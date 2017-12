Cartas de los lectores

Carta de la semana

La dictadura de la protesta

Algunos diputados eran hasta hace poco los grandes defensores de los debates parlamentarios cuando su partido tenía mayoría en el Congreso. Pero cuando no tienen esa mayoría automática, en lugar de dar la discusión en el recinto, bajo las normas establecidas, van a la calle y encabezan una protesta para hacer un acampe frente al Congreso. Estimados diputados, creo que han sido elegidos para representar a sus votantes y dar los debates dentro del Congreso, no en la vereda. Pero si quieren hacerlo en la calle, dejen su lugar a quienes respeten ese mandato y desde el llano reclamen como les plazca, eso sí, dentro de la ley, porque ahora también parece que los manifestantes pueden agredir a quien quieran y el Estado no tiene derecho a hacer cumplir la ley.

Tenemos que asegurarnos de que todos los niveles de la sociedad conozcan el funcionamiento de la democracia, sus límites, su razonabilidad y sus ventajas. Me parece que hay una gran parte de la población que no lo comprende cabalmente, y algunos dirigentes se aprovechan de esto. Estamos cayendo en una especie de "dictadura de la protesta", porque los participantes no se someten a ningún tipo de limitación y no tienen ninguna vocación por cumplir las más mínimas leyes del orden y la convivencia.

Guillermo Larrory

DNI 10.966.032

Paradoja

El jueves pasado presenciamos por televisión una de las escenas más grotescas de la historia parlamentaria: vimos cómo una diputada nacional eludía cuidadosamente apoyar sus asentaderas en la butaca, para no registrar acto de presencia -computable para constatar el quorum- mientras exponía y alegaba en contra de la ley, que la mayoría intentaba promulgar. Es evidente que el quorum necesario para legislar viene dado por la presencia del legislador en el recuento y no por la cantidad de asentaderas que ocupan las butacas. Para evitar, en el futuro, que un mecanismo ideado para facilitar la cuenta sirva para tan mañosa conducta, deberá instalarse un sistema electrónico, en todos los accesos al recinto, para que tanto el ingreso como el egreso de los legisladores quede registrado, con prescindencia de que se encuentre parado o sentado. Tan penoso proceder quedará así desarticulado, terminando con la paradoja de estar y no estar, para burla y vergüenza de quienes hemos elegido a los legisladores para tan altos y honrosos cargos.

Daniel Palenque Bullrich

pba@fibertel.com.ar

Escándalo

Gran parte de la ciudadanía, aun aquella que cree que la reforma al sistema jubilatorio la perjudica, quedó escandalizada y hasta asustada con los desmanes generados en las cercanías del Congreso y, lo que es peor, en el propio recinto de la Cámara de Diputados, donde muchos de sus integrantes se comportaron como patoteros violentos. Lamentable espectáculo dado por ex ministros ahora legisladores y por otros "representantes del pueblo". Esos exaltados violan la Constitución y la ley, y, lo que es peor, recurren a métodos que revelan su ignorancia y su debilidad. De otra manera no se entiende que impidieran la discusión de un proyecto de ley. Si tenían razón, podrían haber debatido en el recinto y votar, y tal vez no se hubiera aprobado o se hubieran introducido cambios. Pero no: siguiendo una conducta permanente y recurrente, apelaron a la violencia, impidieron el debate y dieron un espectáculo lamentable que sorprende a la juventud, recuerda épocas superadas a los mayores y emite una señal dañina hacia el exterior. Fueron acompañados o tal vez inducidos por quienes destrozaron vidrieras, vehículos, enfrentando a las fuerzas del orden, con piedras y palos, e impidiendo el tránsito por buena parte de la ciudad.

Digámoslo de un vez: fueron derrotados en las elecciones y no se resignan. No son democráticos ni republicanos. Muchos de ellos ejercieron la violencia criminal en el pasado y son capaces de volver a hacerlo o a inducirla. Pero, sobre todo, demostraron su desprecio por el Estado de Derecho, que es, en definitiva, someterse a la ley aceptando las reglas de juego.

Guillermo Lascano Quintana

lascanoquintana@hotmail.com

Dos Argentinas

La desaparición del ARA San Juan con sus 44 jóvenes tripulantes cerca de nuestras costas y la identificación de 88 héroes de Malvinas, jóvenes también, ocupan mi pensamiento y mi corazón. Por otro lado, veo la bajeza y el egoísmo humano de un senador procesado y condenado mientras iza nuestra bandera en el Senado; a otra senadora jurando el cargo, en ambos casos cubiertos cobardemente por los fueros institucionales. También el nepotismo de tener a cuatro miembros de una misma familia, también todos jóvenes, en cargos importantes en el Gobierno y la circense reunión de los diputados del martes. Y eso me llena de ira.

