Gustavo Bordet: "El Gobierno tendría que haber blanqueado el bono antes de la sesión"

El gobernador de Entre Ríos apuntó a errores de "estrategia" de la Casa Rosada y negó que los peronistas le "hagan el doble juego" a Macri

Gustavo Bordet está entre los peronistas que Mauricio Macri considera "racionales". El Presidente habla seguido con él y valora su rol en la liga de caciques del PJ. Atento a ese buen vínculo, el gobernador de Entre Ríos evita ir al choque, pero asegura que el Gobierno cometió errores graves en el manejo de la reforma previsional .

"Si había un bono, ¿por qué esperar a que se caiga la sesión para comunicarlo?", se preguntó Bordet en una entrevista con LA NACION. Apuntó además a fallas "de comunicación y estrategia" de la Casa Rosada.

-¿Es suficiente el bono con el que se compensará a los jubilados?

-El bono viene a equilibrar la diferencia que se producía en los tramos más bajos por la fórmula de actualización. Morigera el proyecto original y resuelve muchas dudas que tenían varios diputados. Ayer [por anteayer] tuvimos una oferta superadora que garantiza que la mayoría del Interbloque Federal, incluidos los dos diputados entrerrianos, den quorum y apoyen el proyecto.

-Pero no se compensa a todos.

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet.

-Bueno, no. Estamos hablando de los de menores ingresos. Nosotros no vemos solamente la reforma previsional, sino el conjunto del compromiso que firmamos con el gobierno nacional. Tenemos que hacer lo que es mejor y más correcto para las provincias.

-¿Cómo evalúa lo que pasó en el Congreso el jueves?

-Es lamentable que no pueda funcionar una institución de la democracia. Los problemas no se resuelven con actitudes violentas, si no con racionalidad.

-¿Por qué los diputados de su partido no dieron quorum?

-Se sentaron. Fueron el 131 y el 132.

-Se sentaron después del quorum.

-No. En el momento en que se dio el quorum. Estuvieron sentados y sufrieron agresiones verbales de otros diputados que querían que se levanten.

-¿Quién los agredió?

-No sé. Sí sé que recibieron insultos para que dejaran de dar quorum.

-¿Por qué no se sentaron antes de que se habilitara la sesión?

-No lo sé. La intención que tenían era sentarse. Lo que pasa es que había un clima muy enrarecido y hostil.

-¿Qué pasó entre la media sanción en el Senado y el escándalo del jueves en Diputados?

-No hubo una explicación suficientemente clara y contundente de parte del oficialismo del alcance del proyecto.

-¿Falló la comunicación?

-La comunicación no fue buena. Muchos creían que esto era un golpe al bolsillo de los jubilados, cuando en realidad no debería presentarse así. Es un concepto más amplio. Debió explicarse mejor. Por otro lado, hubo hechos que fueron enrareciendo el clima político. Además si se hubiese intentando lograr mayores consensos... La convocatoria fue muy apresurada. Es una serie de cosas que hoy, con la cosa ya arreglada, no tiene mucho sentido analizar.

-¿El Gobierno se apuró demasiado para lograr la sanción?

-Creo que habría que haber hecho un trabajo más fino de labor parlamentaria para garantizar el quorum. Porque el quorum tiene que garantizarlo el oficialismo. Creo que ahí fracasó el trabajo de labor parlamentaria.

-¿El Gobierno se manejó con ingenuidad? ¿Se confió de más?

-No. Para nada. A un clima particular se sumó la represión fuera del Congreso. Es muy difícil estar aprobando una ley cuando no sabés qué está pasando afuera. Creo que el Gobierno no evaluó lo que podía pasar. Pero repito: no vale la pena analizarlo. Ahora hay que ver cómo se garantiza la seguridad dentro y fuera de la Cámara. Lo planteé en la reunión de ayer [por anteayer].

-¿Cómo le cayó que Carrió anunciara el bono antes de pedir que se levantara la sesión?

-Es un tema interno de Cambiemos.

-¿No debieron comunicarlo antes si lo estaban evaluando?

-Obviamente. Se debió haber comunicado antes. Si había un bono compensatorio, ¿por qué esperar a que se caiga la sesión para comunicarlo? Son errores que terminan pagándose más caro. Nuestros diputados le habían preguntado al bloque oficialista si existía el bono y lo negaron. Claramente hubo un error de estrategia.

-¿Hubo una intención de que los gobernadores quedaran como "los malos de la película" y el Gobierno como "el salvador"?

-A lo mejor esa era la estrategia del bloque oficialista. No lo sé. De lo que sí estoy seguro es de que si el bono se hubiese blanqueado antes de la sesión, había quorum de sobra y los votos estaban. Debieron blanquearlo antes. Tuvieron que hacerlo con un costo mucho más alto.

-¿Cómo sigue la relación de los gobernadores con Macri?

-Esto es una foto. Es todo muy dinámico. Tenemos que seguir trabajando en conjunto. No hay otro camino. Los gobernadores siempre hemos dado muestras de buena voluntad. Al punto tal que ayer [por anteayer], siendo viernes, tuvimos que ir de urgencia a Buenos Aires para encontrar la solución a un problema muy serio. Eso demuestra mucha responsabilidad en momentos críticos. Hemos dado sobradas muestras de garantizar gobernabilidad al gobierno nacional. No tiene por qué deteriorarse una relación que en cualquier país serio es normal que se lleve de esta manera.

-¿Qué le produce escuchar la idea de que los peronistas "siempre hacen el doble juego"?

-No es así. Nosotros firmamos el acuerdo [fiscal] y vamos a honrarlo. Estábamos para cumplirlo. Después, Carrió decidió levantar la sesión. No hacemos ningún doble juego. Estamos convencidos. En todo caso, si había un proyecto que incluía el tema del bono y se daba a conocer antes se hubiesen garantizado destrabar las dudas que había entre otros diputados que estaban indecisos.

-¿Sus diputados van a apoyarel presupuesto?

-Sí. Por supuesto. El presupuesto provincial está basado en las metas del presupuesto nacional.

-¿Y la reforma tributaria?

-También. En Entre Ríos tienen media sanción el acuerdo fiscal y la reforma tributaria provincial. Hay eliminaciones de impuestos que son muy importantes para la provincia como la reducción del IVA a la carne aviar de 21 a 10,5 por ciento.

-¿Va a participar de la sesiónen el Congreso?

-En principio, sí.