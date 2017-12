La despedida anticipada de Santo Biasatti culminó con un sobrio homenaje

El noticiero que encabezó durante 13 años celebró su trayectoria en el ciclo con algunas de sus coberturas y entrevistas más recordadas

Santillán, en solitario. Foto: Imagen de TV

La decisión de Santo Biasatti de abandonar la conducción de Telenoche causó gran sorpresa. Después de 13 años al frente del noticiero de El Trece, el periodista sintió que era el momento de hallar nuevos rumbos y le contó a LA NACION los motivos de su determinación: "Me hicieron un ofrecimiento y no lo acepté".

En esa misma entrevista reveló, además, que no tenía otras propuestas laborales y que la fecha de su despedida sería anteanoche. Sin embargo, fiel a su estilo austero y sobrio, se despidió el jueves, un día antes, sin llamar la atención. Con su gesto serio y adusto dio por finalizado su intervención al frente de ese ciclo con una despedida lacónica.

Cuando todavía faltaba media hora de noticiero, el conductor dijo, de manera muy escueta: "Para todos, muchas gracias. Hay más información". Nadie se hizo eco de que sus palabras eran una despedida y Telenoche siguió su marcha, pero Biasatti no volvió a aparecer.

PARA TODOS. MUCHAS GRACIAS. SANTO&- SantoBiasattiOficial (@Santo_Biasatti) 15 de diciembre de 2017

Inmediatamente, en Twitter varios usuarios notaron lo que había ocurrido y se comenzó a hablar sobre su "despedida anticipada" . En su cuenta en esa red social, el conductor volvió a agradecer en un escueto tuit (ver aparte), confirmando que ya no estaría en pantalla.

Desde la producción del noticiero, explicaron a LA NACION que Biasatti, coherente con su modo de ser, no quería despedidas rimbombantes ni situaciones que lo llevaran a niveles emocionales que no son acordes con su personaje televisivo. "Es un tipo muy sensible y acordamos así, que se fuera como tenía ganas", expresaron en el canal.

María Laura Santillán abrió antenoche la última emisión de la semana del noticiero explicando que "No sé si lo saben todos, pero tiene esa cara seria que esconde un tipo muy sensible, con mucha sensibilidad que no quiso enfrentar la cámara en una despedida. Prefirió no hacerlo y nosotros lo respetamos mucho. Vamos a seguir hablando de Santo en el día de hoy". Telenoche cerró su emisión del viernes con un compilado de sus entrevistas a Raú Alfonsín o el subcomandante Marcos y coberturas periodísticas más recordadas, como la guerra de los Balcanes, la desintegración de la Unión Soviética o la crisis económica y política en Grecia. "Queremos pedirle que no nos rete", afirmó Santillán, casi a modo de ruego, emocionada.