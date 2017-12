Cuando fueron a sufragar, a Guillier le lanzaron huevos en Antofagasta y a Piñera lo esperaron con un mensaje hostil

Ballottage en Chile: votaron los candidatos y Bachelet anticipa un resultado de margen estrecho. Foto: Reuters

SANTIAGO.- Chile elige hoy al sucesor de Michelle Bachelet y, salvo una tragedia que ocurrió ayer en el sur del país, el ballottage entre Sebastián Piñera y Alejandro Guillier comenzó con normalidad. Aunque hay tensión por el pronóstico de empate técnico que arrojaron las últimas encuestas, los electores mantienen un flujo lento hacia los centros de votación y muchos prefirieron buscar algún comercio (los shoppings están cerrados hoy) para realizar compras navideñas antes de ir a sufragar.

A las 11.00 horas, el Servicio Electoral informó que estaba constituido el 99,50% de las mesas en Chile (son 42.890) y el 77.16% en el extranjero (son 172). Cuarenta minutos antes ya habían votado los dos aspirantes a la Presidencia y también la actual gobernante.

Michelle Bachelet votó en el colegio Teresiano Enrique de Ossó, en la comuna de La Reina, y recibió más aplausos y solicitudes de selfies que en la primera vuelta del 19 de noviembre pasado, un reflejo de que su popularidad va en recuperación. Tras sufragar, la mandataria dijo que "en democracia uno tiene que hacer sentir su voz, a través del voto, del tipo de sociedad que quiere construir (...) Que la gente vaya a votar, que participe, que se sume y no se reste". Luego de esa invitación, y aunque no quiso aventurar un ganador, aseguró que sabe "que puede haber un margen estrecho".

Bachelet también se refirió al aluvión que dejó cinco muertos y 18 desaparecidos en Villa Santa Lucía, en el sur de Chile, y adelantó que está evaluando en qué momento viajar a la zona. Después de votar, en la cuenta de de la Presidencia colgaron dos fotos de la jefa del Estado con la siguiente leyenda: "Tras abandonar el local de la votación, la Pdta. @mbachelet fue al supermercado, para adquirir los productos con los que preparará el almuerzo en este día de #Elecciones2017".

Hostilidad hacia Piñera

Después de desayunar con su familia y la prensa, Sebastián Piñera, el candidato que avanzó primero, con 36%, al ballottage, llegó a votar a la Escuela Alemania, en Santiago. En la calle de acceso hay un edificio desde donde colgaron, igual que en la primera vuelta, un lienzo grande que dice "No más Piñera ladrón". Esta vez, sin embargo, desde un balcón vecino colgaron otro, más grande, que dice "Queremos un Chile más unido".

Aunque Piñera no se refirió a los mensajes ni al conflicto que provocaron, sí habló sobre el proceso. "Tengo la firme convicción que vamos a ganar las elecciones y los tiempos mejores van a llegar a los hogares chilenos, pero quiero recordar que hoy no es el fin, sino el comienzo", dijo y luego envió un mensaje conciliador a su adversario, muy distante del tono más agresivo que tuvo durante su campaña: "Después de esta elección, podemos tener diferencias, pero eso no nos convierte en enemigos, espero que chile vuelva al camino de la unidad y del progreso (...) Quiero saludar a Alejandro Guillier. Trabajé con él en el pasado y espero que podamos trabajar juntos en el futuro".

Una curiosidad: después Piñera concedió una entrevista a CNN mientras se retiraba en su auto del local de votación. Le preguntaron por un enigma que quedó de su propaganda, cuando contó que el mejor concierto al que fue en su vida fue uno de The Beatles, sin mencionar lugar ni año. Las edades y fechas no calzaban, pero ahora Piñera aclaró que fue cuando su padre era embajador en Europa. "Ellos (The Beatles) ya eran famosos y dieron conciertos por toda Europa. Yo tenía unos 15 años y tuve el privilegio de verlos", aseguró el abanderado del pacto de derecha Chile Vamos.

Agresión a Guillier

Alejandro Guillier votó en el norte de Chile, en Antofagasta, y fue a desayunar con Vilma Cerda, su ex profesora jefe del Liceo de Hombres en esa ciudad. Al salir del edificio donde vive la docente, un grupo de adherentes lo aplaudió y gritó consignas a su favor, pero también de entre el gentío salieron volando dos huevos cuando Guillier subía a su auto. Ninguno dio en el objetivo. Uno solo fue a dar en uno de los vehículos de la comitiva que lo llevó a su local de votación.

"Yo creo que vamos a ganar con una diferencia estrecha, pero clara, estamos muy optimistas y al que gane, hay que apoyarlo", dijo el candidato oficialista de Fuerza de Mayoría.

Al igual que Piñera, Guillier habló en tono más amable y aseguró que no ha visto polarización y envió "un saludo fraternal a todos los chilenos, incluyendo al abanderado del sector oposición (...) La gente es muy cariñosa y la que no adhiere, pasa por el lado, y a veces hasta me piden fotografías. En pocos países del mundo las autoridades pueden andar por la calle y ser respetados", comentó el senador y reveló que sus cercanos le comentaron que durante la mañana "la participación (en las elecciones) estuvo un poquito floja".

Extranjero y el crack vocal de mesa

Entre las curiosidades de la jornada se contaban tres más destacadas que otras: el diputado opositor Juan Antonio Coloma denunció tres votos marcados a favor de Alejandro Guillier en la periferia de Santiago; en el Estadio Nacional una urna traía en el interior un juguete sexual y en la comuna de Maipú, en un local de votación, tuvieron que cercar el acceso a la mesa donde está como vocal Esteban Paredes, futbolista de Colo Colo y de la Selección chilena, elegido como el mejor del año. El crack ha tenido de firmar cientos de autógrafos y Hay filas para sacarse selfies con él.

En el extranjero, donde Sebastián Piñera ganó la primera vuelta, Oceanía y Asia ya tenían los primeros resultados de mesas escrutadas. Los resultados esta vez son surtidos. En Tailandia, por ejemplo, Guillier tuvo 12 preferencias y Guillier 5, pero en China, el oficialista tuvo 37 y su contrincante, 101. En Japón, Guillier ganó 26-18 y en Corea del Sur empataron a 11 votos. El país con más chilenos inscritos para esta elección es la Argentina, con 7507 personas.