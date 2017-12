De los lectores: cartas & mails

Tiempo de Navidad

Tiempo de Navidad, tiempo de reflexión interior, tiempo de encuentro con Dios y con los demás compatriotas. Estamos viviendo como argentinos tiempos de cambios, algunos son dolorosos. Más que nunca necesitamos abrir más y más nuestro corazón para que las diferencias de pensamiento, ideológicas, culturales, políticas, religiosas, etc., nos ayuden a ser más pacientes, más tolerantes, más generosos. Y para entender que nos necesitamos entre todos para salir adelante, y que no hay otra opción. Pidámosle al niño Jesús que nos ayude a renovar el corazón y a encontrar entre todos, en el camino de la paz y de la unión, la solución que como país tanto anhelamos.

Miguel Martín y Herrera

DNI 14.525.621

¿Plan de DD.HH.?

El secretario de Derechos Humanos y pluralismo cultural, Claudio Avruj, se refirió en su nota de opinión del 11 del actual a la "lucha por la defensa de los derechos humanos". Pero miles de familias de los presos políticos, mal llamados de "lesa humanidad" nos preguntamos si nosotros somos parte de la política de Estado como ciudadanos o si sólo somos tratados como perpetradores sin derecho alguno. Debería ser política de Estado resguardar desde lo humanitario el respeto de los DD.HH. en las condiciones carcelarias y en los procesos judiciales, los cuales están teñidos de parcialidad y gravísimas irregularidades hasta el presente, pese que han pasado dos años de un gobierno que tuvo entre sus propuestas de campaña "terminar con el curro de los DD.HH.". Lamentablemente todo quedó en un engañoso eslogan de campaña, en el cual el "circo K sobre la lesa humanidad" autoriza prisiones preventivas de entre tres y seis años: a 380 agentes del Estado, entre seis y diez años: a 227 y más de diez años a 147 presos, con un promedio de 75 años de edad... El artículo 1° de la ley 25.430, ¿sólo se lee con el ojo izquierdo?

María Guadalupe Jones

guadaj@hotmail.com

OMC y G-20

Cada vez que hay algún evento de magnitud colapsa Buenos Aires y nada menos que... ¡diez millones! de personas sufren las consecuencias de no ser libres para poder transitar por la ciudad. Además, reuniones como las de la OMC o el próximo G-20 son un campo propicio para los que quieran aprovechar y producir más caos aún, bajo cualquier pretexto de reclamo, válido o no. No deberíamos ser tan incautos como para caer cautivos de esa violencia. Esos encuentros deberían organizarse en otros sitios más adecuados, como los turísticos, que además recibirían un importante aporte económico y de promoción de sus grandes bellezas, por ejemplo Bariloche, Mar del Plata, Ushuaia o Iguazú, entre otros.

Antonio Mario Guarino

DNI 11.875.798

Fuenteovejuna

Con motivo de la detención y encarcelamiento del señor De Vido, ha corrido un clamor y juzgamiento a sotto voce en la ciudadanía sobre la actitud de los jueces federales. Se piensa que este encarcelamiento ha sido suficiente para saciar el ánimo de los que pretenden el castigo a todos los gobernantes corruptos. Paralelamente, también se piensa que resulta suficiente, debido a que los jueces federales tienen miedo o les falta coraje para encarcelar a Cristina, si ello correspondiere y mucho menos ahora, luego de la cantidad de votos que la acompañaron en la última elección. Me pregunto: ¿a qué tienen miedo los jueces? ¿Creen que el pueblo los repudiará? Se equivocan.

Me da la impresión de que los jueces federales que tienen a cargo los procesos contra Cristina, por los cuales es posible que se determine que debe ir a prisión, no han leído una obra de teatro famosa de Lope de Vega, llamada Fuenteovejuna, escrita hace más de 400 años y sobre un hecho para entonces antiguo. Pese al tiempo pasado, creo que "el Fénix de los Ingenios" pensaba en nosotros. Fuenteovejuna era el nombre de una villa tranquila y cordobesa que a fines del 1400 recibió a un comendador mayor que, ya asentado en la villa, se dedicó a cometer todo tipo de abusos y arbitrariedades. Fue un malhechor feudal, que cometió, con los habitantes de Fuenteovejuna, todo tipo de tropelías, incluidas las más deleznables. El final era obvio. El pueblo se rebeló y mató al comendador. El rey Fernando, el Católico, que andaba por las cercanías, al enterarse del hecho, envió a un juez para que interrogue a los habitantes de la villa, a los fines de dar con el homicida del comendador y aplicarle el castigo merecido. El juez interrogó a más de cien vecinos, pero todos, ante la pregunta del magistrado: ¿quién mato al comendador?, respondían: "Fuenteovejuna lo hizo".

Gonzalo Cabrera Castilla

gcc@gbreuer.com.ar

La ópera actual

Debo confesar que la frase "la ópera no tiene la relevancia de otros tiempos" del artículo de Mauro Apicella no me sorprende. Ya en 2003, a raíz de la presentación en el Colón del Holandés errante, critiqué lo inverosímil que me pareció ver aparecer al personaje wagneriano, capitán del buque fantasma, vestido con sobretodo moderno en una cinta transportadora de equipajes de un aeropuerto, la escenografía y el vestuario con que se presentan las óperas hoy en día se apartan en forma total y absoluta de lo que acostumbrábamos a ver. No fue seguramente esto lo que imaginaron Wagner, Verdi, Puccini y tantos otros clásicos a los que incidentalmente se los pasa a segundo plano cuando fueron en realidad sus obras maestras lo que aplaudieron los espectadores y no la escenografía fuera de época. Puede que me embriaguen los recuerdos de años mozos, pero he reemplazado mis visitas a las representaciones operísticas para concentrarme en mis videos o en recordar genios como Roberto Oswald, que con sus escenografías propias de los momentos en que fueron compuestas realzaban el valor de las óperas.

Carlos Alberto Gietz

carlos gietz@yahoo.com.ar

Lenguaje en TV

Si los conductores de noticieros de TV como Feinmann o Tato Young usan palabrotas cuando deben ser un ejemplo y custodios del español, ¿qué le queda al resto? La autoridad correspondiente debería hacer algo, porque el hecho de que sea más cool o que dé más audiencia en el minuto a minuto, no los redime.

Juan Manuel Peire

periejuanmanuel@gmail.com

En la Red

Maradona: Yo tendría más balones de oro que Messi y Ronaldo

Facebook

"No hay dudas de eso Diego. Pero ya está, ya pasó" - Lukas Sebastián

"Claro que tendrías mucho más... si te hubieras dedicado a hacer lo que mejor sabés, que es jugar a la pelota, y no dejarte llevar por la manga de estúpidos que tenías al lado." - Beatriz González

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)