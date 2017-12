Lo que viene del 17/12 al 23/12

Los recomendados de la redacción

482 pantallas

son las que exhiben en la Argentina Los últimos Jedi, el Episodio VIII de Star Wars, que vendió 126.313 localidades en dos días.

10 días de shows

gratuitos se realizarán en Minneapolis, en febrero, en la semana del Super Bowl, con Pink, Imagine Dragons, The Chainsmokers y otros.

7° temporada

será la que comience el 17 de enero en el Multiteatro porteño del gran éxito teatral Toc Toc.

Cine

Entre orcos y policías

A falta de novedades en las salas, Netflix impulsa lanzamientos que en otro tiempo no muy lejano hubiesen tenido inevitable destino de pantalla grande. Bright, en cuya producción se invirtieron 90 millones de dólares, es el más reciente. Está dirigido por David Ayer (En la mira, Escuadrón suicida, Corazones de acero), un especialista en relatos policiales o de guerra marcados por una tensión constante y gran intensidad en los vínculos humanos. La acción transcurre en una suerte de presente paralelo en el que los seres humanos conviven desde el origen con duendes, hadas, elfos y orcos. Uno de ellos, Jakoby (un casi irreconocible Joel Edgerton, oculto detrás de varias capas de abundante maquillaje), se convierte en el primer oficial de policía con esa identidad. A ese orco le toca patrullar las calles con un ser humano llamado Ward (Will Smith), cuyo personaje parece surgir de un cruce entre algunos de los títulos más conocidos del actor: Dos policías rebeldes, Hombres de negro y Escuadrón suicida. Curioso thriller de acción narrado en clave de buddy movie, transcurre en un mundo lleno de seres fantásticos y a la vez marcado con el realismo de los reconocibles policiales urbanos de estos tiempos. El elenco incluye al venezolano Edgar Ramírez, que por estos días filma en la Argentina la última película de Pablo Trapero, La quietud.

Bright

De David Ayer, con Will Smith y Joel Edgerton.

Disponible en Netflix a partir del viernes 22.

Marcelo Stiletano

Series

Leyenda viva de la comedia

"Leyenda viva". A veces el término se usa de manera apresurada: es un modo sencillo de calificar a una persona excepcional que por su talento e inteligencia marca una diferencia en su área de trabajo. Claro que cuando se trata de Mel Brooks, cómico, guionista, director y productor, ganador de premios Oscar, Emmy, Grammy y Tony (la famosa corona Egot que ostentan menos de una docena de artistas), el término "leyenda" hasta parece poco. Así lo demuestra el documental Mel Brooks: haciendo ruido, que emitirá Film &Arts esta semana.

Allí, Brooks cuenta sus comienzos en la comedia y en la vida con anécdotas increíbles como la "guerra" de canciones que sostuvo con soldados alemanes de trinchera a trinchera cuando peleó en la Segunda Guerra Mundial, con apenas 18 años.

Melvin Kaminsky nació en 1926 en Brooklyn; luego de su regreso del frente bélico, ya como Mel Brooks comenzó a aparecer en el circuito de comediantes judíos en los hoteles del norte del estado de Nueva York, primero como baterista y luego ya como humorista. Un ejercicio que luego lo llevaría a escribir para la TV junto a su gran amigo Carl Reiner, con el que lleva más de medio siglo de complicidad, algo que vislumbra cuando Reiner da su testimonio en el documental. Con increíble material de archivo de sus películas y series, el especial cuenta además con los testimonios de Matthew Broderick, Nathan Lane, Joan Rivers y Tracey Ullman.

Mel Brooks: haciendo lío

Documental

Pasado mañana, a las 21, por Film &Arts.

Natalia Trzenko

Música popular

Verano en la orquesta

Entre los ciclos de conciertos que se realizaron este año en el CCK, uno de los más llamativos es Estaciones Sinfónicas. En primer lugar por su frecuencia. La palabra "Estaciones" responde a las cuatro existentes en el año, por eso tendrá cuatro funciones, programadas de manera trimestral. En segundo lugar, el tipo de música, que no es sinfónica, aunque tiene un tratamiento sinfónico.

Para estas actuaciones se toma el repertorio de un grupo de música popular o de varios compositores y se lo adapta a la Orquesta Sin Fin, una formación de 30 músicos. El comienzo fue en primavera, con Duratierra, banda que este año presentó su último CD, Cría.

