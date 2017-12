Ida y vuelta

Zona de confort

Hola Kiron. Como fiel seguidora y admiradora tuya te escribo para que me develes qué me trae este 2018. Soy Leo con Luna en Tauro y Ascendente Escorpio (12/08/1963). Este 2017 fue un año de cambios como tu me lo anunciaste. Un fuerte abrazo y un 2018 fantástico para vos. Emília

Hola Emilia. Lo esencial de este año que se avecina, para vos, es el pasaje de Jupiter a tu Ascendente. Expansión. Liberación. Orientación. Y muy buena fortuna gracias a su efecto poderosisimo. Al oponerse a tu Luna puede que debas renunciar a tu zona de confort para correr algunos riesgos en beneficio de tu desarrollo personal. Te deseo lo mejor y gracias por tus cariñosas palabras. Kiron

La niña y la sabia

Hola querida Kirón. Te escribo para preguntarte como ves el 2018 para mi. Te agradezco que me respondas, tus palabras siempre son acertadas. Nací el 28/12/1982 en Buenos Aires. a las 0:20 hs. Abrazo. Cecilia

Hola Cecilia. En vos conviven la niña eterna con la sabia, porque tenes el Sol, Mercurio y Venus en Capricornio con Luna en Géminis. Lo importante del 2018 es el ingreso de Saturno en Capricornio. Por eso será una etapa en la cual se van a acumular responsabilidades. No habra tiempo para mucha diversión pero el trabajo que hagas dará sus frutos, tanto en lo afectivo como en lo material. A ponerse seria, entonces... al menos por unos meses. Abrazos. Kiron

