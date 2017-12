Rodolfo D'Onofrio consiguió una reelección histórica y será presidente de River hasta 2021

El actual presidente renovó su mandato y hubo cifras históricas de afluencia de votantes y de diferencias entre primero y segundo; Brito y Cascio serán sus vicepresidentes; Caselli quedó segundo, Trillo finalizó tercero y Barujel, cuarto

D''Onofrio fue reelecto y será presidente hasta 2021. Foto: Prensa River

Respaldo absoluto. Rodolfo D'Onofrio fue reelegido como presidente de River en una elección histórica, con récord de asistencia (18.872 socios) y con una diferencia de votos y porcentajes que marcó un hito. Así, la lista número 1, que llevó el nombre "Un equipo, un presidente", se impuso en los comicios con un total de 14.099 sufragios (74,7%). De esta manera, Jorge Brito será vicepresidente primero -renovó su cargo- y Guillermo Cascio, quien fue secretario en la primera gestión, será vicepresidente segundo.

En segundo lugar se ubicó Antonio Caselli (2.840 votos, 15%), mientras que tercero quedó Carlos Trillo (1.141, 7,5%) y cuarto, Leonardo Barujel (471, 2,5%). Además, hubo 33 votos entre blanco y nulos. Finalmente, y por una diferencia de 20 sufragios, Caselli tendrá a sus tres primeros vocales como primera minoría, debido a que consiguió el 20% del total que sacó D'Onofrio.

El Monumental vivió una jornada histórica y D''Onofrio consiguió la reelección. Foto: Prensa River

Esta vez no estará Matías Patanian, quien cumplió su segundo cargo directivo de forma consecutiva (fue vocal opositor en el período 2009-2013 y vicepresidente segundo entre 2013-2017) y decidió no presentarse ya que, según el estatuto, un dirigente con tres cargos consecutivos no puede aspirar a un cuarto mandato. Así, el CEO de Aeropuertos 2000 tiene un fuerte potencial para ser candidato por el oficialismo en 2021, y si se postulara ahora, quedaría impedido de hacerlo dentro de cuatro años.

Fue una votación histórica, que además incluyó la diferencia récord entre el primero y el segundo. Los votos y el porcentaje del actual presidente superó lo ocurrido en 1968, cuando Julián William Kent, de la agrupación Cruzada Renovadora, había conseguido 8.819 votos (72,4%) de un total de 12.189, venciendo a Tulio Botto, quien quedó segundo con 2.157 sufragios (17,7%).

El primer mandato de D'Onofrio comenzó en diciembre de 2013 cuando derrotó también a Antonio Caselli, tras cuatro años de gestión de Daniel Alberto Passarella. En aquella elección, participaron 18364 personas, con 10248 votos para el actual presidente (55%), 6378 para Caselli (34%), 1365 para Daniel Kiper (7%) y 345 para Carlos Ávila (1%).

Previamente, había participado también en los comicios del 2009, después de los ocho años de José María Aguilar. En aquella oportunidad votaron 14237 socios y el ganador fue Passarella con 5298 sufragios (37,15%), mientras que D'Onofrio se ubicó en el segundo puesto con 5292 (37,14%). Tercero fue Caselli con 2765 votos (19%), cuarto se ubicó Kiper con 448 (3%) y quinto, Mera Figueroa con 431 (3%).

Los primeros cuatro años, puntapié para la reelección

En los primeros cuatro años de D'Onofrio, el club logró nueve títulos, de los cuales cinco fueron internacionales, levantando así un pagaré histórico. Así, consiguió el Torneo Final y Copa Campeonato 2014 con Ramón Díaz, más Copa Sudamericana 2014, Recopa Sudamericana 2015, Copa Libertadores 2015, Copa Suruga Bank 2015, Recopa Sudamericana 2016, Copa Argentina 2016 y Copa Argentina 2017 con Marcelo Gallardo.

En tanto, según el último balance, el primer ciclo de la gestión eliminó las deudas financieras con las instituciones bancarias, el club tiene un patrimonio neto de 866 millones de pesos -en 2013 era de 110 millones negativo- y se incrementaron los ingresos en un 505%, pasando de 331 millones a 2006. Además, el activo es de 2024 millones de pesos y el pasivo de 1158.

La suspensión que rompió la paz institucional en Núñez

No fue una elección más dentro del mundo River. Pese a que hoy los comicios se realizaron con total normalidad, en un primer momento estaban previstos para el domingo 3 de diciembre, pero una resolución judicial determinó la suspensión del acto eleccionario durante el viernes 1°. ¿Qué ocurrió? El juez federal Claudio Bonadio tomó la medida luego de detectar irregularidades en el padrón electoral.

Todo comenzó con una denuncia anónima y un allanamiento en el estadio Monumental que se realizó el jueves 30 de noviembre. Un día después, Bonadio decidió suspender las elecciones por la aparición de cinco DNI apócrifos entre los socios del club, más la presencia de socios ya fallecidos en el padrón. Todo fue corroborado por informes que la Justicia y el club le solicitaron al Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y al ANSES.

Finalmente, se determinó que los comicios se realizaran hoy, y para eso se debió postergar para mañana el segundo show del cantante Abel Pintos en River, que ayer convocó a 40 mil personas.