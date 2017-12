Ariel Holan: aquel entrenador de hockey sobre césped que es reflejo del guía del Rojo

Las ex Leonas Mariela Antoniska y Alejandra Gulla, fanáticas de Independiente, tuvieron al entrenador en Lomas Athletic y describen cómo era su estilo de conducción y su forma de pensar

El PF Alejandro Kohan, con Antoniska y Ariel Holan.

Ariel Holan conoce dos dimensiones completamente diferentes del mundo del deporte. Hoy vive en una vorágine: las exigencias cotidianas de un club grande como Independiente , la vuelta olímpica en el Maracaná y una custodia policial para él y para su familia que sigue firme, después de aquella apretada que sufrió de la barra brava del Rojo. Todo un combo: emociones a flor de piel y una continua olla a presión. Pero el Holan del pasado, el de las décadas del '80 y '90, se formaba como conductor de grupos en el pequeño y familiar ámbito del hockey sobre césped. De infaltables anteojos, con mucho más pelo, tenía aspecto de un aplicado estudiante universitario y buscaba que sus equipos crecieran desde su fuego interior.

Había alcanzado los 16 años cuando Luis Ciancia -hombre clave en el hockey argentino- le ofreció dirigir a los equipos B de Lomas Athletic, una institución con varias páginas de oro en este deporte. Y Holan -siempre aliado a su preparador físico Alejandro Kohan- dejó una huella en esos conjuntos vestidos de verde, principalmente con los títulos de Lomas A en 1996 y 1997. En este revisionismo del DT argentino de moda aparecen Mariela Antoniska y Alejandra Gulla, dos trascendentales ex Leonas que fueron dirigidas por él y que, además, son fanáticas de Independiente.

Holan en SAG de Lomas; Gulla es la cuarta de abajo.

"El hockey me facilitó llegar al fútbol", admitía Holan hace dos años en Defensa y Justicia, cuando todavía no era un personaje popular pero ya estaba inmerso de lleno en las demandas de la primera división. Unos veinte años atrás, en medio de los silenciosos rituales amateurs de los metropolitanos de hockey, era difícil intuir que Holan elegiría a la N° 5 como sustento de vida.

La arquera Antoniska relata: "A nosotras nunca nos habló de fútbol. Y si se le cruzó por la cabeza, jamás nos trasladó esa inquietud. El estaba plenamente dedicado al hockey y le iba muy bien". Gulla, descubierta por el propio Holan en SAG de Lomas de Zamora y llevada a Lomas desde muy chiquita porque le veía talento, entiende que su ex coach aceptó entrar en una lucha fragorosa: "Ingresó en el complicado mundo del fútbol. Ya cuando llegó a Defensa y Justicia se escuchaba en forma despectiva que venía del hockey, que los drones, que esto y que lo otro. La Argentina es un país exitista en el deporte y ni hablar en el fútbol. Pero festejé muchísimo por el juego de Independiente y la forma en que se emocionó él en el estadio Maracaná".

El entrenador de 57 años está replicando en Independiente lo que había pergeñado en Lomas, donde llegó a controlar a la primera, la intermedia y la quinta división. Justamente, uno de los requisitos que planteó ahora para seguir en el Rojo es la aprobación de un proyecto en el que el cuerpo técnico de primera tenga injerencia directa en la reserva, a la cuarta y a la quinta. Pero las semejanzas entre uno y otro deporte se dan también en su estilo de conducción. "Era muy obsesivo con la práctica de jugadas estáticas y movimientos. Te enseñaba que los partidos no se ganan si uno no se entrena bien durante la semana. Siempre ponía a los mejores en la cancha y todos los planteos eran para ganar", describe Antoniska.

"Lo recuerdo como un DT superintenso, muy táctico; corregía cosas constantemente durante los entrenamientos y en el partido. Y cuando se enojaba se mandaba varias frases célebres. Una vez, yo no me movía en el ataque como él quería y me gritó: '¡Parecés un 9 de metegol!', mientras movía las manitos como si girara a los muñecos", relata Gulla.

El Lomas de 1991, con Holan de celeste.

Prendidas al televisor durante toda la Copa Sudamericana y felices por los dos triunfos del Rojo en los clásicos de Avellaneda, ellas enseguida detectaron similitudes en el funcionamiento respecto de aquellos viejos Lomas. "Independiente tiene un sistema de juego claro: defiende bien y, cuando tiene la posibilidad de atacar, trata de definir el partido. Nosotras hacíamos ese planteo, éramos sólidas abajo y agresivas a full", señala Antoniska. Gulla sale al cruce: "Se parece en cuanto al juego de pase y recepción, mantener la pelota y no revolearla, con ataque de posición y la idea de ser verticales cuando se puede, de la mano de jugadoras rápidas".

Más allá del pizarrón y las flechas, también hay un sentimiento. En tierra brasileña quedó eternizada la imagen de un Holan más humano que nunca, un hincha que festejó desde las entrañas y que se quebró en un llanto frente a las cámaras. Antoniska pinta su interior: "Ariel siempre amó al hockey. Cuando un entrenador ama lo que hace, te contagia ese amor. En Lomas continuó esa mística de la camiseta, del club. Y era un DT ganador que nos enseñó a seguir triunfando".

Gulla, cuyo padre está a punto de ser socio vitalicio del Rojo, no puede verse más identificada con su descubridor: "Sin dudas, esta Copa Sudamericana fue el título que más festejé de Independiente. Desde que está Ariel en el Rojo empecé a mirarlo por él y por la forma de jugar, que es la manera en que me gusta ver el fútbol y el hockey también. Además, la parte emocional del logro que pesó sobre mí y en el hockey".

Una etapa superada

En una entrevista de 2016 con Deportea, Ariel Holan se refirió a la chance de recorrer el camino inverso, del fútbol al hockey: "Lo que pasa es que el hockey fue una etapa de mi vida muy gratificante y la recuerdo con muchísima alegría y reconocimiento, pero la cronología es lo único que los seres humanos no tenemos chance de modificar. Entonces, yo al hockey le dí más de 30 años de mi vida y lo que me queda se lo quiero ofrecer al fútbol".