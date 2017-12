Un actor con mucha pasta de director

Con un ritmo de trabajo inusual para el cine estadounidense -más bien es equiparable con el del japonés Miike Takashi-, James Franco tal vez sea el artista más prolífico de la industria fílmica del siglo XXI.

Con The Disaster Artist -que no fue lo único que dirigió en 2017- ganó la Concha de Oro en San Sebastián, es decir, el premio principal de uno de los festivales más importantes del mundo. Con todo esto, mucha gente, al enterarse de la existencia de The Disaster Artist o al verla, se sorprendieron de que James Franco pudiera dirigir.

Ha pasado más de una vez: al actor lindo, al "pintón", no se le suele ver pasta de director. Hay un ejemplo clásico (y clasicista en su caso): Clint Eastwood. Empezó a dirigir a principios de los 70, y si bien ciertos círculos le reconocieron su talento como director antes de Los imperdonables, le llevó casi dos décadas el aplauso generalizado como creador insoslayable del cine.

Mel Gibson y Kevin Costner tuvieron suerte de forma más temprana como directores (ganaron el Oscar con su segunda y su primera película, respectivamente). Sin embargo, ni Gibson ni Costner -con carreras breves pero notables como realizadores- han tenido luego un reconocimiento tan extendido. Ante los actores-estrellas de acción y comedia suele haber dudas que llevan a la sorpresa: algo así como "Ah, mirá vos, puede dirigir". George Clooney es otra cosa: no tiene la capacidad para el movimiento o para el clasicismo de Gibson y Costner, pero tiene una especie de aura que lo recubre y lo hace ser elogiado casi sin excepciones.

A James Franco, con una carrera frenética y no tan relevante hasta ahora, le ha llegado, con The Disaster Artist, el momento de recibir las consabidas miradas de admiración. Ese "Ah, no sólo es una cara bonita".