Yo quiero la primera Argentina, la de los héroes; no la segunda, rastrera y miserable.

Patricia Connolly

DNI 5.333.461

El CELS

He leído, con mucha atención, la carta de lectores del director ejecutivo del CELS, Gastón Chillier, y no deja de ser paradójico que en estos días de posverdad, en los que lo que cuenta es el relato, que el mismo no ayude al CELS, por lo que sus explicaciones servirán para muy poco. El prestigio del CELS ha ido siendo demolido por un vergonzoso toma y daca de recursos ilimitados y mano libre para la venganza por la multinacional de los DD.HH., a cambio de impunidad para la corrupción y entrega del enorme poder simbólico de la causa de los DD.HH., degradada y usurpada, de la mano de Horacio Verbitsky, a los Kirchner. El caso Maldonado terminó siendo un cisne negro para el movimiento de los DD.HH. en la Argentina, que ya había pasado de su etapa heroica y virtuosa a otra de venganza y destrucción. El CELS, institución que logró que se acuse a casi tres mil miembros de las fuerzas de defensa, seguridad y penitenciarias y civiles por eventuales delitos de lesa humanidad durante la guerra de los 70, pero a ningún integrante de las organizaciones armadas revolucionarias, debería ponerse al frente y exigir que se les respeten a aquellos las garantías del debido proceso, como deben respetarse las de Milagro Sala y de otros, so pena de seguir hundiéndose en un creciente desprestigio. En el caso de Verbitsky, qué bueno sería que dé un paso al costado en el CELS, como lo hizo en Página 12, ya que de su presidencia sólo se pueden esperar consecuencias crecientemente deletéreas para el CELS y la causa de los DD.HH. en la Argentina. No creo que a "el Perro" le resulte un gran problema ya que, como le dijo su compañero de Montoneros, Rodolfo Galimberti, en la carta abierta que le dirigiera el 14 de agosto de 1987: "Usted pertenece a la raza de los que «no se arrepienten de nada» pero se borran de todo". Quizás haya llegado el momento de que se borre también del CELS y de que esa institución recupere la memoria del legado de Emilio Mignone y Augusto Conte Mac Donell. A la vuelta de la vida, he aprendido a admirarlos y entender el importante y valiente papel que desempeñaron. Todo lo contrario de lo que es el CELS ahora.

Pedro José Güiraldes

pedroguiraldes@fibertel.com.ar

Gesto por la crisis

Sería importante que nuestro Presidente dispusiera la reducción de los sueldos de todos los funcionarios de la administración pública y los organismos del Estado, a fin de contribuir a paliar la situación económica. Si Avellaneda y Pellegrini lo hicieron, bien puede hacerlo Macri.

Pedro Fernández Lalanne

DNI 4.211.109

Prisión preventiva

Por un lado, el Gobierno busca moderar las prisiones preventivas con proyectos de modificación del Código Procesal Penal, pero por otro lado tiene a miles de ciudadanos (militares, policías, civiles) que usaron en la guerra contra la subversión hace decenas de años con prisiones preventivas de más de tres años y sin juicio ni fecha de juicio.

Lucas M. Castro

DNI 7.603.149

Navidad con Jesús

En su carta del 13 de diciembre, Antonia Sackman se lamenta de que en el desfile de Navidad las autoridades de la ciudad de Buenos Aires olviden que el centro, la razón de esta fiesta, es el nacimiento de Jesús. Cuánta razón la asiste, pues hoy todo es consumismo y presencia de personajes foráneos, vestidos para un invierno que no tenemos el 25 de diciembre en nuestro país, instando a comprar y tener. Ya no importa rescatar las tradiciones ni los valores que tanto bien nos harían a los argentinos: ser y compartir . Si tan sólo tuviéramos en cuenta el "ama a tu prójimo como a ti mismo" o el simple "traten a los demás como ustedes quieren ser tratados" nuestras vidas serían más humanas. Para no perder la esperanza de un mundo mejor, comparto con los lectores la alegría de saber que hay muchos jóvenes y adultos en centros barriales, en hospitales, en comunidades terapéuticas, en las calles de las ciudades y en las cárceles que llevan el mensaje de amor de Jesús y tratan de hacer de esos encuentros un antes y un después de Cristo. Es posible una Navidad con Jesús.

Estela Bereau

DNI 6.071.406

