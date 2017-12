Mentalidad, máquina, organización y un tapado: cuatro claves para entender el título de Ardusso en el Súper TC2000

El santafecino ganó su primer campeonato grande en el automovilismo argentino: las razones para entender ese logro

Facundo Ardusso, campeón 2017 de Súper TC2000.

ALTA GRACIA.- Consagrado Facundo Ardusso como nuevo monarca del Super TC2000, es oportuno echar una luz sobre las condiciones que le permitieron ganar el campeonato del 2017 y cortar una racha histórica: Renault llevaba 24 años sin conseguir un título en la categoría (por entonces TC2000), después de haber logrado ocho títulos consecutivos entre 1986 y 1993. Aquí, cuatro claves para entender la conquista.

La mentalidad del campeón: Ardusso se sabía candidato desde que comenzó el torneo, luego de la decepción del 2016. El año había arrancado muy positivamente para él, cuando consiguió completar el Rally Dakar en lo que era su debut absoluto; los buenos resultados fueron realimentando su confianza, y llegó una seguidilla sobre fin de año, con cuatro pole-positions consecutivas y victorias decisivas, como las dos carreras en el callejero de Santa Fe (la nocturna y la diurna), que lo tornaron completo protagonista. Había dudas sobre la manera en que la pérdida del título de Turismo Carretera, una semana atrás, podía afectarlo. Pero las despejó sin atenuantes."Facundo es un gran campeón y lo tiene merecido", afirmó Agustín Canapino, el subcampeón.

La mecánica. El Renault Fluence ya se había erigido como uno de los autos a vencer en el Súper TC2000 ya durante 2016. La velocidad del Chevrolet Cruze acabó imponiéndose un año atrás, pero para la nueva temporada se afianzó el conjunto del rombo. El coche se hizo fuerte los sábados, cuando Ardusso exprimió su potencial en las clasificaciones, siendo casi imbatible sobre una sola vuelta rápida. El santafecino marcó siete pole-positions a lo largo de toda la temporada. Luego, con esa primera batalla ganada, el ritmo de carrera experimentó escasos altibajos. Acabó ganando la mitad de las carreras del torneo, tres con el santafecino, a quien el segundo lugar de hoy le sobró para la consagración.

La organización. Después de perder sucesivamente varias definiciones de campeonato con políticas erráticas, que no definían prioridades entre pilotos, este año se organizó la conquista de manera mucho más estructural dentro de la representación de Renault, que incluyó dos escuadras: el Ambrogio Racing (para el que manejó Ardusso) y el Sportteam (que no seguirá en 2018). En 2016 Ardusso amasó muchas chances, pero quedó fuera de combate una carrera antes del cierre, y finalmente Agustín Canapino se quedó con la corona. Este año, en cambio, Ardusso fue el candidato definido casi que desde el arranque, y eso pagó sus frutos.

El tapado. Miguel Angel Guerra, ex piloto de Fórmula 1, fue campeón con Renault en el TC2000 en 1989, 28 años atrás. Después de la debacle del año pasado, cuando los egos de los pilotos conspiraron contra la conquista, la marca decidió contratar a su antigua figura para que ordenara el funcionamiento deportivo. El rol de Guerra no fue esencial pero sí muy efectivo, como reconoció el campeón Ardusso: "le dio al equipo una armonía que el año pasado no existió".