Siempre con la dirección orquestal de Ezequiel Mantega, el próximo jueves la cantante Nadia Larcher ofrecerá un repertorio dedicado a compositoras argentinas. Teresa Parodi, Hilda Herrera, Liliana Felipe, Florencia Ruiz, Juana Molina, Gaby La Malfa, Silvia Aramayo, Noelia Recalde, Luciana Jury y Ana Robles. En el otoño de 2018 estará Aca Seca. El trío de Juan Quintero, Mariano Cantero y Andrés Beeuwsaert tocará el 23 de marzo un programa con obras de Quintero, Carlos Aguirre, Juan Falú, Hugo Fattoruso, Jorge Fandermole y Diego Schissi. Por último, el dúo de los organizadores de este ciclo, Paulina Fain y Ezequel Mantega, que presentarán obras nuevas.

Estaciones Sinfónicas

con Nadia Larcher

El jueves, a las 20.

CCK, Sarmiento 151. Entradas gratuita con previa reserva

Mauro Apicella

Televisión

El teatro de la despedida

Después de la frustración de no haber podido entrevistar al Presidente y a su familia en Olivos, Susana Giménez se dispone a despedir esta noche la temporada de su gran jubileo televisivo tal como estaba previsto. La diva cerrará el trigésimo año de su programa en pantalla con una emisión especial transmitida en vivo y en directo desde el teatro Gran Rex. Esto quiere decir que el escenario se achicará y el público se multiplicará varias veces, como para ratificar una vez más la vigencia de una de las pocas personalidades capaces de superar el desafío del tiempo. Para este adiós a su ciclo 2017, Susana promete una antología de su inalterable estilo. Primero, Lizy Tagliani y Fátima Florez en el espacio dedicado al humor (al que regresará solo por esta vez Antonio Gasalla, que se había despedido algunos meses atrás). Más tarde llegarán los segmentos musicales con la banda de pop latino y reggaeton Cnco, la agrupación de malambo for export Malevo y una coreografía especial con la propia Susana como protagonista. La atracción central se verá desde una pantalla: un largo paso de comedia anunciado como "la película de Susana", con participaciones y cameos de un centenar de figuras. De Darín a Francella, de Vicky Xipolitakis a Cristian Castro, de Midachi a las familias Caniggia y Ruggeri. Y la promesa de muchísimos más.

Susana Giménez

Despedida del ciclo 2017 de su programa de TV, desde el teatro Gran Rex.

Esta noche, desde las 22, por Telefé.

Marcelo Stiletano

Clásica

Pasión de multitudes

Es una anécdota sin fecha cierta. Pero en Inglaterra se repite, sin asegurar veracidad, vaya a saber desde cuándo. Fue escuchada en la visita explicada de una hora, que contratan los turistas, para recorrer Old Trafford, el viejo estadio del legendario Manchester United. En un partido de los clásicos, los adictos del equipo visitante comenzaron una protesta que, en pocos minutos, se transformó en tumultuosa contienda. Nada inhabitual en el futbol, aunque en esa ocasión alcanzó ribetes perturbadores. Sin saber qué hacer, las autoridades del estadio echaron mano a un disco con el Mesías, que estaba sobre una mesa y lo expandieron por los parlantes. Fue un sedante sobre la multitud. Increíblemente, los sorprendidos espectadores lograron calma y el Aleluya terminó entonado por 70.000 personas. Sólo este hecho serviría para señalar al Mesías como el más popular de los oratorios de la historia. La versión argentina que se escuchará mañana lunes en la Catedral Metropolitana y el martes en el Santuario de Jesús Sacramentado no hace más que confirmarlo, sobre todo por el insuperable alto nivel de la puesta. Lo garantizan los solistas, el coro y la orquesta del Orfeón y la Academia Bach. Y, especialmente, la autoridad del musicólogo, organista y director Mario Videla, el especialista que más sabe en el país sobre Bach y Handel. Y no por sus anecdotarios.

Navidad con el Mesías

Academia Bach de Buenos Aires

Catedral Metropolitana. Mañana 18 a las 18. 45 Santuario. Corrientes 4433: martes a las 19.45

Jorge Aráoz Badí