Lo que dejó el festival BUE

El regreso energético de Arcade Fire

En la primera jornada del festival, los canadienses demostraron por qué son una de las bandas más importantes del nuevo milenio, dejaron todo arriba del escenario para convencer a propios y extraños y hasta cerraron su faena paseándose entre el público. Es la segunda vez que vienen y se presentan en un festival. ¿La tercera será la vencida para poder disfrutar de su música en un teatro? Ojalá.

Él Mató jugó de local

Entre tanta figura internacional, la banda platense dio cátedra y cerró un año estupendo, confirmando la solidez de su sonido y el paso adelante que dio con su último álbum.

Bailando al atardecer

Thievery Corporation ofreció una actuación de lujo, ideal para dejar atrás la sofocante tarde del viernes y darle la bienvenida a la brisa nocturna. Electrodub con estilo.

Diplo enojado

El DJ al frente de Major Lazer, la única banda que tras los cambios de horarios y la tormenta que cayó el sábado se quedó fuera de la grilla, se quejó de la organización a través de su cuenta de Twitter: "Es el festival más flojo de los que alguna vez hayamos sido parte", sentenció, y apuntó no sólo contra la empresa DG, sino también contra Damon Albarn y sus Gorillaz, por no haber cumplido el horario que se había estipulado. "Ellos [Gorillaz] tocaron 30 minutos más tarde (porque Damon no quería tocar hasta que no cayera el sol), lo que llevó a nuestro set directo a la tormenta y el festival no nos dejó tocar".

El hijo de la new wave

Baxter Dury, hijo de Ian Dury, asombró con una performance carismática, acompañado por una banda que incluía dos tecladistas/coristas vestidas de punta en rojo. De la elegancia de Roxy Music a la desfachatez de papá Ian.