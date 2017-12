El fuerte cruce entre Rogelio Frigerio y Felipe Solá por la reforma previsional

El ministro de Interior apuntó contra la oposición y dijo: "El tema de los jubilados es una excusa, acá se quiere desestabilizar al gobierno"

Rogelio Frigerio: "El tema de los jubilados es una excusa, acá se quiere desestabilizar al gobierno"

cerrar

Tras los incidentes que se produjeron el jueves para impedir la sesión en la que se iba a debatir la reforma previsional, Rogelio Frigerio participó del programa La Noche de Mirtha y allí se enfrentó a un fuerte cruce con el diputado por el Frente Renovador Felipe Solá .

En relación a estos incidentes, Frigerio señaló que se trató de "una violencia pre determinada porque eso fue armado por sectores de la política, básicamente los kirchneristas, que quieren ponerle palos en la rueda al gobierno". Además, lanzó contra la oposición: "Se festejó que la violencia, la prepotencia y el patoterismo triunfó en el Congreso. Fue un día de luto para la democracia".

Según describió el representante de Cambiemos, "agarraban diputado por diputado y los insultaban para que se levanten" y agregó que "para muchos era la primera sesión de su vida". Frigerio, también, opinó: "El tema de los jubilados es una excusa, acá se quiere desestabilizar al gobierno. Hay muchos violentos que tienen miedo de que la justicia les llegue y hay otros que ya están presos que tienen miedo de no poder salir".

Además, Frigeiro opinó que "en la plaza no había jubilados, eran activistas políticos llevados por los mismos diputados para impedir la sesión". Y la conductora Mirtha Legrand agregó: "Yo tengo información de que les pagaron 400 pesos, un choripán y una Coca-Coca. A este gobierno todos los días le pasa algo. ¡Hagan algo! Yo creo que son muy ingenuos".

Por su parte, Felipe Solá sentenció: "La sesión fue totalmente apurada por el oficialismo, Rogelio... En las comisiones no los dejaron hablar a los representantes de los jubilados y a otras organizaciones que había". Y, a continuación, criticó duramente el accionar del gobierno, al decir: "El apuro también es una forma de violentar el Congreso porque no te da tiempo de prepararte ni saber que va a pasar".

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Foto: Twitter

Para Frigerio, "hubo un intento de poner sobre la mesa que a los jubilados se les estaba sacando plata y eso es mentira". Según explicó: "Todos estamos de acuerdo en que tenemos que cambiar la fórmula que actualiza los haberes de la jubilación porque pone a los jubilados frente a la timba, es decir a la posibilidad de subir o bajar sus haberes jubilatorios respecto a la inflación, en virtud del crecimiento o la caída de la recaudación".

"La nueva fórmula garantiza que las jubilaciones siempre le ganen a la inflación", dijo el oficialista. Para él, "los que ponen el tema de los jubilados sobre la mesa para justificar su violencia, han quitado permanente derecho a los jubilados pero los jubilados saben quién les miente y quién los defiende". Lanzó: "Este gobierno le va a devolver a los jubilados los derechos que le sacaron otros gobiernos".

En relación a esto, Solá le preguntó "por qué adelantaron la sesión". "Tenían miedo de perder votos", dijo el diputado, a lo que el ministro respondió: "Sabíamos que iba a haber violencia". Y Solá cuestionó: "Lo manejaron pésimo si sabían". Más adelante, el referente del Frente Renovador destacó que, desde su partido, "no hicieron lío" en la Cámara y Frigerio le cuestionó que "no condenaron la violencia". "Yo tampoco te vi condenar la violencia en Mendoza", disparó Solá.

Además, el diputado opinó que no se sesionó "porque no hubo quórum" y Frigerio le respondió: "Si no teníamos quórum ocurrió una ilegalidad y tenés que denunciarlo, Felipe. Hubo quórum". Ante eso, el diputado dijo que fue "el quórum más sospechosos del mundo" y el ministro destacó que debe "denunciar" lo que sucedió "porque es ilegal". "Para denunciar, tenes que tener pruebas. Hubo quórum, un segundo. En 10 años nunca vi que el quórum se diera un segundo y enseguida bajara", señaló Solá y agregó que no se trató de "un hecho delictivo".