, que incluyen desde las más grandes hasta tambos fábrica (pequeños establecimientos que procesan sólo la leche que producen). Entre las marcas más reconocidas están Mastellone Hnos. (La Serenísima), SanCor, Barraza, Milkaut, Tregar, Verónica y Adrianita.

Entre más de 80 variedades, las cinco más consumidas en el país son: cremoso (cuartirolo), port salut, mozzarella, tybo en barra, sardo y reggianito.