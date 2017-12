Rodolfo D'Onofrio, presidente reelecto de River: entre los "palos en la rueda" y "las cintitas contra la envidia"

Tras conseguir casi el 75% de los votos, el máximo mandatario del club de Núñez destacó el compromiso que tendrá hasta diciembre de 2021 y apuntó a la idea de renovarles a Gallardo y Francescoli por cuatro años

Rodolfo D´Onofrio, reelegido como presidente de River. Foto: LA NACION / Twitter

A las 21.35 del domingo y con el escrutinio de las elecciones aún por la mitad, Rodolfo D'Onofrio brindó su primera conferencia como presidente reelecto de River. Con récord de afluencia de votantes (18.872 socios) y el 74,7% de los votos a su favor, el máximo dirigente millonario habló del compromiso y la confianza que los socios depositaron en él.

"Hemos hecho una elección excelente, pero es increíble la cantidad de gente que ha venido a votar. Superamos los votantes de la última elección, aunque decían que ya se sabía quién iba a ganar. Sin embargo, el socio se comprometió a venir y es una alegría inmensa. Cuando uno ve nuestra cifra siente un compromiso muy grande con los socios que hoy vinieron y dijeron que están conformes pero quieren más. Y a eso estamos comprometidos, a más fútbol, más club, más instituto, más universidad y más River solidario", fueron las primeras palabras de D'Onofrio en el Salón de Honor que se ambientó como sala de prensa.

Rodolfo D'Onofrio habla como presidente reelecto de River: "Tengo un compromiso muy grande con los socios que hoy vinieron a decir que estar conformes y quieren más. Estoy feliz y es una enorme satisfacción y compromiso ser el presidente del club más grande del mundo". pic.twitter.com/8VaRtWiByH&- Juan Patricio Balbi (@juanbalbi9) 18 de diciembre de 2017

"El socio de River está comprometido con lo que se ha hecho y está de acuerdo con las distintas posiciones que el club ha tomado en los ámbitos que participó, desde la AFA al trabajo del VAR, que tiene que mejorar. En este tiempo, ganar tantas copas generó una cierta envidia, que es muy normal. Seguramente muchos tienen cintitas coloradas en la muñeca y en el auto, por la envidia. Nos han querido bajar, pero no pueden. Y también el socio votó para que no haya palos en la rueda, ni de los de afuera ni de los de adentro. River es muy grande", agregó el mandatario.

"Si los segundos mandatos en River no fueron buenos, estoy seguro de que entre todos vamos a lograr cambiar esa idea" Rodolfo D'Onofrio

Luego, sobre la afluencia récord en una votación presidencial en el club, D'Onofrio comentó: "Es una cifra tremenda cuando no hay un partido de fútbol, algo que hacen los demás muchas veces. Esto es muy distinto, con un campeonato terminado. Me siento sumamente alegre y feliz por la cantidad de votantes. Hoy vi que más de uno traía a sus hijos, me he sacado fotos con un montón de chicos. Y sus padres traen a sus hijos orgullosos, y les muestran el club que tenemos. Es una enorme satisfacción y un compromiso ser el presidente del club más grande del mundo".

Acerca de la continuidad del proyecto futbolístico, el presidente aseguró que les ofrecerá contrato por cuatro años al técnico Marcelo Gallardo y al manager Enzo Francescoli. "Mi esperanza es tenerlos conmigo los cuatro años que vienen. Pero también sé que no podés tener a nadie que no tenga ganas de estar, y estoy seguro que nadie va a pedirle a Enzo o Gallardo que se vaya, eso no va a existir. Lo que puede pasar es que ellos puedan llegar a tomar una decisión", señaló, y también agregó que buscarán renovarle a Leonardo Ponzio: "Su contrato vence en junio de este año, y mi propuesta, cuando me reúna con la CD nueva, es poder renovar todo el tiempo que él esté en condiciones de acompañarnos. Está en su plenitud y queremos que siga".

Por último, apuntó a que desde mañana comenzará a trabajar para el armado del plantel del 2018: "Demostramos que se puede ser transparante y honesto. Que cuando vas al resto del mundo, te respetan. Damos todo para que existe la moral, la ética y la conducta. Por eso, los socios de River demuestran su compromiso para seguir creciendo. Pero tenemos una ventaja enorme: dentro del fútbol tenemos a Gallardo, Francescoli y a todo su cuerpo técnico. Y vamos a ir por más, y me comprometo ya desde mañana a trabajar para conseguir los jugadores que Marcelo me va a pedir".