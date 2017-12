Ofensiva de Hollywood: crean una comisión contra el abuso sexual

Hubo nuevas acusaciones contra Harvey Weinstein y Dustin Hoffman en coincidencia con la decisión de la industria

Peter Jackson.

Con el nombramiento de una figura de altísimo perfil como Anita Hill al frente de una nueva comisión especial contra el acoso sexual, la industria de Hollywood decidió cerrar 2017 con una señal inequívoca: a la avalancha de denuncias sobre el tema que marcó a fuego buena parte del año, el futuro inmediato debe plantear medidas contundentes para que esta realidad, tolerada en silencio durante varias décadas, no vuelva a repetirse.

Ashley Judd.

Por iniciativa de Kathleen Kennedy, veterana productora y presidenta de LucasFilm, y el consenso de las figuras más poderosas de la industria del entretenimiento, acaba de crearse una comisión especial contra el hostigamiento sexual y a favor del avance de la igualdad en los lugares de trabajo (Commission on Sexual Harrassment and Advancing Equality in the Workplace). La entidad será encabezada por la afroamericana Hill, la abogada y activista por los derechos civiles que se hizo famosa en 1991 por testificar en contra de Clarence Thomas, jurista que había sido propuesto por el entonces presidente George H. W. Bush para integrar la Corte Suprema norteamericana. En su testimonio, Hill reveló que Thomas la había acosado sexualmente a principios de la década del 80 cuando supervisaba su trabajo en la Oficina para la Igualdad de Oportunidades Laborales. El nombramiento de Hill tiene un enorme valor simbólico, ya que esa actitud quedó en la historia como la piedra fundacional de una ola de testimonios y denuncias contra el sometimiento sexual y el abuso de poder hacia las mujeres en los lugares de trabajo, tema que desde que estalló el caso de Harvey Weinstein estremece a la industria del entretenimiento por la cantidad de denuncias planteadas y la trascendencia de las figuras comprometidas en esos comportamientos.

De hecho, en los últimos días surgió una nueva ola de denuncias que involucra a algunos nombres conocidos (como el propio Weinstein) y otros nuevos.

Mira Sorvino.

El hecho más notorio de los últimos días fue revelado por Peter Jackson. El director neozelandés dijo que en 1998 recibió presiones expresas de Weinstein para que no contratara a las actrices Ashley Judd y Mira Sorvino para sumarlas al elenco de El Señor de los Anillos, por entonces en fase de preproducción. En ese momento, Harvey y Bob Weinstein, como responsables de Miramax, trabajaban como productores del ambicioso proyecto.

"Recuerdo que Miramax nos dijo que era una pesadilla trabajar con ellas y que debíamos evitarlas a toda costa. Sus nombres fueron eliminados de nuestra lista de casting", dijo Jackson a un medio online de Nueva Zelanda sobre Judd y Sorvino, dos de las actrices que hace algunos meses acusaron expresamente a Weinstein de reiterados abusos sexuales.

Ambas reaccionaron y corroboraron las afirmaciones. Judd dijo desde su cuenta de Twitter que recordaba "muy bien" los hechos narrados por Jackson. Sorvino, que estalló en llanto, contó: "Ahí está la confirmación de que Harvey Weinstein arruinó mi carrera, algo que sospechaba, pero de lo que no estaba segura. Gracias Peter Jackson por ser tan honesto. Tengo el corazón roto".

Anteayer, el director Terry Zwigoff se sumó al tema al declarar, vía Twitter, que en 2003 pensó en Mira Sorvino para integrar el elenco de la película Un santa no tan santo, también producida por los Weinstein. Y que cada vez que mencionaba su nombre desde el teléfono los Weinstein le cortaban la comunicación. A través de sucesivas declaraciones, un vocero de Weinstein rechazó ambas denuncias.

Morgan Spurlock.

Paralelamente, quien parece cada vez más complicado es Dustin Hoffman. En las páginas de la publicación especializada Variety, tres mujeres revelaron que el destacado actor de Perdidos en la noche y Rain Man las atacó de distinta forma en el pasado. Una de ellas dijo que, siendo menor, sufrió un acto de exhibicionismo por parte de Hoffman, y las otras dos señalaron que el actor avanzó sexualmente contra ellas por la fuerza. Uno de los hechos denunciados ocurrió mientras Hoffman rodaba Ishtar, película estrenada en 1987. También en las últimas horas el reconocido documentalista Morgan Spurlock (Super Size Me) tomó distancia de sus actividades y proyectos en una llamativa autoinculpación. "No soy un espectador inocente, soy parte del problema", admitió. Spurlock detalló en una carta abierta sus excesos en la materia, hasta ahora impunes: abusó en la universidad de una chica que estaba bajo los efectos del alcohol y logró asegurar a cambio de dinero el silencio de una empleada doméstica que iba a denunciarlo por la misma causa.

Estas actitudes (y otras que hicieron caer en desgracia en las últimas horas al célebre chef televisivo Mario Batali) son las que la industria de Hollywood se propone frenar con la creación de esta nueva comisión y la designación de Hill para conducirla. "No estamos buscando sólo una solución, sino una estrategia amplia dirigida a corregir las complejas e interrelacionadas causas de la falta de paridad y los abusos de poder", señaló Kennedy, que cuenta con el respaldo de las 20 figuras de mayor poder en toda la industria del entretenimiento.