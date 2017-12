Nicolás Dujovne: "El kirchnerismo y el massismo celebrando es la transversalidad de lo irracional"

El titular de la cartera económica dice que la reforma previsional se aprobará mañana y asegura que como "los K sabían que perdían armaron todo para que no se pueda sesionar"

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Foto: Archivo / Fabián Marelli

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne , se muestra muy tranquilo con lo que puede suceder mañana en el Congreso. Está convencido de que las escenas de la semana pasada no se repetirán y culpa al kirchnerismo de los resultados de la última sesión. "No saben adaptarse a la vida democrática desde la oposición. La foto es triste y sin precedente desde 1983", dispara. Sin embargo, asegura que las condiciones ya están dadas para avanzar con el proyecto y que la erogación de unos $ 4000 millones que se necesitará para destrabar la reforma previsional será compensada con varias medidas, entre las que destaca el recorte de cargos políticos en el Estado, que será anunciado en los próximos días.

En una entrevista exclusiva con LA NACION se refiere a los proyectos en danza, defiende la letra chica de la reforma previsional y avanza sobre los futuros movimientos de su cartera.

-¿Se destrabó la reforma previsional con el bono por única vez para jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH)?

-Creo que se destrabó. Tuvimos una muy buena reunión con gobernadores y diputados, donde conversamos acerca de la reforma. Se acordó un pago adicional en marzo, que alcanzará a 9 millones de personas entre jubilaciones y AUH, que fue muy bienvenido por diputados y gobernadores. Volvió el camino de diálogo que nunca debió haberse interrumpido. Incluso entre los diputados algunos votarán en contra pero quieren dar quorum y que no tengamos el bochorno de la sesión del jueves, donde un grupo armó todo para que la Cámara no pueda sesionar. Ellos sabían que perdían.

-¿Cambiará de cara mañana?

-Lo importante de mañana es que habrá sesión, habrá quorum, debate y finalmente la reforma previsional.

-¿A quiénes se refiere con el término "ellos"?

-Hay un grupo claramente identificado con el kirchnerismo que cruzó una raya institucional que no se había cruzado en los años de democracia en la Argentina. Un grupo que se dedicó a intimidar con aprietes, extorsiones, violencia, y hubo una decisión muy acertada del oficialismo de levantar la sesión. Claramente estuvo liderado por el kirchnerismo, al que le cuesta adaptarse a la vida democrática en la oposición.

-Sin embargo, en la foto del festejo había también otros dirigentes, como Felipe Solá, De Mendiguren, Facundo Moyano...

-La foto del kirchnerismo y el massismo juntos es triste porque muestra un festejo no por haber dado el debate y haber eventualmente ganado una elección en el recinto, sino por haber impuesto la violencia e impedido que el Congreso sesione. Esa foto muestra una transversalidad de lo irracional. Agruparse por las ideas es lógico y necesario, pero nunca para violentar el funcionamiento de las instituciones democráticas como hizo ese grupo.

-¿De dónde saldrán los $ 4000 millones del bono en una economía deficitaria?

-En la Argentina, tenemos que acostumbrarnos a que tenemos un presupuesto por respetar, y que desviarnos tiene consecuencias macro; pero hay una decisión de asignar estos fondos, que nos llevará a compensarlo de alguna otra manera.

-¿Cómo lo harán concretamente?

-Evaluamos de dónde haremos el recorte de gasto correspondiente. Una parte será de la disminución de los cargos políticos que anunciará el Gobierno durante el verano.

-¿Fue imprescindible el bono para destrabar la situación?

-No sé si era imprescindible, pero fue un pedido de un conjunto de diputados del oficialismo y de la oposición en el marco de un acuerdo muy amplio con 23 de 24 gobernadores de apoyo al presupuesto, al revalúo, a la reforma previsional, a la tributaria y en pos de la integralidad de reformas es que decidimos avanzar.

-Entre una oposición que dice que los jubilados perderán todo y un oficialismo que plantea que tienen todo para ganar...

-Creo que los jubilados quedan parados en una situación en la cual de aquí en adelante los actuales y los futuros que se incorporen al sistema tendrán una fórmula de ajuste en la movilidad de sus ingresos como nunca hubo. Nunca más se va a permitir que se licue el valor de las jubilaciones. La nueva fórmula impedirá que fenómenos como la recesión o la inflación les generen un impacto adicional. Hasta ahora en los años de inflación tuvieron caídas reales de sus haberes del 13 por ciento.

-Pero los datos muestran también una baja de ingresos para los jubilados...

-La oposición se enfoca en una foto, pero cuando uno mira la película es mucho mejor y tendremos un incremento real del 5% en 2018 que sigue al del 3% real de 2017 y uno de 2% en 2019. La oposición quiere asustar con una supuesta pérdida cuando hay un fuerte aumento y nos encaminamos a evitar cualquier tipo de atajo.

-Fuera del Congreso hubo escenas de violencia... por un lado manifestantes encapuchados y por otro Gendarmería, que...

-[Interrumpe] Hay un cuestionamiento a Gendarmería pero hay que enfocarse en los violentos. El Estado dispone de fuerzas de seguridad para garantizar el orden. Había 1500 violentos con el ánimo de impedir las sesiones de nuestro Congreso. Teníamos a las fuerzas de seguridad funcionando afuera y un grupo de violentos intentando generar disturbios.

-¿La reforma previsional, entonces, es un hecho para ustedes?

-Nosotros estamos convencidos de que mañana tendremos reforma previsional. Ya tiene media sanción, despacho de comisión y tuvo quorum. Está a punto de ser aprobada. Luego esperamos la media sanción de la reforma tributaria y la semana próxima media sanción de las leyes complementarias del pacto fiscal y de redistribución de recursos de coparticipación.

-¿Qué tan importante es para la macro que esta reforma sea aprobada?

-Es imprescindible la reforma previsional porque llegamos a acuerdos de largo plazo con las provincias para cambiar algunos aspectos de la coparticipación, y para que eso funcione tiene que haber previsibilidad de los fondos del sistema. Tiene que ser un sistema que no quiebre y que tenga una fórmula que deje de ser volátil entre años buenos y malos.

-Mientras tanto la inflación no se logra controlar...

-Soy optimista. Tenemos que ver el vaso medio lleno de cómo la inflación bajó y cómo va a seguir bajando. La Argentina está haciendo las cosas que tiene que hacer. Al final del camino no somos distintos de los demás y tendremos tasas similares a las de países vecinos.

-¿El camino del endeudamiento tocará su techo?

-Es un tema que no me preocupa siempre y cuando cumplamos con nuestras metas fiscales. Si bajamos el déficit llegaremos al equilibrio fiscal y en 2020 estabilizará su nivel de deuda en 38 por ciento del producto. En los países desarrollados supera el 90 por ciento del producto. Lo que es crucial aquí es cumplir las metas fiscales. No hay margen para desviarnos.

-Entonces, ¿cuál será la agenda más urgente?

-Tenemos un programa con un objetivo claro, que es bajar la pobreza. El camino es crecer con una economía ordenada y será fundamental el cumplimiento de las metas fiscales, de continuar la batalla del Central contra la inflación y seguir abriéndonos al mundo. En ese sentido, será crucial el acuerdo con la Unión Europea.

